La nuova serie TV di HBO dedicata all’universo di Harry Potter è attesa al debutto per il 2027 e, se fino a questo momento abbiamo visto soltanto un primo breve trailer ufficiale — e poche immagini come quella di copertina, condivisa da Warner Bros. Discovery e ritraente Alastair Stout nei panni di Ron Weasleay nell’adattamento di Harry Potter and the Philosopher’s Stone —, negli ultimi giorni sono trapelate tante nuove foto dal set, che hanno scatenato le reazioni dei tantissimi fan.

Nella fattispecie, il Daily Mail ha pubblicato una galleria intera di foto in cui la stazione di Londra Waterloo fa le veci della più famosa King’s Cross di Londra, dove l’Hogwarts Express attende streghe e maghi al Binario 9¾. Appare alquanto improbabile che HBO abbia scelto di introdurre location completamente nuove, mentre è molto più verosimile che la stazione di Waterloo sia stata semplicemente scelta — per motivi logistici o altro — per ricreare il set di King’s Cross.

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Altre foto interessanti sono apparse anche sui social, in particolare su X , e ritraggono gli attori che interpreteranno i personaggi di Vernon Dursley e Molly Weasley insieme. I lettori più attenti ricorderanno sicuramente che il primo libro di Harry Potter conta un solo incontro tra questi due personaggi: alla fine del primo anno scolastico, quando i Dursley riportano Harry a casa per l’estate. Questa foto ha indotto tanti fan ad ipotizzare che HBO potrebbe essere vicina alla conclusione delle riprese, dunque ancora in tempo per il lancio della serie prima della fine dell’anno. La stessa foto ritrae anche un ignoto personaggio maschile, che potrebbe essere identificato col padre di Hermione Granger (infatti, Arthur Weasley non appare nel primo libro della saga).