Il tema degli aumenti di prezzo nell’elettronica di consumo è ormai diventato una costante negli ultimi mesi e, come spesso accade in questi casi, coinvolge progressivamente sempre più produttori. Dopo aver visto diverse aziende fare i conti con costi di produzione in crescita, tocca ora anche a Nintendo, che ha deciso di intervenire in modo piuttosto significativo sulla propria gamma hardware.

Al centro della questione troviamo la nuova Nintendo Switch 2 ma, come vedremo, gli aumenti non riguardano esclusivamente il modello più recente.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

La crisi delle memorie colpisce anche Nintendo

Alla base di questa decisione c’è quella che viene definita una persistente crisi globale delle memorie, una dinamica che negli ultimi mesi ha inciso (e non poco) sui costi di produzione di numerosi dispositivi elettronici; una situazione che, ovviamente, Nintendo non è riuscita a evitare e che ha portato l’azienda a rivedere i prezzi di listino.

Come molti di voi avranno già intuito, si tratta di un cambiamento che non arriva in modo improvviso, ma che si inserisce in un contesto più ampio fatto di rincari progressivi, supply chain ancora instabili e margini sempre più difficili da sostenere.

Entrando più nel dettaglio, i primi cambiamenti diventeranno concreti in Giappone già a partire dal 25 maggio 2026, qui la Nintendo Switch 2 passerà da 49.980 yen a 59,980 yen, segnando un incremento piuttosto netto che riflette l’aumento dei costi produttivi.

È interessante notare tuttavia, che il modello multilingua venduto tramite My Nintendo Store dovrebbe mantenere, almeno per il momento, il prezzo attuale; un dettaglio che lascia intendere come Nintendo stia cercando di bilanciare l’impatto di questi rincari in modo selettivo.

Ma non finisce qui, perché l’attuale lineup Switch subirà aumenti tutt’altro che trascurabili: Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch e Switch Lite vedranno infatti salire i rispettivi prezzi in maniera significativa, confermando come l’intervento non sia limitato alla nuova generazione.

Se inizialmente gli aumenti sembravano circoscritti al mercato giapponese, Nintendo ha poi confermato che i rincari interesseranno anche altri mercati chiave, inclusi Stati uniti, Canada ed Europa.

Per quanto riguarda il nostro mercato, il prezzo della Nintendo Switch 2 passerà da 469,99 euro a 499,99 euro sul My Nintendo Store a partire dal 1° settembre 2026; un incremento più contenuto rispetto a quello giapponese, ma comunque sufficiente a farsi notare, soprattutto considerando il posizionamento già elevato della console.

Negli Stati Uniti invece, il prezzo salirà da 449,99 a 499,99 dollari a partire dal 1° settembre 2026, mentre in Canada si passerà da 629,99 a 679,99 dollari.

Come spesso accade in questi scenari, gli aumenti non si fermano all’hardware. Anche il servizio Nintendo Switch Online subirà un adeguamento dei prezzi, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese.

Gli abbonamenti annuali, sia individuali che familiari, registreranno un incremento piuttosto evidente, così come le versioni più complete con Pacchetto di espansione. Una mossa che, ancora una volta, riflette l’aumento dei costi e la necessità di sostenere l’infrastruttura del servizio.

Nel complesso, quanto annunciato da Nintendo è un intervento che fotografa perfettamente l’attuale situazione del settore tecnologico: costi in aumento, strategie di adattamento e, inevitabilmente, prezzi finali più alti per i consumatori.

Resta ora da capire se questi rincari rappresenteranno un punto di equilibrio stabile o se, al contrario, potrebbero essere solo il primo passo di una serie di aggiustamenti futuri. Molto dipenderà dall’evoluzione della crisi delle memorie e dalla capacità delle aziende di assorbire, almeno in parte, questi costi.

Nel frattempo, per chi stava valutando l’acquisto di una nuova console, il consiglio implicito è piuttosto chiaro, monitorare attentamente i prezzi nelle prossime settimane perché lo scenario potrebbe cambiare ancora.