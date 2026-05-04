LEGO sta per lanciare una novità che gli amanti del retro gaming e delle console retrò non possono lasciarsi sfuggire: stiamo parlando del set LEGO Console SEGA Mega Drive (40926), un omaggio a una vera icona del gaming vecchia scuola. Vediamo com’è fatto, quanto costa e quando debutterà sul mercato.

LEGO presenta il nuovo set Console SEGA Mega Drive

LEGO si prepara al lancio di un nuovo set pensato per gli amanti dei videogiochi, soprattutto per i gamer non proprio tra gli ultimi arrivati (ma non solo). La casa danese svela Console SEGA Mega Drive, un nuovo set pensato per costruttori dai 12 anni in su che rende omaggio a una delle icone del gaming.

Il set 40926 è composto da 479 pezzi e consente ai giocatori di creare la propria versione del design originale della console di gioco SEGA: può essere personalizzata creando la console SEGA Genesis (originariamente lanciata in Nord America nel 1989) o la console SEGA Mega Drive (originariamente lanciata in Giappone nel 1988), ed entrambe le opzioni includono 2 controller rimovibili, oltre a tante decorazioni con adesivi. È infatti presente una game card che può essere rimossa dalla console, oltre a decorazioni e a un ritratto di Sonic the Hedgehog come easter egg.

Rispetto al Nintendo Entertainment System (set 71374), questo risulta più piccolo e meno impegnativo come numero di pezzi, ma anche molto meno costoso. Misura infatti 4 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 12 cm di profondità, mentre i controller misurano 2 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 24 cm di profondità. Risulta in ogni caso adatto come oggetto decorativo a tema gaming da esporre in una gaming room, in una cameretta, in un ufficio e non solo.

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Prezzo e uscita del nuovo set LEGO

Il set LEGO Console SEGA Mega Drive sarà disponibile all’acquisto a partire dal 1° giugno 2026 al prezzo consigliato di 39,99 euro. Al momento è già presente la pagina dedicata del sito ufficiale, ma non sono stati diffusi dettagli sull’eventuale periodo di preordine.