Spotify ha appena compiuto un passo decisivo verso il mondo del benessere fisico, lanciando ufficialmente Fitness with Spotify, una nuova esperienza di allenamento guidato nata dalla collaborazione con Peloton. Con questa mossa, la piattaforma svedese entra in diretta competizione con Fitbit Premium di Google e Fitness Plus di Apple, due giganti già ben radicati in questo spazio.

Come ha spiegato Roman Wasenmüller, Vicepresidente e responsabile globale dei Podcast di Spotify:

«Per quasi due decenni, Spotify è stata la colonna sonora degli allenamenti di tutto il mondo ma l’ascolto era solo l’inizio. Oggi stiamo espandendo Spotify per farlo diventare un vero e proprio compagno quotidiano per il benessere.»

L’obiettivo dichiarato è costruire un ecosistema fluido e multidevice: si può partire da una sessione video sulla TV, passare all’audio sullo smartphone durante una corsa e terminare la fase di recupero con uno smart speaker, tutto senza mai uscire dalla piattaforma. Non si tratta semplicemente di playlist per il workout, ma di un’integrazione strutturata che punta a rendere Spotify il punto di riferimento quotidiano per il benessere.

La scelta di Peloton come partner non è casuale: il marchio è sinonimo di fitness digitale di qualità, con istruttori di livello internazionale e un catalogo di contenuti già consolidato. Per Peloton, però, l’accordo ha anche un valore strategico preciso: reduce da anni difficili dopo il boom pandemico, con cali di borsa significativi e un mercato dell’hardware sempre più saturo, la partnership con Spotify rappresenta una strategia di rilancio basata sulla distribuzione digitale, che consente di monetizzare i propri contenuti senza dipendere dalla vendita delle bici connesse. Come ha dichiarato Dion Camp Sanders, CCO di Peloton:

«Abbiamo sempre creduto che il miglior allenamento sia quello che si fa davvero, ed è per questo che accedere a contenuti fitness di livello mondiale dovrebbe essere facile come ascoltare la propria playlist preferita su Spotify.»

Cosa trovate (e cosa no) nella nuova sezione fitness

L’offerta di Fitness with Spotify è pensata per essere accessibile a livelli diversi. Tutti gli iscritti, anche con il piano gratuito, potranno trovare decine di playlist curate e contenuti creati da professionisti del benessere, raccolti all’interno del genere Fitness della piattaforma. Il vero cuore dell’esperienza, però, è riservato agli abbonati Premium: per loro si apre un catalogo che conta già oltre 1.400 lezioni on-demand e prive di pubblicità, con aggiornamenti regolari previsti nel tempo.

Le discipline coperte sono numerose: forza, pilates, yoga, cardio, cycling, running, meditazione e stretching. Al primo accesso, verrete accolti da un sistema di personalizzazione che vi chiede il tipo di allenamento desiderato, il livello di intensità e la vostra esperienza, tramite un cursore intuitivo. Sulla base delle risposte, Spotify genera pacchetti di esercizi su misura. È anche possibile seguire i profili degli istruttori, esattamente come si fa con un artista o un podcaster.

Tutte le sessioni sono scaricabili per l’uso offline, una funzione particolarmente utile per chi si allena in palestre con connessione instabile o in movimento. C’è però un limite importante da segnalare: i contenuti disponibili al lancio sono principalmente in inglese, con alcune sessioni in spagnolo e tedesco. Per chi sperava di trovare sessioni in italiano, almeno per ora non c’è nulla di confermato.

Sul fronte della disponibilità geografica, il rollout è partito oggi ma riguarda inizialmente un numero ristretto di mercati, prevalentemente anglofoni come USA, UK, Canada e Australia. Per l’Italia e gli altri mercati europei non è stata comunicata alcuna data ufficiale di arrivo, il che lascia aperta la questione su quando questa funzione diventerà pienamente fruibile anche da noi.