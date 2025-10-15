Withings amplia la sua linea di dispositivi per la salute con un nuovo misuratore di pressione smart che vuole portare in casa un livello di monitoraggio cardiaco da studio medico, dice l’azienda.

Si chiama Withings BPM Vision e, oltre a misurare la pressione arteriosa, integra un elettrocardiogramma (ECG) capace di individuare precocemente possibili episodi di fibrillazione atriale. Un prodotto che punta a semplificare la prevenzione cardiovascolare, con la precisione di un dispositivo certificato CE.

Withings BPM Vision vuole portare un approccio medico a tutti gli utenti

Withings nutre ormai di una reputazione granitica nel campo dei dispositivi per la salute, grazie a bilance smart, orologi ibridi e sensori per il sonno.

Con il BPM Vision, l’azienda francese vuole compiere un passo ulteriore in un segmento ostico e complesso provando a portare un controllo cardiaco completo direttamente in casa senza però rinunciare alla precisione richiesta in ambito clinico.

Il dispositivo, infatti, combina in un unico strumento due funzioni chiave: la misurazione della pressione arteriosa e la registrazione di un ECG a un canale, il tutto gestito attraverso un display a colori.

BPM Vision è stato progettato per essere estremamente intuitivo e facile da utilizzare per chiunque; basta semplicemente posizionare la fascia sul braccio e seguire le istruzioni visualizzate sul display, che aiutano a posizionare correttamente la fascia e a mantenere la postura durante la misurazione.

Una volta completata la lettura, i risultati vengono mostrati con una codifica a colori ispirata alle linee guida europee sull’ipertensione, cioè verde per valori nella norma, giallo o rosso per livelli più elevati.

Insieme alla funzione di pressione, il dispositivo consente di effettuare un elettrocardiogramma in circa 30 secondi, appoggiando le dita sui sensori metallici frontali. BPM Vision può rilevare segnali anomali nel ritmo cardiaco, come la fibrillazione atriale che è una delle cause più comuni di ictus e scompensi cardiaci in tutto il mondo.

Se ve lo steste chiedendo, non è la prima volta che un dispositivo offre la misurazione di questo parametro. Molti smartwatch al giorno d’oggi offrono la possibilità di registrare un ECG, ma il BPM Vision offre una precisione di un’altra categoria. È infatti riconosciuto come dispositivo medico certificato CE, che in parole povere significa che ha superato test clinici di accuratezza e affidabilità più severi rispetto ai comuni indossabili.

Tutte le misurazioni effettuate dal BPM Vision vengono sincronizzate automaticamente con l’app Withings Health Mate, disponibile per iOS e Android. Da qui è possibile visualizzare i propri dati in forma grafica, monitorare le tendenze nel tempo e anche condividere i risultati con il medico. L’applicazione permette anche di impostare promemoria per le misurazioni regolari e di ricevere consigli personalizzati sulla base dei risultati.

Cardio Check-Up

Withings offre la possibilità di abbonarsi al servizio Withings+, che include il Cardio Check-Up, ovvero un programma di telemedicina che consente di far analizzare fino a quattro volte l’anno i propri tracciati ECG da cardiologi certificati.

I referti vengono restituiti entro 24 ore direttamente nell’app. L’acquisto del BPM Vision include un mese gratuito di prova del servizio Withings+, dopo il quale è previsto un costo di circa 10 euro al mese o 100 euro l’anno.

Prezzo e disponibilità

Il Withings BPM Vision è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e presso i principali rivenditori online al prezzo di 179,95 euro.

Un costo ovviamente superiore a quello dei normali misuratori di pressione, ma giustificato dalla doppia funzione ECG e pressione, dall’integrazione smart con app ed ecosistemi di terze parti e dalla certificazione medica.