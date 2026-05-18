Negli ultimi giorni alcuni di voi potrebbero aver notato un cambiamento piuttosto evidente per quel che concerne Spotify, con l’icona dell’app di streaming musicale che ha temporaneamente abbandonato il suo storico logo per lasciare spazio a una scintillante palla da discoteca verde smeraldo, introdotta per celebrare il ventesimo anniversario della piattaforma. Una scelta sicuramente d’impatto, pensata per festeggiare un traguardo importante ma che, a quanto pare, non è destinata a durare a lungo.

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L’icona celebrativa di Spotify ha le ore contate

A distanza di pochissimo tempo dalla sua introduzione, la stessa Spotify ha infatti confermato che l’esperimento della disco icon è ormai agli sgoccioli: il ritorno al classico logo è previsto già nel corso della settimana, segnando di fatto la fine di questa breve parentesi celebrativa.

Una decisione che, come prevedibile, nasce anche dalle reazioni della community, che si sono rivelate piuttosto contrastanti. Da un parte troviamo utenti che hanno apprezzato il tentativo di rinnovamento, sottolineando come l’icona riuscisse a distinguersi facilmente tra le tante presenti; dall’altra invece, non sono mancate critiche e commenti più tiepidi, con alcuni che hanno liquidato il tutto come semplicemente una palla da discoteca, senza particolare valore aggiunto.

Curiosamente, e qui molti utenti Android potrebbero tirare un respiro di sollievo (oppure restare delusi, in base ai punti di vista), questa modifica ha interessato solo iOS; Spotify ha infatti scelto di non modificare l’icona dell’app sul robottino verde, evitando così qualsiasi tipo di reazione (positiva o negativa) da parte di questa fetta di utenza.

Una scelta che, se da un lato semplifica la gestione del rollout, dall’altro evidenzia ancora una volta come alcune novità estetiche vengano testate in modo selettivo, probabilmente per valutarne l’impatto prima di un’eventuale estensione più ampia.

Per chi si fosse affezionato alla nuova icona esiste comunque una soluzione, non ufficiale e decisamente poco immediata, per mantenerla anche dopo la rimozione. Su iOS infatti, è possibile creare una scorciatoia personalizzata e associare manualmente un’icona simile (generata tramite IA oppure semplicemente salvata come immagine), andando così a replicare l’effetto della palla da discoteca sulla schermata home.

Si tratta ovviamente di un workaround che richiede qualche passaggio in più e che non offre un’integrazione perfetta con il sistema, ma rappresenta comunque un’opzione per chi non vuole rinunciare a questo look temporaneo.

Parallelamente alla questione icona, Spotify sta preparando anche un’iniziativa decisamente più interessante dal punto di vista dell’esperienza utente: un evento speciale chiamato Party of the Year(s), che riprende il concetto del celebre Wrapped ma lo estende a un arco temporale molto più ampio.

In questo caso infatti, gli utenti potranno accedere a una panoramica delle proprie abitudini di ascolto negli ultimi vent’anni, con informazioni su artisti, brani preferiti e tendenze musicali personali. Non è ancora del tutto chiaro per quanto tempo questa funzione sarà resa disponibile, ma tutto lascia pensare a un rilascio legato proprio alle celebrazioni attuali.

Quella della palla da discoteca si conferma dunque come una parentesi tanto breve quanto divisiva: un esperimento estetico che ha sicuramente fatto parlare di sé, ma che non sembra aver convinto fino in fondo la base utenti. Resta ora da capire se Spotify continuerà a sperimentare con elementi visivi simili anche in futuro, oppure se si limiterà a interventi più conservativi sul design dell’app.

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