La nuova serie TV di HBO dedicata all’universo di Harry Potter è attesa al debutto per il 2027 e, se fino a questo momento abbiamo visto soltanto un primo breve trailer ufficiale — e poche immagini come quella di copertina, condivisa da Warner Bros. Discovery e ritraente Alastair Stout nei panni di Ron Weasleay nell’adattamento di Harry Potter and the Philosopher’s Stone —, negli ultimi giorni sono trapelate tante nuove foto dal set, che hanno scatenato le reazioni dei tantissimi fan.
Nella fattispecie, il Daily Mail ha pubblicato una galleria intera di foto in cui la stazione di Londra Waterloo fa le veci della più famosa King’s Cross di Londra, dove l’Hogwarts Express attende streghe e maghi al Binario 9¾. Appare alquanto improbabile che HBO abbia scelto di introdurre location completamente nuove, mentre è molto più verosimile che la stazione di Waterloo sia stata semplicemente scelta — per motivi logistici o altro — per ricreare il set di King’s Cross.
Proseguendo oltre, tanti fan hanno apprezzato anche le scelte relative ai costumi: non solo quelli di Vernon Dursley e Molly Weasley, che appaiono perfettamente in linea coi personaggi, ma anche quelli dei gemelli Weasley: un’altra foto, infatti, mostra Fred e George con un abbigliamento in perfetto stile anni ’90 e indumenti dall’aspetto vissuto che riflettono la precaria situazione finanziaria della famiglia Weasley.
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