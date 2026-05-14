Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia della serie Xiaomi Electric Scooter 6, una nuova gamma composta da cinque monopattini elettrici pensati per soddisfare le diverse esigenze della mobilità urbana (e non solo). I nuovi modelli erano stati svelati durante il Mobile World Congress di Barcellona e vengono ora proposti sul mercato italiano: vediamo le loro peculiarità e quanto costano qui da noi.

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Xiaomi lancia in Italia la serie Electric Scooter 6: arrivano cinque nuovi monopattini elettrici

La nuova serie è stata pensata per offrire una guida fluida e confortevole, unendo praticità quotidiana e sicurezza affidabile per i rider di ogni livello. La gamma per il mercato italiano è composta da cinque modelli, ossia Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 Max e Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra è il modello di punta della nuova serie: offre una potenza di picco di 1200 W con modalità Boost, per un’accelerazione decisa e capacità di salita su ponti, rampe e pendenze. Propone grandi pneumatici da 12 pollici per tutti i terreni e una sospensione a doppio braccio oscillante, oltre a un’autonomia massima fino a 75 km (con ricarica rapida che ripristina fino a 30 km in un’ora).

Progettato per una guida quotidiana sicura, è dotato di freni a disco anteriori e posteriori, E-Brake, E-ABS, TCS e resistenza all’acqua IPX6, oltre che di connettività intelligente tramite l’app Xiaomi Home e di integrazione con Apple Find My. Il comfort e l’usabilità vengono migliorati da manubri curvi ergonomici, pedana allargata, acceleratore con doppia modalità a pollice e a rotazione, pulsante di controllo fisico a quattro direzioni e display TFT a colori da 3 pollici, il tutto racchiuso in una finitura Lightning Yellow.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max

Xiaomi Electric Scooter 6 Max è un modello completo, che offre una potenza di picco di 1100 W, pneumatici da 12 pollici e autonomia fino a 70 km.

Il suo punto di forza è l’avanzato sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm, con molla anteriore a forcella e doppie molle posteriori, che garantisce una guida stabile e confortevole anche sui terreni irregolari. La sicurezza è garantita dagli indicatori di direzione e dalla compatibilità con Apple Find My, mentre la resistenza all’acqua IPX6 lo rende affidabile in diverse condizioni.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro propone una potenza di 1000 W, un’autonomia fino a 70 km e la capacità di affrontare pendenze fino al 22%. Anche questo modello può contare su pneumatici da 12 pollici pensati per tutti i terreni.

Il monopattino integra un sistema di sospensioni anteriore e posteriore che assorbe efficacemente le vibrazioni, ma anche l’avanzato Sistema di Controllo della Trazione (TCS) per una maggiore stabilità su strade bagnate o scivolose, e la certificazione di resistenza all’acqua IPX5.

Xiaomi Electric Scooter 6

Xiaomi Electric Scooter 6 vuole rappresentare la soluzione ideale per spostarsi in città: offre una potenza massima di 800 W, un’autonomia fino a 45 km e può superare pendenze fino al 18%.

Propone un design esclusivo con kicktail che migliora la stabilità, mentre il doppio sistema di ammortizzazione, con sospensione anteriore a doppia molla e posteriore a molla singola, garantisce una guida fluida. È dotato di pneumatici tubeless da 12 pollici, doppio impianto frenante (freno a tamburo e E-ABS) e resistenza all’acqua IPX5.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

Chi vuole un mezzo leggero, maneggevole e meno costoso può optare per Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, con motore da 500 W di potenza massima, autonomia di 25 km e la capacità di affrontare pendenze del 15%.

È dotato di sospensione anteriore a doppia molla e pneumatici da 10 pollici, affiancati da un doppio impianto frenante. La resistenza all’acqua IPX4 lo rende un compagno affidabile per la mobilità di tutti i giorni.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monopattini Xiaomi

La serie Xiaomi Electric Scooter 6 è disponibile all’acquisto in Italia esclusivamente sul sito ufficiale del produttore. Questi i prezzi:

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 849,99 euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 679,99 euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 549,99 euro

Xiaomi Electric Scooter 6 – 399,99 euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 329,99 euro

Con l’acquisto è possibile aggiungere alcuni accessori a prezzo speciale, come Xiaomi Riding Helmet a 19,99 euro invece di 39,99, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 a 29,99 euro invece di 49,99 e Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro a 39,99 euro invece di 69,99.

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