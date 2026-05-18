Nel corso degli ultimi giorni sono arrivati aggiornamenti particolarmente rilevanti sulla missione Psyche della NASA che, come molti di voi ricorderanno, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni nel campo dell’esplorazione spaziale. Dopo il lancio avvenuto nell’ottobre 2023 a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy, la sonda è ormai nel pieno del suo lungo viaggio interplanetario e ha appena superato una delle tappe più delicate previste dal piano di volo.

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Il sorvolo di Marte e l’effetto fionda gravitazionale

La sonda Psyche ha effettuato un passaggio estremamente ravvicinato con Marte, avvicinandosi moltissimo alla superficie del pianeta (circa 4,8 milioni di chilometri). Non si è trattato di un semplice passaggio scenografico, ma di una manovra pianificata con grande precisione per sfruttare l’effetto fionda gravitazionale, una tecnica che consente di aumentare la velocità e modificare la traiettoria utilizzando la gravità di un corpo celeste, senza incidere in modo significativo sul consumo di carburante.

Nel caso specifico, questo flyby ha permesso alla sonda di ricevere una vera e propria spinta naturale, allineandosi con l’orbita del suo obbiettivo finale e risparmiando prezioso propellente, nello specifico lo xeno, utilizzato dal sistema di propulsione ionica solare-elettrica, una tecnologia avanzata che rappresenta uno degli elementi distintivi della missione.

Un’occasione utile anche per test e osservazioni

Come spesso accade in questo tipo di missioni, il sorvolo di Marte è stato sfruttato anche per finalità scientifiche operative; il team ha infatti colto l’occasione per calibrare gli strumenti di bordo e verificare il corretto funzionamento delle telecamere, che hanno già iniziato a catturare immagini del pianeta durante l’avvicinamento.

Marte è apparso come una sottile falce luminosa, un dettaglio che dipende dall’angolazione della sonda rispetto al Sole e dalla riflessione della luce sulla superficie e sulla polvere atmosferica. Le immagini raccolte verranno trasmesse nelle prossime settimane attraverso l’infrastruttura del Deep Space Network, contribuendo a fornire una prima dimostrazione concreta delle capacità operative della sonda.

Destinazione 16 Psyche: un asteroide unico nel sistema solare

Il vero obbiettivo della missione resta però l’asteroide 16 Psyche, situato nella fascia principale tra Marte e Giove, un corpo celeste che continua a suscitare grande interesse nella comunità scientifica. Si ritiene infatti che Psyche sia composto in larga parte da metalli come ferro e nichel e che possa rappresentare il nucleo residuo di un antico protopianeta, distrutto miliardi di anni fa durante le prime fasi di formazione del sistema solare.

Ed è proprio questo aspetto a rendere la missione particolarmente importante: studiare da vicino un oggetto di questo tipo potrebbe offrire informazioni preziose sulla struttura interna dei pianeti rocciosi, inclusa la Terra, il cui nucleo è troppo profondo e inaccessibile per essere osservato direttamente.

Tempistiche e obbiettivi della missione

Guardando alle tempistiche, la sonda Psyche dovrebbe raggiungere l’asteroide nel corso del 2029, per poi entrare in orbita e avviare una lunga fase di osservazione che si estenderà per oltre due anni; durante questo periodo, gli strumenti a bordo verranno utilizzati per analizzare in dettaglio le caratteristiche dell’asteroide, dalla composizione al campo magnetico, passando per la struttura gravitazionale, con l’obbiettivo di ricostruire, almeno in parte, i processi che hanno portato alla formazione dei pianeti.

Nonostante le frequenti speculazioni sul valore economico di Psyche, spesso stimato in cifre astronomiche per via della sua composizione metallica, la missione resta puramente scientifica e non ha alcun legame con ipotetiche attività di estrazione mineraria.

Considerazioni finali

Il sorvolo di Marte rappresenta dunque una tappa fondamentale per la missione Psyche, un passaggio chiave che conferma come tutto stia procedendo secondo i piani e che avvicina ulteriormente la sonda al suo obbiettivo finale. Allo stesso tempo, questo evento mette in evidenza la complessità e la precisione richieste dalle missioni interplanetarie moderne, dove ogni manovra, anche quella apparentemente più semplice, è in realtà il risultato di anni di pianificazione e sviluppo.

Nei prossimi mesi, inevitabilmente, l’attenzione resterà alta in attesa di nuovi aggiornamenti e, soprattutto, delle prime immagini e dei primi dati che arriveranno una volta raggiunto l’asteroide; sarà quello il momento in cui questa missione potrà davvero iniziare a svelare i suoi segreti.

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