LEGO annuncia una novità da non perdere per i fan de Il Signore degli Anelli, perfetta per festeggiare il 25° anniversario dall’uscita del primo film: sta arrivando il nuovo set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith, dedicato all’iconica Città Bianca protagonista delle opere di Tolkien. Scopriamo insieme tutti i dettagli, il prezzo di vendita e quando sarà disponibile all’acquisto.

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Ufficiale il nuovo set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith

LEGO presenta oggi il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith, un nuovo modello da costruzione pensato per fan adulti e collezionisti amanti della saga. Il set viene lanciato per celebrare il 25° anniversario (La Compagnia dell’Anello è uscito nei cinema nel 2001, NdR) ed è composto da ben 8278 pezzi: ricrea la maestosa città del regno di Gondor, la leggendaria Città Bianca di Minas Tirith, attraverso l’architettura imponente, le mura stratificate e l’iconica cittadella che ha reso il luogo uno dei più memorabili della Terra di Mezzo.

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Il set (#11377) presenta un design ibrido che combina un’ampia ambientazione in miniatura con scene interne ricche di dettagli in scala minifigure. Da lontano permette di ammirare lo “skyline” e le mura difensive della città, mentre da vicino consente di esplorare gli spazi principali (sala del trono inclusa), dove prendono vita alcuni dei momenti fondamentali della storia. Fanno parte del set la leggendaria figura del cavallo Ombromanto e 10 minifigure, che raffigurano i personaggi di Gandalf il Bianco, Faramir, Denethor, Peregrino Tuc, Aragorn, Arwen e quattro Soldati di Gondor. Non mancano accessori a tema come elmi, scudi di Gondor e la corona di Aragorn.

Il modello di Minas Tirith misura 59 cm di altezza, 62 cm di larghezza e 37 cm di profondità. È compatibile con l’app LEGO Builder e con la costruzione in 3D, che permette di tenere traccia dei progressi e di seguire istruzioni più dettagliate.

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Uno dei designer del set, Nicola Belfiore, sarà ospite il 6 giugno 2026 al LEGO Store Porta Nuova di Piazza Gae Aulenti (a Milano), per una speciale giornata in onore della saga. Dalle 10 alle 12 sarà disponibile per un esclusivo firmacopie, durante il quale gli appassionati potranno incontrarlo e far autografare la novità. Sempre dalle 10, il LEGO Store ospiterà anche la parata di cosplayer de Il Signore degli Anelli, pensata per celebrare l’iconico universo fantasy insieme alla community.

Prezzo e uscita del nuovo set LEGO

Il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith sarà disponibile in Early Access per gli iscritti LEGO Insiders dal 1° giugno 2026, mentre il lancio globale avverrà il 4 giugno. Il prezzo consigliato è di 649,99 euro. Procedendo all’acquisto tramite il sito ufficiale entro il 7 giugno (o fino a esaurimento scorte) sarà possibile ottenere in omaggio il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Grond (#40893). Quest’ultimo ricrea l’ariete forgiato dai servitori di Sauron durante l’Assedio di Minas Tirith: è progettato in scala per accompagnare il set 11377, presenta un ariete funzionante e include 2 minifigure di Orchi con accessori.

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