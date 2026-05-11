A quasi un anno dal debutto di Nintendo Switch 2, uno degli aspetti che continua a far discutere (e a far storcere il naso agli utenti) è l’assenza di un’app ufficiale per YouTube e, più in generale, di qualsiasi servizio di streaming video integrato. Una mancanza che appare ancora più evidente se si considera come console concorrenti siano arrivate sul mercato con un ecosistema multimediale già completo fin dal day one.

Proprio in questo contesto, nelle ultime ore era emersa una soluzione alternativa tanto curiosa quanto ingegnosa, che permetteva (seppur con diversi limiti) di accedere a YouTube direttamente dalla console. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, la scappatoia ha avuto vita estremamente breve.

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Nintendo blocca la scappatoia per utilizzare YouTube su Switch 2

Tutto è partito da una scoperta condivisa su Reddit, dove alcuni utenti avevano individuato un comportamento piuttosto insolito all’interno di Super Animal Royale, titolo free-to-play disponibile su eShop. Nello specifico, il gioco integra un feed di notizie nella schermata principale e, toccando un contenuto video e selezionando l’opzione per aprirlo su YouTube, la console avviava un browser web nascosto.

Un dettaglio che, come molti di voi potranno immaginare, ha immediatamente attirato l’attenzione della community; attraverso questo browser infatti era possibile navigare su YouTube e riprodurre video, colmando almeno in parte una delle lacune più evidenti della piattaforma.

Certo, l’esperienza era tutt’altro che perfetta, risoluzione limitata a 360p, riproduzione esclusivamente a schermo intero, miniature non sempre funzionanti e impossibilità di accedere al proprio account. Tuttavia, considerando il contesto e l’assenza totale di alternative ufficiali, si trattava comunque di una soluzione di emergenza che molti utenti avevano iniziato a sfruttare.

Come prevedibile, la diffusione virale del metodo non è passata inosservata. Nel giro di poche ore infatti, il sistema ha smesso di funzionare: tentando di aprire YouTube tramite il gioco, gli utenti si sono ritrovati davanti a un errore (codice 2800-1230) e il browser nascosto non viene più avviato.

Non è del tutto chiaro se l’intervento sia arrivato direttamente da Nintendo tramite un aggiornamento di sistema, oppure se sia stato richiesto agli sviluppatori del gioco di modificare il comportamento del link; in ogni caso, il risultato non cambia, la porta secondaria verso YouTube è stata chiusa con estrema rapidità.

Ed è proprio questo l’aspetto che fa discutere, la velocità nel bloccare una soluzione alternativa contrasta infatti con la lentezza (ormai evidente) nel portare un’app ufficiale sulla piattaforma, promessa più volte anche da Google ma ancora assente all’appello.

Per comprendere meglio la situazione, basta guardare al programma attuale, console come PlayStation e Xbox offrono da tempo accesso a servizi come YouTube e Netflix, integrati direttamente nel sistema operativo. La Nintendo Switch 2 invece, continua a rimanere indietro sotto questo punto di vista, nonostante il suo posizionamento come dispositivo ibrido sempre più centrale nell’intrattenimento domestico e in mobilità.

Il risultato è che gli utenti, inevitabilmente, cercano soluzioni alternative, anche creative (come quella appena vista), pur di aggirare il problema; ma episodi come questo dimostrano come tali tentativi siano destinati a durare poco.

A questo punto, la domanda è sempre la stessa, quando arriverà (se arriverà) un’app ufficiale di YouTube su Nintendo Switch 2? Al momento, non ci sono aggiornamenti concreti, e gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’.

Nel frattempo, questa vicenda rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto la domanda per i servizi di streaming sulla console sia reale e diffusa. Resta solo da capire se e quando Nintendo e Google decideranno di colmare definitivamente questa lacuna, evitando così il proliferare di soluzioni improvvisate (e puntualmente bloccate nel giro di poche ore).

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