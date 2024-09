Meta ha annunciato che sta introducendo gli account Instagram per adolescenti per proteggere automaticamente i teenager e rassicurare i genitori che i loro figli stanno vivendo esperienze sicure.

Gli account per adolescenti limiteranno chi può contattare i minori e i contenuti che possono vedere, inoltre i minorenni dovranno ottenere il permesso di un genitore per modificare le protezioni integrate in modo meno restrittivo.

Gli utenti Instagram minorenni verranno inseriti automaticamente in un “account adolescente”

A partire da oggi Instagram inizierà a inserire gli utenti nuovi ed esistenti di età inferiore ai 18 anni in un “Account adolescenti” che attiva in automatico un profilo privato, con blocco dei messaggi dagli estranei, limitazione dei contenuti sensibili, limitazione su menzioni e disattivazione delle notifiche tra le 22:00 e le 7:00.

I genitori che vogliono supervisionare i loro adolescenti sull’app potranno vedere a chi hanno inviato messaggi negli ultimi sette giorni (senza vedere il contenuto dei messaggi) e anche quali argomenti hanno scelto di visualizzare più spesso, inoltre la modalità supervisione permetterà ai genitori di bloccare l’accesso a Instagram in determinati periodi di tempo, indipendentemente dall’età.

Gli adolescenti potranno anche scegliere argomenti adatti alla loro età che possono vedere di più nei consigli di Instagram e nella pagina Esplora, inoltre il social continuerà a limitare i tipi di contenuti che gli adolescenti vedono su Reels o nella pagina Esplora. Dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano gli adolescenti vedranno un promemoria che li invita a uscire dall’app.

La piattaforma fa sapere che ha in programma di inserire i minori nell’account adolescenti entro 60 giorni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia e nell’Unione Europea più avanti quest’anno.