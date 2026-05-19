L’Apple Watch torna a essere associato al monitoraggio della pressione sanguigna, ma l’ultima indiscrezione non rappresenta esattamente la svolta che molti utenti speravano. Secondo un nuovo report, una funzione di notifica per la pressione alta sarebbe attualmente in fase di revisione presso la FDA, l’agenzia statunitense che regola farmaci e dispositivi medici.

Si tratta di qualcosa di potenzialmente utile, ma ancora lontano dalle letture complete in stile sfigmomanometro che molti vorrebbero vedere sul proprio polso.

La questione si fa interessante, e anche un po’ confusa, perché Apple dispone già di notifiche per l’ipertensione. Queste sono arrivate con watchOS 26 e utilizzano il sensore ottico per la frequenza cardiaca per analizzare come i vasi sanguigni rispondono nel tempo, cercando pattern che potrebbero suggerire una pressione elevata. Facciamo chiarezza sulla situazione.

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Una distinzione ancora poco chiara

Il nuovo report di Digitimes descrive un’altra funzione di notifica per la pressione alta che, come quella già segnalata, sembrerebbe utilizzare anch’essa il sensore ottico sul retro dell’orologio.

Questo rende la distinzione tra le due funzionalità piuttosto difficile perché potrebbe significare che Apple ha una versione più validata clinicamente in attesa di approvazione regolatoria, oppure che la funzione esistente ha un’implementazione più avanzata legata a hardware più recente.

Il report afferma che la funzione rimane sotto revisione FDA, e questo è il punto chiave della questione. Suggerisce che Apple potrebbe avere qualcosa che non vuole ancora attivare pubblicamente, sia perché necessita di approvazione sia perché intende lanciarla con la prossima generazione di Apple Watch.

Per gli utenti, la domanda ovvia è se tutto questo significhi finalmente letture reali della pressione sanguigna. Al momento, però, non sembra essere così. La formulazione punta verso notifiche piuttosto che valori sistolici e diastolici, quindi siamo ancora nell’ambito del rilevamento piuttosto che della misurazione vera e propria.

Apple Watch Ultra 4 potrebbe essere il vero protagonista

Lo stesso report collega la funzione sanitaria all’Apple Watch Ultra 4, che dovrebbe portare un redesign e hardware di rilevamento aggiornato. Precedenti indiscrezioni dalla supply chain hanno indicato modifiche estetiche e una nuova disposizione dei sensori posteriori, incluso un layout ad anello con più sensori.

Avrebbe senso se Apple volesse una migliore qualità del segnale dalla parte inferiore dell’orologio anche perché sappiamo che la stima della pressione sanguigna dal polso è particolarmente difficile, specialmente se Apple vuole evitare l’uso di un bracciale.

Va detto anche che il report non chiarisce se i modelli precedenti supporteranno la funzione. Apple potrebbe portarla su diversi modelli se il sensore ottico esistente è in grado di gestirla, oppure potrebbe riservare la versione migliorata ai nuovi orologi con hardware aggiornato.

Capitolo glicemia

Il report menziona anche il monitoraggio non invasivo della glicemia come prossima tappa di Apple dopo le notifiche sulla pressione alta. Sembra entusiasmante, ma è bene prendere questa informazione cum grano salis.

Apple lavora al monitoraggio non invasivo del glucosio da anni e la sfida tecnica rimane enorme perché la misurazione della glicemia richiede un’accuratezza che i trend generali di benessere non necessitano. Proprio perchè si tratta di una metrica “delicata” e una lettura debole o inconsistente potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva, specialmente per utenti diabetici che basano decisioni terapeutiche su questi dati.

Quindi questo non dovrebbe essere letto come un segnale che l’Apple Watch Ultra 4 misurerà improvvisamente la glicemia. L’interpretazione più prudente è che Apple continua a lavorarci e che l’approvazione regolatoria sarà necessaria prima che qualsiasi cosa appaia pubblicamente.

Insomma, per adesso non c’è nulla di certo, come fa notare la fonte del report, Apple tende a muoversi più lentamente nel settore della salute perché solitamente vuole copertura regolatoria e un metodo difendibile scientificamente.

Questo può far sembrare il Watch indietro rispetto ai rivali sulla carta, ma riduce anche la possibilità di lanciare una funzione che crea falsa fiducia negli utenti. Nelle prossime settimane e mesi, con l’avvicinarsi della presentazione dei nuovi modelli, ne sapremo probabilmente di più.