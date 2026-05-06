LEGO scende in pista al Giro d’Italia 2026: il noto brand sarà infatti partner ufficiale della 109esima edizione della Corsa Rosa, con uno spazio speciale e una serie di attività pensate per coinvolgere appassionati e famiglie nelle tappe di Milano e Roma. Per l’occasione arriva anche un nuovo set, ossia LEGO Icons Bici da Corsa (#11380), già disponibile in preordine.

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LEGO prende parte al Giro d’Italia 2026 come partner ufficiale

LEGO prende parte al Giro d’Italia 2026 portando l’energia dei mattoncini lungo le strade della celebre corsa. All’interno di GiroLand, ossia il villaggio ufficiale del Giro d’Italia allestito nelle città di arrivo, LEGO Italia accoglierà il pubblico con un corner dedicato, pensato per celebrare il mondo del ciclismo attraverso il gioco e la creatività.

In particolare, sarà presente uno stand nelle tappe di Milano (24 maggio 2026) e di Roma (31 maggio 2026), dove i fan potranno scoprire il nuovo set Bici da Corsa, incontrare la simpatica mascotte LEGO e portarsi a casa una foto ricordo.

“Il ciclismo rappresenta un universo fatto di passione, performance e attenzione al dettaglio, valori che ritroviamo anche nel mondo del Gruppo LEGO“, ha dichiarato Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia. “Con il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa e la partnership con il Giro d’Italia 2026, vogliamo avvicinarci ancora di più a una community di appassionati e offrire loro un’esperienza di costruzione che rifletta l’emozione e la cura che caratterizzano questo sport. In fondo, il Giro è molto più di una competizione: è un racconto di gioia e traguardi condivisi e oggi vogliamo entrare in questo racconto portando la creatività dei mattoncini LEGO lungo le strade della Corsa Rosa“.

“Siamo lieti di accogliere LEGO Italia tra i partner ufficiali del Giro d’Italia 2026“, ha aggiunto Matteo Mursia, Chief Revenue Officer RCS Sports&Events. “La collaborazione con un brand globale e trasversale come il Gruppo LEGO rappresenta un’opportunità concreta per ampliare l’audience e sviluppare attivazioni innovative capaci di generare engagement lungo tutte le tappe della Corsa Rosa. Attraverso iniziative come GiroLand, continuiamo a offrire esperienze sempre più coinvolgenti per famiglie e appassionati, confermando il Giro come una piattaforma integrata di comunicazione e intrattenimento ad alto valore per i partner“.

Arriva il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa

Il set LEGO Icons Bici da Corsa è il primo modello di bicicletta da strada all’interno della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione immersiva ispirata all’ingegneria di precisione delle moderne bici da corsa. Vuole offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente che ricrea la precisione ingegneristica di una moderna bici da strada, combinando realismo meccanico e soddisfazione costruttiva.

Il nuovo set permette di dare vita a una replica dettagliata interamente realizzata con elementi LEGO, con sterzo fluido della ruota anteriore, sistema di pedalata funzionante e catena con meccanismo a ingranaggio unidirezionale, che consente di avere la ruota libera e la pedalata all’indietro.

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Tra i dettagli, sono inclusi elementi come deragliatori, pinze dei freni, pedali clipless, una catena color argento, borraccia rimovibile e una luce posteriore. Un supporto posteriore che solleva la ruota consente di farla girare liberamente quando si azionano i pedali, permettendo ai costruttori di mettere in mostra la trasmissione. Il set Bici da Corsa è pensato anche come oggetto da esposizione, e si configura come un elegante elemento di arredo che celebra il mondo del ciclismo. È composto da 1015 pezzi e sul suo supporto misura 36 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza.

LEGO Icons Bici da Corsa è disponibile in preordine sul sito ufficiale e presso altri rivenditori (Amazon inclusa) al prezzo consigliato di 119,99 euro. La data di uscita è fissata al 1°giugno 2026.