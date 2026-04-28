Lo scorso novembre Valve aveva presentato al mondo la sua nuova visione del gaming da salotto: la Steam Machine e lo Steam Controller. Poi è arrivata la RAMageddon, la carenza di memoria che ha costretto l’azienda a ritardare tutto il suo hardware e a rivedere le aspettative.

Ora Valve ha deciso di non aspettare oltre e di lanciare lo Steam Controller da solo, senza la console che avrebbe dovuto accompagnarlo.

I colleghi di The Verge hanno già trascorso due settimane con il controller abbinato ai loro Steam Deck e PC da gaming, e le impressioni sono decisamente positive. Scendiamo nel dettaglio.

Steam Machine e Steam Frame i grandi assenti

Per quanto riguarda la Steam Machine, la console da salotto, e lo Steam Frame, il visore per la realtà virtuale, Valve si limita a chiedere pazienza.

“Al momento non abbiamo aggiornamenti su questo, ma ci stiamo lavorando duramente e speriamo di avere notizie presto“, ha dichiarato Pierre-Loup Griffais di Valve a The Verge. L’azienda aveva precedentemente promesso di spedire sia la Machine che il Frame entro quest’anno, ma evidentemente i piani hanno subito delle modifiche.

La buona notizia però è che non serve una Steam Machine per utilizzare il nuovo Steam Controller. Il pad dovrebbe funzionare con qualsiasi computer che esegue Steam, e anche come controller generico per smartphone. I fan chiedevano da tempo un successore dell’apprezzatissimo Steam Controller originale, o meglio i controlli dello Steam Deck ridotti nel formato di un gamepad tradizionale, praticamente da quando il Deck è uscito sul mercato.

Un controller che mantiene le promesse

Secondo le prime recensioni, lo Steam Controller fa quasi esattamente ciò che ci si aspettava: permette di giocare ai titoli Steam Deck sulla TV con un pad più comodo, mantenendo intatti i profili del controller e la memoria muscolare acquisita. Una soluzione che potrebbe interessare parecchi possessori di Deck che cercano un’esperienza più tradizionale sul grande schermo.

Il ritardo dell’altro hardware Valve significa però che le recensioni dello Steam Controller risultano leggermente incomplete. Non è stato possibile testare quanto bene il controller funzioni con l’antenna dedicata della Steam Machine, né come si comporti in realtà virtuale con lo Steam Frame. Il controller infatti è un oggetto visibile in VR grazie a LED infrarossi integrati che le telecamere del visore possono tracciare.

Dettagli aggiuntivi da Valve

Valve ha condiviso alcune informazioni interessanti sul nuovo prodotto. L’azienda sta ancora lavorando per offrire parti di ricambio per lo Steam Controller ed è ancora partner di iFixit per questo.

Non c’è certezza di riuscire a soddisfare tutta la domanda, ma è già stata prodotta una “quantità significativa” di controller con capacità produttiva per realizzarne altri. A differenza dello Steam Controller originale del 2015, questo non è costruito interamente da robot ma, afferma l’azienda, passa anche da rigidi controlli “umani”.

Tra le novità in arrivo, Valve potrebbe aggiungere più modi per visualizzare la durata della batteria del controller in Steam, e sta valutando di permettere agli utenti di regolare il volume dello speaker integrato. L’azienda ha sperimentato funzionalità aggiuntive che non sono entrate nel prodotto finale per ragioni di costo, peso o affidabilità, tra cui bumper sensibili al tocco.

Il prezzo potrebbe essere leggermente più alto di quanto originariamente previsto a causa delle condizioni attuali, anche se non necessariamente per questioni legate alla RAM. “Spedire qualsiasi cosa via mare o via aerea costa di più rispetto all’anno scorso, il carburante è più caro”, ha spiegato Valve.

Infine, per chi si chiede se sarà mai possibile acquistare di nuovo uno Steam Deck, Griffais ha detto che Valve sta “lavorando duramente per risolvere la situazione”, ma è complicato perché “il mondo è un posto diverso rispetto all’anno scorso”.

Prezzi e disponibilità

Infine, arriviamo al capitolo prezzi: lo Steam Controller sarà ufficialmente in vendita dal 4 maggio alle 19:00 ora italiana.

I prezzi variano a seconda del mercato: 99 dollari negli Stati Uniti, 149 dollari canadesi, 149 dollari australiani, 85 sterline nel Regno Unito e 99 euro in Europa.