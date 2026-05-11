Entrare nel mondo dei droni con riprese in 4K spesso significa affrontare una spesa considerevole e una curva di apprendimento non indifferente. DJI Neo sovverte questa regola, proponendosi come la soluzione ideale per chi desidera iniziare senza complicazioni e con un budget contenuto. Questo mini drone, con un peso di soli 135 grammi, unisce la qualità video UHD 4K a una semplicità d’uso disarmante. Con l’offerta attuale su Amazon, che porta il prezzo a una cifra davvero aggressiva, l’opportunità di catturare video aerei mozzafiato diventa accessibile a tutti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo drone un best-buy.

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DJI Neo: tecnologia 4k e intelligenza artificiale in 135 grammi

Il punto di forza del DJI Neo è senza dubbio la sua capacità di rendere la fotografia aerea estremamente accessibile. Con un peso di appena 135 grammi, rientra nella categoria dei droni ultra-leggeri, facilmente trasportabili ovunque. Nonostante le dimensioni compatte, il comparto tecnico è di tutto rispetto. Il sensore principale è in grado di registrare video in 4K UHD, garantendo riprese dettagliate e stabili, un risultato notevole per un dispositivo di questa fascia di prezzo. La stabilizzazione è ulteriormente migliorata dall’intelligenza artificiale, che abilita funzioni avanzate come il tracciamento automatico del soggetto, permettendo al drone di seguirvi autonomamente mantenendo l’inquadratura perfetta.

La semplicità d’uso è un altro pilastro del progetto. Il DJI Neo è pensato per essere controllato interamente tramite smartphone, senza la necessità di un radiocomando dedicato. Funzioni come il decollo e l’atterraggio dal palmo della mano lo rendono incredibilmente pratico e veloce da mettere in funzione. Per i più creativi, sono disponibili le modalità QuickShots (come Cerchio, Spirale e Razzo), che eseguono manovre di volo pre-programmate per creare clip video d’impatto con un solo tocco. La sicurezza è garantita dai para-eliche integrati, che lo rendono ideale anche per voli indoor o in prossimità di ostacoli.

Le specifiche tecniche principali includono:

Peso: 135 grammi

135 grammi Risoluzione Video: 4K UHD

4K UHD Autonomia di Volo: Circa 18 minuti per batteria

Circa 18 minuti per batteria Memoria: 22 GB di storage interno (non espandibile)

22 GB di storage interno (non espandibile) Velocità Massima: 16 m/s in modalità manuale

16 m/s in modalità manuale Funzioni Smart: Tracciamento soggetto, QuickShots, Decollo/Atterraggio dalla mano

L’autonomia di volo di circa 18 minuti è perfettamente adeguata per sessioni di ripresa rapide e mirate, in linea con la filosofia “punta e scatta” del drone.

L’offerta su Amazon: un prezzo che vola basso

L’attuale promozione su Amazon rende l’acquisto del DJI Neo un’occasione davvero imperdibile. Il prezzo di listino, fissato a 199€, scende infatti a soli 134,06€, con uno sconto netto del 33% che si traduce in un risparmio di oltre 64€. Si tratta di un prezzo estremamente competitivo per un drone con capacità di ripresa in 4K e funzioni intelligenti.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. La spedizione è gestita da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità. È importante notare che la confezione non include un radiocomando, poiché il drone è specificamente progettato per un controllo intuitivo tramite l’app dedicata per smartphone. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, pertanto è consigliabile approfittarne prima che le scorte si esauriscano. A questo prezzo, il DJI Neo si conferma come uno dei migliori punti di ingresso nel mondo delle riprese aeree di qualità.

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