Dopo mesi (se non anni) di continue indiscrezioni e voci di corridoio, lo scorso febbraio abbiamo assistito all’annuncio ufficiale di Pokémon Vento e Onda, i nuovi capitoli della serie principale di Pokémon, in uscita nel 2027 per Nintendo Switch 2. Prima di avere ulteriori informazioni a riguardo, però, i fan e gli appassionati di tutto il mondo dovranno però aspettare un bel po’: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Pokémon Vento e Onda: “ondata” di silenzio fino al 2027?

Bisognerà attendere fino al prossimo anno per avere nuovi dettagli su Pokémon Vento e Onda, almeno secondo i leak più recenti: ad annunciarlo è un recente post di un insider sul social network X, che mette a tacere le possibili indiscrezioni su presunti trailer o annunci in arrivo a breve.

winds & waves, late 2027, no news this year 🫠 — Khu Beating Around The Bush (@Riddler_Khu) April 27, 2026

Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, dunque, la prima occasione per sapere di più su Pokémon Vento e Onda potrebbe essere rappresentata dal Pokémon Day 2027, che si terrà il prossimo 27 febbraio 2027. Un considerevole lasso di tempo che la compagnia di sviluppo utilizzerà per curare maggiormente il comparto tecnico e la pulizia grafica del gioco, soprattutto dopo gli insuccessi dei precedenti Pokémon Scarlatto e Violetto, che lasciavano decisamente a desiderare sotto questi punti di vista.

Basandoci sui precedenti titoli della serie, il nuovo capitolo potrebbe debuttare su Nintendo Switch 2 verosimilmente nel mese di novembre. Nel frattempo, nelle ultime ore, gli account ufficiali di The Pokémon Company e Nintendo hanno condiviso sui propri social ufficiali il dietro quinte del tema musicale del gioco, eseguito per l’occasione dalla NHK Symphony Orchestra.

Secondo le prime ricostruzioni e le analisi del trailer, le regioni di Pokémon Vento e Onda saranno ispirate al Sud-est asiatico, con alcuni probabili rimandi geografici alle Filippine e all’Indonesia: i giocatori avranno come sempre la possibilità di scegliere tra tre starter, rispettivamente tra Pombon (tipo Fuoco), Browt (tipo Erba) e infine Gecqua (tipo Acqua), sulla base delle proprie preferenze personali. A questi, stando agli ultimi rumor, potrebbe aggiungersi un nuovo Pokémon ispirato al drago di Komodo di tipo Drago / Veleno, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale.

Come sempre vi invitiamo a prendere tali informazioni con la dovuta cautela, dal momento che si tratta per ora di semplici indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma o eventuale smentita da parte della compagnia di sviluppo. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Game Freak, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

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