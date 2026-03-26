Quella che fino a poco tempo fa sembrava una questione principalmente teorica, ovvero la responsabilità delle piattaforme per gli effetti dei social media sugli utenti, in particolare i più giovani, si è trasformata in una realtà concreta: una giuria di Los Angeles ha infatti ritenuto Meta e YouTube responsabili per negligenza in un caso legato alla dipendenza dai social media.

Si tratta di una decisione che potrebbe segnare un precedente importante, non solo per le aziende coinvolte ma per l’intero settore tecnologico, da anni al centro di discussioni sempre più accese su sicurezza, design delle piattaforme e impatto sulla salute mentale.

Dipendenza da social: responsabilità condivisa per Meta e YouTube e milioni di dollari di risarcimento

Entrando nel dettaglio, la giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha stabilito che le due aziende non hanno adottato misure adeguate per proteggere gli utenti, e soprattutto per informarli dei potenziali rischi legati all’utilizzo delle piattaforme.

La decisione ha portato a una condanna economica significativa: circa 3 milioni di dollari di danni compensativi (con responsabilità attribuita per il 70% a Meta e per il 30% a YouTube), nonché ulteriori danni punitivi, che portano il totale a circa 6 milioni di dollari.

Il caso è stato intentato da una giovane donna, identificata come KGM, che ha dichiarato di aver sviluppato problemi come ansia, depressione e dismorfismo corporeo a seguito di un utilizzo intensivo dei social media durante l’infanzia.

Ciò che rende particolarmente rilevante questa vicenda è il suo carattere pioneristico, si tratta infatti del primo processo di questo tipo a concludersi con un verdetto che attribuisce responsabilità diretta alle piattaforme per la cosiddetta dipendenza da social.

Durante il procedimento, che ha incluso anche la testimonianza di Mark Zuckerberg, sono stati analizzati il design delle piattaforme, le dinamiche di engagement e, soprattutto, le presunte scelte progettuali volte a incentivare un utilizzo prolungato.

Non è un caso che questa causa rappresenti solo la punta dell’iceberg, sono infatti oltre 1.600 i querelanti coinvolti in procedimenti simili negli Stati Uniti, tra famiglie e istituzioni scolastiche.

Come prevedibile, sia Meta che Google hanno respinto le accuse e annunciato l’intenzione di presentare ricorso. Secondo Meta, la questione della salute mentale degli adolescenti è estremamente complessa e non può essere ricondotta a una singola piattaforma, mentre Google ha sottolineato come YouTube sia una piattaforma di streaming progettata in modo responsabile, e non un social network in senso stretto. Una linea difensiva che, come spesso accade in questi casi, punta a ridimensionare il nesso diretto tra utilizzo delle piattaforme e danni psicologici.

La sentenza di Los Angeles arriva peraltro in un contesto già particolarmente delicato per Meta, pochi giorni prima un altro tribunale (in New Mexico) aveva condannato l’azienda a pagare 375 milioni di dollari per violazioni legate alla protezione dei minori.

Un doppio colpo che evidenzia come la pressione legale sulle big tech sia in forte crescita, soprattutto su temi come tutela dei minori, gestione dei contenuti, trasparenza degli algoritmi e meccanismi di dipendenza.

Va inoltre ricordato che, storicamente, le piattaforme social hanno beneficiato della protezione garantita dalla Sezione 230 del Communications Act statunitense, che limita la loro responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti. Tuttavia, casi come questo potrebbero contribuire a ridefinire, almeno in parte, i confini di tale protezione.

Al di là dell’aspetto economico, il vero impatto di questa sentenza potrebbe essere soprattutto simbolico e giuridico. Per la prima volta, una giuria ha riconosciuto in modo esplicito che il design e la gestione di una piattaforma social possono contribuire in modo determinante a generare danni agli utenti, un punto che fino a oggi era rimasto spesso confinato al dibattito accademico e politico.

Le conseguenze potrebbero essere molteplici: maggiore attenzione al design responsabile delle piattaforme, nuove regolamentazioni (soprattutto per la protezione dei minori), un aumento delle cause legali simili, e cambiamenti nelle funzionalità (ad esempio notifiche, feed, sistemi di raccomandazione).

Nonostante il peso della decisione, la partita è tutt’altro che chiusa, i ricorsi annunciati potrebbero ribaltare o ridimensionare il verdetto, e sarà necessario attendere per capire se questo caso rappresenterà un vero punto di svolta. Nel frattempo però, il tema della responsabilità delle piattaforme social non è più solo teorico, ma sta entrando sempre più concretamente nelle aule di tribunale.