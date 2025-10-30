Tra i tanti annunci di dispositivi orientati al monitoraggio dei parametri di salute, quello di due anni fa di Withings potrebbe essere stato dimenticato. Ora quel dispositivo, Withings U-Scan, è arrivato sul mercato, pronto per essere acquistato. La particolarità di U-Scan? Che va installato all’interno del WC (come uno di quei dispositivi per l’erogazione del sapone) così da analizzare le urine e ottenere informazioni importanti sullo stato di salute dell’utente.

Come funziona Withings U-Scan

Presentato per la prima volta in occasione del CES 2023, Withings U-Scan è un analizzatore delle urine domestico progettato per raccogliere e interpretare una serie di dati utili sullo stato di salute dell’utente. Si tratta di un dispositivo discreto, non invasivo e facilmente integrabile nella routine quotidiana.

Una volta installato, un sensore termico rileva la minzione, attivando un circuito microfluidico interno che convoglia l’urina verso una capsula contenuta in una cartuccia intercambiabile con la quale analizzare l’urina. L’analisi viene effettuata da un modulo ottico interno e i risultati sono inviati automaticamente via Wi-Fi all’app Withings, dove è possibile consultare grafici, tendenze e consigli personalizzati, grazie anche all’integrazione con il servizio Withings+. Un po’ come avviene con i comuni dati rilevati da smartwatch e fitness tracker, e senza alcun contatto diretto da parte dell’utente.

Il sistema è progettato per essere totalmente igienico e utilizzabile senza mani, anche grazie alla stazione U-Scan, un supporto che consente sia la ricarica del dispositivo che la sua pulizia automatica. Il design brevettato include una parte posteriore a forma di conchiglia, utile per migliorare la raccolta dell’urina e garantire analisi accurate. L’autonomia del dispositivo è di circa 3 mesi per ogni ciclo di ricarica, in linea con la durata di una cartuccia.

Le cartucce e i pacchetti

Il dispositivo arriva ora sul mercato con due tipologie di cartucce. La prima si chiama Nutrio ed è pensata per chi desidera monitorare aspetti legati alla nutrizione e allo stile di vita e analizza quattro biomarcatori urinari, come i livelli di vitamina C, lo stato di idratazione, la bio-acidità e la concentrazione di chetoni. La seconda cartuccia, chiamata Calci, è progettata per tenere sotto controllo la salute renale, con un focus su idratazione, livelli di calcio nelle urine e acidità, utile per prevenire la formazione di calcoli.

Withings propone due pacchetti: Proactive e Intensive. Il primo, che costa 349,95€ e include una cartuccia, il dispositivo U-Scan e la stazione, consente 2-4 misurazioni settimanali per un totale di 22 test. Il secondo, da 429,96€ e comprensivo di due cartucce, permette un totale di 44 test e fino a 7 misurazioni settimanali. Entrambi i pacchetti includono l’accesso a Withings+, che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire analisi nutrizionali, trend personalizzati e suggerimenti per uno stile di vita sano. Il rinnovo delle cartucce è automatico ogni 37 giorni, per garantire continuità nel monitoraggio.

Cosa rende il Withings U-Scan diverso dagli altri

Grazie alla sua integrazione nell’ecosistema Withings, alla sincronizzazione Wi-Fi, alla pulizia automatica, alla ricarica wireless e alla discrezione, U-Scan rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel campo del monitoraggio quotidiano di alcuni dei principali parametri per la salute. Non si tratta di un dispositivo medicale rivolto esclusivamente a chi ha già una patologia, ma è pensato soprattutto per chi vuole intercettare i primi sintomi e segnali che, se non gestiti, potrebbero evolvere in condizioni più gravi.

Tra le particolarità di Withings U-Scan c’è che può essere considerato a tutti gli effetti il primo dispositivo per questo tipo di analisi, destinato al grande pubblico, già in commercio su larga scala in Europa e negli Stati Uniti. Si tratta di una soluzione pensata per l’uso quotidiano in ambiente domestico, che consente un monitoraggio regolare e personalizzato di alcuni parametri legati alla salute, senza bisogno di procedure complesse o interventi manuali da parte dell’utente.

Sebbene esistano altre tecnologie in fase di sviluppo, queste sono spesso ancora a livello di prototipo oppure pensate per contesti specifici, come le strutture sanitarie o gli spazi pubblici. Alcune startup, ad esempio, hanno presentato dispositivi in grado di rilevare informazioni biologiche da urine e feci grazie a sensori ottici o sedili intelligenti, ma si tratta di prodotti non ancora disponibili sul mercato consumer o comunque non rivolti a un utilizzo casalingo.

Con U-Scan, Withings propone una delle prime vere soluzioni per portare nelle case un tipo di analisi che fino a poco tempo fa era riservato a strutture mediche o laboratori specializzati. Un passo in avanti importante nella direzione della prevenzione personalizzata e dell’automonitoraggio della salute e che mostra come e quanto la tecnologia possa essere d’aiuto in questo contesto.