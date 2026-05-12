Maggio è storicamente il mese dei bilanci per molte piattaforme digitali, ma quest’anno Spotify ha deciso di anticipare il classico appuntamento autunnale con una sorpresa speciale. Non si tratta del solito Wrapped di fine anno, quello arriverà regolarmente a dicembre, ma di qualcosa di più ambizioso: una capsula del tempo che racconta l’intera storia musicale di ogni utente sulla piattaforma, dai primissimi ascolti a oggi. Il tutto per celebrare un traguardo importante: vent’anni di streaming. Vediamo come funziona.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Ufficiale “La Tua Festa su Spotify”: la retrospettiva completa dei tuoi ascolti

A partire da oggi è disponibile per tutti gli utenti “Spotify 20: La Tua Festa su Spotify”, un’esperienza interattiva accessibile direttamente dall’app mobile che va oltre i consueti riepiloghi annuali. Per la prima volta, infatti, Spotify condivide dati che coprono l’intero arco della permanenza di ciascun utente sulla piattaforma: il primo giorno di iscrizione, la primissima canzone ascoltata, il numero totale di brani unici riprodotti e l’artista più ascoltato in assoluto, non solo nell’ultimo anno ma da sempre.

L’esperienza funziona come una sorta di diario musicale automatico: aprite l’app, cercate “Spotify 20” o “La Tua Festa su Spotify” nella barra di ricerca (oppure visitate spotify.com/20 dal browser mobile), e vi ritroverete davanti una serie di schermate personalizzate che ripercorrono il vostro viaggio sonoro. Per chi è iscritto da anni, scoprire quale fosse la prima canzone mai ascoltata sulla piattaforma può riservare sorprese nostalgiche o imbarazzanti, a seconda dei casi.

Oltre ai dati retrospettivi, ogni utente riceve anche la “Playlist delle tue canzoni preferite di sempre”, una raccolta curata automaticamente con i 120 brani che hanno totalizzato più ascolti nel tempo. La playlist può essere salvata nella libreria e condivisa, ed è pensata per funzionare come un Greatest Hits personale: l’idea è che raccolga i pezzi che, per un motivo o per l’altro, avete scelto di riascoltare più e più volte nel corso degli anni.

Per la prima volta, Spotify svela la top 20 dei brani italiani più ascoltati di sempre

Le celebrazioni non sarebbero complete senza un elemento collettivo. Per questo motivo Spotify ha deciso di pubblicare per la prima volta la classifica dei 20 brani italiani più ascoltati in assoluto sulla piattaforma, calcolata dall’inizio del servizio a oggi. Il risultato è un mix piuttosto eterogeneo che fotografa vent’anni di export musicale italiano: dai Måneskin, che dominano con ben tre brani in top 5, passando per i MEDUZA e i classici della dance anni Novanta che continuano a macinare streaming grazie alle generazioni più giovani.

Al primo posto troviamo “Beggin'” dei Måneskin, il brano che ha trasformato la band romana in un fenomeno globale dopo l’exploit a Eurovision 2021. Segue “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino, e al terzo posto un altro pezzo dei Måneskin, “I WANNA BE YOUR SLAVE”. La presenza massiccia di artisti dance italiani, da Gigi D’Agostino a Gabry Ponte, passando per Gala e Corona, conferma quanto il genere abbia radici profonde nella cultura musicale italiana e continui a viaggiare bene anche a distanza di decenni.

Interessante anche la presenza di Ludovico Einaudi con due brani strumentali (“Experience” e “Nuvole Bianche”), segno che il compositore torinese ha conquistato un pubblico internazionale che va ben oltre gli amanti della classica contemporanea. Chiude la classifica “Pedro” di Jaxomy, Agatino Romero e Raffaella Carrà, il remix che ha riportato la Carrà nelle playlist di tutto il mondo grazie a TikTok.

Ecco la classifica completa:

“Beggin'” – Måneskin “In My Mind” – Dynoro, Gigi D’Agostino “I WANNA BE YOUR SLAVE” – Måneskin “Get You The Moon (feat. Snøw)” – Kina, Snøw “Piece Of Your Heart” – MEDUZA, Goodboys “Lose Control” – MEDUZA, Becky Hill, Goodboys “Paradise” – MEDUZA, Dermot Kennedy “Blue (Da Ba Dee) – Gabry Ponte Ice Pop Radio” – Eiffel 65, Gabry Ponte “Thunder” – Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso “Freed from Desire” – Gala “Can We Kiss Forever?” – Kina, Adriana Proenza “Experience” – Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani “L’Amour Toujours” – Gigi D’Agostino “Bad Memories” – MEDUZA, James Carter, Elley Duhé, FAST BOY “ZITTI E BUONI” – Måneskin “Mi Historia Entre Tus Dedos – Remastered 2020” – Gianluca Grignani “Destination Calabria – Radio Edit” – Alex Gaudino, Crystal Waters “The Rhythm of the Night” – Corona “Nuvole Bianche” – Ludovico Einaudi “Pedro” – Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà

Come accedere a “La Tua Festa su Spotify”

L’esperienza è disponibile da oggi per tutti gli utenti Spotify, sia con account gratuito che Premium. Per accedervi basta aprire l’app mobile, digitare “Spotify 20” o “La Tua Festa su Spotify” nella barra di ricerca, oppure visitare spotify.com/20 direttamente dal browser del telefono. L’esperienza è ottimizzata per mobile e include anche funzionalità di condivisione social, in perfetto stile Wrapped.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google