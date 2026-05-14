Chi segue il mondo del gaming da tempo sa bene come i dispositivi hardware nascondano spesso piccole chicche pensate dagli sviluppatori, dettagli curiosi che non cambiano l’esperienza d’uso quotidiana ma che, spesso e volentieri, riescono comunque a strappare un sorriso. Ebbene, nelle ultime ore è emerso un nuovo (e piuttosto singolare) easter egg legato allo Steam Controller, un accessorio che molti di voi probabilmente ricordano per il suo design fuori dagli schemi.

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Un urlo inaspettato, simulato dai motori aptici dello Steam Controller

La scoperta arriva dalla community, nello specifico da un utente Reddit che ha condiviso una particolarità tanto curiosa quanto inaspettata: lasciando cadere il controller (ovviamente senza esagerare e possibilmente su superfici morbide), il dispositivo può emettere una sorta di urlo in stile cinematografico, chiaramente ispirato al celebre effetto sonoro Wilhelm.

La cosa interessante, e qui viene il bello, è che lo Steam Controller non integra un altoparlante tradizionale. Questo significa che il suono non è realmente riprodotto come avviene su altri dispositivi, ma viene simulato attraverso i motori aptici interni, che generano vibrazioni tali da ricreare un effetto acustico percepibile.

Un dettaglio tecnico non banale, che dimostra ancora una volta quanto Valve avesse lavorato anche su aspetti meno evidenti dell’esperienza utente, introducendo soluzioni creative che oggi tornano sotto i riflettori.

Come spesso accade con gli easter egg, anche in questo caso non tutto è immediato o ripetibile all’infinito; diversi utenti hanno infatti segnalato la presenza di una sorta di intervallo di tempo tra un’attivazione e l’altra: in sostanza, dopo aver attivato l’urlo, bisogna attendere circa un minuto prima che il controller possa riprodurlo nuovamente.

Non solo, anche rispettando questo intervallo, il comportamento non è sempre garantito. In altre parole, si tratta di un effetto volutamente non deterministico, il che contribuisce a renderlo ancora più curioso e, per certi versi, nascosto.

Come prevedibile, la scoperta ha rapidamente fatto il giro della community, generando reazioni contrastanti. Da un lato c’è chi, divertito dall’idea, ha subito pensato di testare personalmente l’easter egg; dall’altro, non sono mancati gli utenti più scettici, che inizialmente hanno ipotizzato potesse trattarsi di uno scherzo, sulla scia di quei falsi trucchi che ciclicamente emergono online.

Va comunque sottolineato un aspetto importante, il test può essere effettuato senza correre particolari rischi, a patto di utilizzare superfici morbide come un letto o un cuscino. Insomma, niente esperimenti estremi, e soprattutto niente cadute su superfici dure.

Al di là dell’aspetto puramente curioso, questa scoperta contribuisce a riportare l’attenzione su un prodotto che, pur non essendo più al centro della scena, ha rappresentato un tentativo interessante da parte di Valve di innovare nel segmento dei controller.

Proprio questi piccoli dettagli dimostrano come, anche a distanza di tempo, alcuni dispositivi possano ancora sorprendere, offrendo agli utenti nuove scoperte che vanno oltre le funzionalità principali.

Gli utenti più curiosi dunque, potrebbero voler provare personalmente questo easter egg, sempre con le dovute precauzioni, mentre altri potrebbero semplicemente accontentarsi di guardare qualche video dimostrativo; in ogni caso, resta una di quelle curiosità che, nel bene o nel male, rendono il mondo della tecnologia un po’ più divertente.

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