Garmin continua a portare avanti i lavori verso il prossimo major update per la maggior parte dei propri smartwatch e sportwatch più recenti delle gamme Forerunner, Venu e vivoactive.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato una nuova beta per i due più recenti sportwatch dedicati ai runner, Forerunner 970 e Forerunner 570, e per i tre più recenti smartwatch Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuova beta per i Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato una nuova versione in anteprima per gli smartwatch Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6: nonostante l’iniziale esclusione dalla prima beta del ciclo di sviluppo di Venu X1, rilasciata invece sugli altri due, l’azienda elvetico-statunitense ha poi sistemato le cose, riprendendo il ciclo di sviluppo congiunto.

I tre smartwatch sopra-citati stanno ora ricevendo la nuova versione 17.25 beta, che sostituisce la precedente versione 17.19 beta di fine aprile e costituisce il terzo passo verso il prossimo major update, caratterizzato principalmente da ottimizzazioni e risoluzione di problemi.

Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6), che riportiamo di seguito, è molto lungo e racconta quasi esclusivamente della risoluzione di svariati problemi (durante gli allenamenti, con l’app meteo, bug tali da riavviare il dispositivo) presenti nella precedente versione in anteprima.

Changelog – versione 17.25 beta (dalla 17.19 beta) Modifiche per tutti e tre i modelli: Risolve un problema che poteva causare un conteggio errato delle ripetizioni durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare il centraggio errato della mappa di riepilogo post-attività per le attività multisport.

Corregge le stime della batteria quando si passa da una modalità di risparmio energetico all’altra per le attività.

Risolve un possibile arresto anomalo durante il ritorno al punto di partenza.

Risolve un problema per cui la durata poteva mancare nella scheda di allenamento nel report mattutino.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del rapporto serale.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve diversi altri problemi che potrebbero causare il riavvio del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare l’attivazione della modalità di ripristino del dispositivo durante un aggiornamento software.

Risolve il problema per cui l’app meteo non si aggiornava all’apertura dell’applicazione.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v3.90) Modifiche per il solo Garmin Venu X1: Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato uno Z10 o uno Z30.

La stessa beta arriva anche sui Forerunner 970/570

Anche per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570 proseguono i lavori in corso nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update: dopo la prima beta rilasciata a inizio aprile (versione 17.16 beta) e la seconda beta rilasciata a fine aprile (versione 17.19 beta), arriva la terza beta del ciclo di sviluppo.

Su entrambi gli sportwatch arriva la nuova versione 17.25 beta del software e, di conseguenza, prosegue il percorso “a braccetto coi tre smartwatch di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) è lunghissimo e propone più o meno gli stessi fix di cui abbiamo discusso poco sopra.

Changelog – versione 17.25 beta (dalla 17.19 beta) Modifiche per entrambi i modelli: Risolve un problema che poteva causare un conteggio errato delle ripetizioni durante le attività di allenamento della forza.

Risolve un problema che poteva causare un errato centraggio della mappa di riepilogo post-attività per le attività multisport.

Corregge le stime della batteria quando si cambiano le modalità di alimentazione per le attività.

Risolve un possibile arresto anomalo durante il ritorno al punto di partenza.

Risolve un problema per cui la durata poteva mancare dalla scheda di allenamento nel report mattutino.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve vari altri problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare l’ingresso del dispositivo in modalità di ripristino durante un aggiornamento software.

Risolve il problema per cui l’app meteo non si aggiornava all’apertura dell’app.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970: Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato uno Z10 o uno Z30.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google