Anche il mondo dei social è ormai pervaso dall’intelligenza artificiale e, come spesso accade negli ultimi mesi, Meta prova a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale anche in ambiti delicati come quello della supervisione dei minori.

L’ultima novità annunciata dall’azienda riguarda infatti un aggiornamento degli strumenti di controllo parentale, che ora si arricchiscono di una nuova sezione chiamata Approfondimenti (Insight): una sorta di dashboard basata sull’IA in grado di mostrare ai genitori gli argomenti di cui i propri figli adolescenti discutono con l’assistente integrato nelle piattaforme del gruppo.

Meta fornisce ai genitori una panoramica più chiara delle conversazioni dei figli con l’IA

I genitori che utilizzano le funzionalità di supervisione di Facebook, Messenger e Instagram troveranno questa nuova scheda direttamente all’interno delle app (oltre che nella versione web), con un riepilogo degli ultimi sette giorni di attività.

Non si tratta, è bene precisarlo, di un accesso diretto alle conversazioni complete, ma piuttosto di una sintesi organizzata per categorie: scuola, intrattenimento, salute e benessere, viaggi, stile di vita e così via. Toccando ciascuna categoria, è possibile entrare più nel dettaglio e visualizzare sottocategorie ancora più specifiche.

Un approccio che, almeno nelle intenzioni, punta a offrire una visione più ampia e contestualizzata, evitando allo stesso tempo un controllo eccessivamente invasivo (anche se il tema resta comunque delicato).

Una delle particolarità di questa nuova funzione è il tentativo, piuttosto esplicito, di trasformare il monitoraggio in uno strumento di dialogo. Meta ha infatti collaborato con il Cyberbulling Research Center per sviluppare una serie di spunti di conversazione, pensati per aiutare i genitori ad affrontare il tema dell’intelligenza artificiale con i propri figli. Si tratta, in sostanza, di domande aperte accompagnate da indicazioni pratiche su come gestire il confronto, con l’obbiettivo di favorire discussioni costruttive e, possibilmente, prive di giudizi.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto se si considera che l’IA è una tecnologia ancora relativamente nuova per molte famiglie e che, spesso e volentieri, può risultare difficile da inquadrare nel contesto educativo.

Parallelamente, l’azienda sta lavorando anche su funzionalità più avanzate legate alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda le tematiche sensibili.

Meta ha già annunciato lo sviluppo di avvisi specifici che informeranno i genitori nel caso in cui gli adolescenti cerchino contenuti dannosi o pongano domande pericolose all’intelligenza artificiale (come quelle legate all’autolesionismo o al suicidio), ma queste funzionalità, almeno per ora, non sono ancora disponibili al pubblico.

Nel frattempo, il sistema continuerà comunque a mostrare gli argomenti trattati, anche quando l’IA decide di non rispondere a determinate richieste perché ritenute inappropriate per l’età.

Come spesso accade con le novità di questo tipo, il rollout è inizialmente limitato ad alcuni Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile), con una distribuzione globale prevista nelle prossime settimane.

Il tutto si inserisce in una strategia più ampia che vede Meta sempre più impegnata nello sviluppo di esperienze IA adatte all’età, anche grazie al supporto di un nuovo consiglio di esperti sul benessere legato all’intelligenza artificiale, composto da ricercatori e specialisti provenienti da diverse istituzioni accademiche.

Una funzionalità di questo tipo si muove in un terreno piuttosto complesso, da un lato è innegabile che strumenti del genere possano offrire ai genitori un supporto concreto per comprendere meglio come i propri figli interagiscono con l’intelligenza artificiale, soprattutto in un momento storico in cui queste tecnologie stanno diventando sempre più pervasive.

Dall’altro lato, resta il tema (tutt’altro che secondario) dell’accettazione da parte degli adolescenti, che potrebbero non vedere di buon occhio un sistema capace di analizzare (seppur in forma aggregata) le loro interazioni con l’IA.

Non è dunque chiaro quale sarà l’effettivo impatto di questa novità nel lungo periodo, ma appare evidente che il rapporto tra genitori, figli e intelligenza artificiale è destinato a diventare sempre più centrale, e piattaforme come Meta stanno già cercando di ridefinire, a modo loro, le regole di questo nuovo equilibrio.