Trovare uno smartphone di fascia alta che non superi la soglia psicologica degli 800€ è un’impresa sempre più ardua. Apple iPhone 17 5G rompe questa regola con un’offerta che ha del clamoroso: il nuovissimo modello da 256GB crolla al suo prezzo minimo storico su eBay. Parliamo di un dispositivo che ridefinisce le performance grazie al chip A19 e a un comparto fotografico da 48MP, ora disponibile a un prezzo che lo posiziona come il miglior acquisto possibile nella sua categoria. Un’opportunità imperdibile per chiunque desideri il meglio della tecnologia Apple senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best-buy e i termini dell’offerta.

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Apple iPhone 17: potenza e design al servizio dell’utente

Apple iPhone 17 5G non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo e potentissimo chip A19, un processore progettato per offrire prestazioni fulminee in ogni contesto, dal gaming più spinto al multitasking intensivo, mantenendo al contempo un’efficienza energetica ottimale per garantire un’intera giornata di autonomia. Il display è un magnifico pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento per una fluidità visiva senza precedenti. La presenza della Dynamic Island e della funzione Always-On arricchisce l’esperienza d’uso, rendendo le notifiche e le informazioni sempre accessibili.

Il comparto fotografico rappresenta uno dei fiori all’occhiello di questo modello. Sul retro troviamo un sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP, in grado di catturare dettagli incredibili e di offrire uno zoom 2x di qualità ottica, perfetto per ritratti e scatti a distanza. La fotocamera frontale, dotata di Center Stage, assicura videochiamate e selfie di altissima qualità. A completare il quadro ci sono una connettività a prova di futuro, con supporto a 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, e un taglio di memoria di partenza da ben 256GB, che elimina ogni preoccupazione legata allo spazio di archiviazione. Il tutto è racchiuso in un design elegante e resistente, protetto dal vetro Ceramic Shield.

Display: 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion e Dynamic Island

6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion e Dynamic Island Processore: Apple A19

Apple A19 Fotocamera Posteriore: Doppio sensore Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x

Doppio sensore Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x Fotocamera Anteriore: Center Stage

Center Stage Archiviazione: 256GB

256GB Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Materiali: Ceramic Shield

L’offerta su ebay: un prezzo da non perdere

Questa promozione su eBay rende Apple iPhone 17 5G un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 979€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a soli 759€. Si tratta di un risparmio netto di ben 220€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 22% sul prezzo originale. Un’occasione più unica che rara per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato.

L’offerta riguarda il modello da 256GB nella colorazione Nero, ma al momento della stesura di questo articolo risultano disponibili anche le varianti in colore Bianco e Viola, permettendovi di scegliere quella che più si adatta al vostro stile. La spedizione è rapida e l’acquisto è protetto dalla Garanzia Cliente eBay, che assicura la massima tranquillità. Trattandosi di un prezzo così competitivo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto il consiglio è di non attendere troppo se siete interessati.

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