MSI inaugura ufficialmente il proprio negozio online italiano, un passo importante per il brand taiwanese e soprattutto per chi acquista hardware gaming, notebook e componenti direttamente dal produttore. Da oggi gli utenti italiani possono infatti accedere all’e-shop ufficiale MSI, una piattaforma gestita direttamente dall’azienda che punta a offrire un’esperienza più completa tra acquisti, supporto e promozioni dedicate.

L’apertura viene accompagnata da un evento di Grand Opening che durerà fino al 14 giugno e che porta con sé diverse offerte su alcune delle categorie più richieste del catalogo MSI, comprese linee gaming, monitor QD-OLED, notebook AI e componentistica enthusiast. Da appassionati di hardware e PC pensiamo sia un’ottima iniziativa, ma vediamo insieme qualche dettaglio aggiuntivo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MSI punta tutto sull’esperienza diretta con il nuovo e-shop italiano

Con il nuovo store online, MSI vuole avvicinarsi ulteriormente alla community italiana offrendo un canale diretto per acquistare prodotti ufficiali senza intermediari. L’e-shop include praticamente tutto l’ecosistema del brand, dai notebook gaming e AI PC, monitor, desktop, schede madri, alimentatori, dissipatori e accessori.

La filosofia dell’azienda è abbastanza chiara, ovvero creare un ambiente unico dove l’utente possa trovare sia i prodotti più recenti sia vantaggi esclusivi normalmente difficili da ottenere attraverso i classici marketplace o rivenditori.

Tra i servizi messi in evidenza da MSI troviamo:

Spedizioni gratuite per ordini superiori a 150 euro

Resi e cambi gratuiti entro 14 giorni

Supporto diretto ufficiale MSI

Programma fedeltà con raccolta punti

Vantaggi VIP e promozioni dedicate ai membri

L’azienda parla apertamente di una “nuova era”\ per il mercato italiano, puntando molto sul rapporto diretto con la community gaming e creator. Non manca poi una forte attenzione ai prodotti di nuova generazione che stanno trainando il catalogo MSI nel 2026, soprattutto notebook AI, monitor QD-OLED ad alto refresh rate e componenti dedicati alle piattaforme AMD Ryzen e Intel Core Ultra di ultima generazione.

Lo store italiano, infatti, arriva in un momento particolarmente importante per il settore PC gaming, con il mercato che sta vivendo una nuova fase di aggiornamento hardware legata alle GPU RTX 50 Series e alle CPU desktop di ultima generazione. Anche dal punto di vista dell’interfaccia, il nuovo e-shop riprende l’impostazione già vista in altri store europei del marchio, con sezioni dedicate a gaming, produttività e AI, oltre a promozioni periodiche e campagne riservate agli iscritti.

Offerte del Grand Opening: sconti su notebook, monitor e componenti

La parte più interessante per molti utenti resta però quella legata alle promozioni lancio. Fino al 14 giugno MSI propone infatti diversi sconti e bonus dedicati agli acquisti effettuati sul nuovo store italiano.

Nel dettaglio, gli utenti potranno beneficiare di diverse iniziative offerte da MSI, tra queste:

Notebook selezionati con un anno extra di garanzia gratuito, monitor gaming in sconto fino al 30%

MSI Lucky Gift Pack per ordini superiori a 229 euro

Sconti fino al 20% su schede madri, alimentatori e dissipatori AIO

Coupon di benvenuto da 20 euro per i nuovi iscritti

Particolare attenzione viene data ai monitor gaming QD-OLED e ai modelli ad alto refresh rate, categorie su cui MSI sta investendo moltissimo negli ultimi mesi; sullo store sono già presenti diverse soluzioni MAG e MPG dedicate sia al gaming competitivo sia agli utenti che cercano pannelli OLED di fascia alta, soluzioni che vi consigliamo quantomeno di consultare se pensate di aggiornare il vostro display.

Oltre agli sconti immediati inoltre, MSI introduce anche un sistema fedeltà con punti riscattabili e vantaggi VIP che includono eventi esclusivi, promozioni dedicate e bonus compleanno. Il nuovo e-shop ufficiale MSI Italia è già online e accessibile da oggi; ribadiamo che le promozioni del Grand Opening resteranno attive fino al 14 giugno 2026, salvo eventuale esaurimento scorte per alcune iniziative promozionali.

Per consultare il catalogo completo, le offerte disponibili e i vantaggi dedicati agli utenti registrati è possibile visitare lo store ufficiale:

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google