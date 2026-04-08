Qualche ora fa Spotify ha annunciato un nuovo potenziamento delle playlist: le Prompted Playlist — alimentate dall’intelligenza artificiale — vedono il proprio campo di funzionamento esteso anche ai podcast.

Spotify Prompted Playlist: non solo musica

La funzione Prompted Playlist aveva fatto capolino per la prima volta sul finire del 2025, ma era stata lanciata ufficialmente da Spotify verso la fine del mese di gennaio di quest’anno, dunque è ancora relativamente nuova, ma si sta già evolvendo. Sì, perché se in un primo momento le playlist dinamiche alimentate dall’AI erano state previste esclusivamente per i contenuti musicali, nelle scorse ore Spotify ha annunciato la disponibilità della funzione anche per i fruitori di podcast.

Il funzionamento rimane quello già noto: gli utenti intenzionati ad avvalersene per creare una nuova playlist non devono fare altro che scrivere un prompt con un linguaggio naturale, descrivendo la playlist che vorrebbero, lasciando all’algoritmo il compito di individuare i contenuti perfetti.

A detta di Spotify, dunque, le Prompted Playlist funzionano perfettamente anche coi podcast: al netto dell’innegabile comodità, l’algoritmo dovrebbe facilitare la scoperta di nuovi programmi da parte degli ascoltatori e l’approfondimento di argomenti di interesse. Le playlist, infatti, vengono create sulla base del prompt, ma tenendo in considerazione anche la cronologia di ascolto dell’utente e “ciò che accade nel mondo”. La galleria sottostante include alcuni esempi di prompt proposti da Spotify, che mostrano l’utilizzo delle Prompted Playlist per creare playlist di podcast (dalle scoperte scientifiche al true crime passando per la cultura pop).

Spotify parla di una novità che offrirà nuove opportunità di crescita ai creator, visto che le Prompted Playlist potranno suggerire anche episodi più vecchi di un podcast, riportandoli così sulla cresta dell’onda.

Infine, cattive notizie per quanto riguarda la disponibilità, ancora fortemente limitata: le Prompted Playlist sono disponibili soltanto in beta e per i soli utenti con abbonamento Premium in Svezia, UK, Stati Uniti, Canada, Irlanda e Nuova Zelanda.