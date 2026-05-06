Da tempo Meta ha avviato un percorso piuttosto articolato volto a rafforzare la sicurezza dei più giovani sulle proprie piattaforme e, come spesso accade in questi casi, il tema della verifica dell’età continua a rappresentare uno dei nodi più complessi da sciogliere. Proprio in queste ore, l’azienda è tornata sull’argomento annunciando una serie di novità che ruotano attorno all’utilizzo sempre più avanzato dell’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo dichiarato di individuare i minori, limitarne l’accesso ai servizi non consentiti e, soprattutto, garantire esperienze coerenti con la loro fascia d’età.

L’intelligenza artificiale diventa centrale per identificare i minori

Nel corso degli anni, Meta ha introdotto diverse soluzioni per proteggere gli adolescenti su piattaforme come Instagram e Facebook, ma la novità più rilevante riguarda oggi l’evoluzione dei sistemi di verifica dell’età; l’azienda infatti non si limita più alle informazioni dichiarate dagli utenti, bensì analizza una serie di segnali contestuali presenti all’interno dei profili.

Parliamo, nello specifico, di contenuti pubblicati, commenti, biografie e persino didascalie, che possono contenere riferimenti indiretti all’età (come compleanni, anni scolastici o eventi tipicamente associati a determinate fasce anagrafiche). Un approccio che, com’è facile immaginare, punta a colmare una lacuna ben nota: molti utenti, soprattutto i più giovani, tendono a dichiarare un’età diversa da quella reale per aggirare le restrizioni.

A questo si aggiunge un ulteriore livello di analisi basato su elementi visivi, l’intelligenza artificiale è ora in grado di esaminare foto e video per individuare indizi sull’età di una persona. Meta tiene però a precisare un aspetto importante, non si tratta di riconoscimento facciale, bensì di una valutazione generale di caratteristiche visive (come struttura fisica e proporzioni), utile esclusivamente a stimare una fascia d’età approssimativa.

Nel caso in cui un account venga ritenuto sospetto, può essere temporaneamente disattivato, con richieste di verifica tramite documenti o strumenti dedicati, prima di un’eventuale rimozione definitiva.

Account per adolescenti sempre più automatici e diffusi

Uno dei pilastri della strategia di Meta è rappresentato dagli account per adolescenti, già introdotti su più piattaforme e progettati per offrire un ambiente più controllato, con limitazioni sui contenuti visualizzabili e sulle interazioni.

La novità, in questo caso, è che l’attivazione di queste protezioni diventa sempre più automatica, se il sistema rileva che un utente potrebbe essere minorenne, l’account viene configurato direttamente con le impostazioni dedicate agli adolescenti, anche qualora sia stata inserita una data di nascita da adulto.

Dopo un primo rollout in Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, questa tecnologia è ora in fase di espansione in 27 Paesi dell’Unione Europea e in Brasile per quanto riguarda Instagram, mentre su Facebook il debutto è iniziato negli Stati Uniti e arriverà successivamente anche in Europa.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo, perché sposta l’attenzione da un modello reattivo (basato sulle segnalazioni) a uno proattivo, in cui è la piattaforma stessa ad anticipare eventuali comportamenti elusivi.

Più strumenti per i genitori

Parallelamente agli sviluppi tecnologici, Meta continua a sottolineare il ruolo centrale dei genitori, introducendo nuove notifiche e strumenti informativi pensati per aiutarli a monitorare e gestire l’esperienza digitale dei figli.

Attraverso Facebook e Instagram, i genitori riceveranno indicazioni su come verificare l’età dei propri figli e, soprattutto, suggerimenti su come affrontare il tema (spesso delicato) dell’onestà online. Un approccio che punta non solo al controllo, ma anche alla consapevolezza, elemento sempre più cruciale in un contesto digitale complesso e in continua evoluzione.

Verso un sistema di verifica centralizzato?

Infine, non manca una riflessione più ampia sul futuro della verifica dell’età online, Meta ribadisce infatti come questa sfida non possa essere affrontata da una singola azienda e propone una soluzione che, negli ultimi mesi, sta guadagnando sempre più attenzione: spostare la verifica dell’età a livello di app store o sistema operativo.

L’idea è quella di creare un sistema centralizzato, in grado di fornire informazioni affidabili agli sviluppatori e garantire un’esperienza uniforme su tutte le app utilizzate dagli adolescenti; una proposta che, secondo l’azienda, troverebbe anche ampio consenso tra i genitori, ma che richiederà inevitabilmente tempo e interventi normativi prima di poter diventare realtà.

Un percorso ancora in evoluzione

Come spesso accade quando si parla di sicurezza online e tutela dei minori, non esiste una soluzione definitiva e immediata. Meta sembra però intenzionata a rafforzare ulteriormente il proprio approccio, combinando intelligenza artificiale, automazione e coinvolgimento delle famiglie.

Resta da capire quanto queste tecnologie si dimostreranno realmente efficaci nel distinguere con precisione le diverse fasce d’età e, soprattutto, quanto riusciranno a bilanciare sicurezza e privacy, un tema che continua a rappresentare uno dei punti più delicati dell’intero settore.