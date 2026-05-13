Essere genitori sembra essere più difficile che in passato. Le sfide e i pericoli legati all’uso dei social network e delle piattaforme digitali da parte dei minorenni è un tema sul quale si discute da tempo. E sul quale da tempo si stanno sviluppando strumenti e risorse per rendere il lavoro educativo dei genitori più semplice. Anche se non mancano le criticità. È il caso del nuovo strumento sviluppato da Meta per avvisare i genitori dell’uso che i propri figli fanno di Instagram.

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La nuova funzione di Meta

Meta continua ad ampliare gli strumenti di controllo parentale per i propri figli adolescenti. Poche settimane fa l’azienda aveva già introdotto una nuova sezione chiamata “Approfondimenti” (Insight), una dashboard basata sull’intelligenza artificiale in grado di mostrare ai genitori gli argomenti di cui i propri figli discutono con l’assistente integrato nelle piattaforme del gruppo, organizzati per categorie come scuola, intrattenimento, salute e benessere. Ora arriva un ulteriore aggiornamento, questa volta dedicato all’algoritmo di raccomandazione dei contenuti.

I genitori che utilizzano le funzioni di supervisione potranno vedere gli argomenti generali con cui i propri figli interagiscono su Instagram, come “basket” o “moda”. I genitori potranno inoltre selezionare ciascun interesse per ottenere maggiori dettagli e comprendere meglio il contesto dei contenuti che il figlio sta esplorando. Meta ha inoltre annunciato che presto inizierà a inviare notifiche ogni volta che un teenager aggiunge un nuovo interesse al proprio algoritmo. Questa funzione di notifica sarà inizialmente disponibile solo in alcuni Paesi selezionati.

La novità si lega alla funzione “Il tuo algoritmo” (Your Algorithm), che consente agli utenti di scegliere gli argomenti che vogliono vedere di più o di meno tra i contenuti consigliati. Per gli account per gli adolescenti, le possibilità di personalizzazione sono già limitate. I contenuti mostrati ai minorenni, infatti, devono essere in linea con uno standard equivalente a quello di un film adatto a un pubblico dai tredici anni in su.

Le novità per il Family Center

Parallelamente Meta ha annunciato anche la centralizzazione dei controlli parentali per Instagram, Meta Horizon, Facebook e Messenger in un unico hub all’interno del Family Center. I genitori potranno ora inviare un singolo invito per supervisionare i propri figli contemporaneamente su tutte queste app. Nelle prossime settimane il Family Center si arricchirà di ulteriori strumenti, tra cui la possibilità per i genitori di consultare un riepilogo complessivo del tempo trascorso dai propri figli nelle app del gruppo. Meta segnala inoltre che il numero di teenager statunitensi iscritti alla supervisione è più che raddoppiato nell’ultimo anno, dato che l’azienda cita come indicatore dell’utilità percepita da parte delle famiglie.

Dubbi e criticità

Il quadro che emerge è quello di un’azienda impegnata a costruire un ecosistema di supervisione sempre più articolato, cercando un equilibrio tra trasparenza nei confronti dei genitori e rispetto dell’autonomia dei ragazzi. Un equilibrio, però, non facile da raggiungere.

Strumenti di questo tipo, infatti, offrono ai genitori una visibilità concreta su ciò di cui i propri figli fruiscono online, in un’epoca in cui algoritmi e intelligenza artificiale modellano le abitudini dei ragazzi in modo spesso invisibile (e in cui Meta stessa è stata condannata per negligenza per i danni causati ai minori dalle proprie piattaforme). Per molte famiglie, sapere che il proprio figlio ha aggiunto “scommesse” o “diete estreme” tra i propri interessi può fare la differenza. Dall’altro lato, c’è chi sottolinea che una sorveglianza troppo invasiva rischia di intaccare l’autonomia e la fiducia necessarie alla crescita degli adolescenti.

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