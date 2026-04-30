Quando si parla di esplorazione spaziale, il vero limite non è tanto dove possiamo arrivare, ma quanto velocemente riusciamo a farlo. La propulsione chimica, ancora oggi lo standard nelle missioni spaziali, ha dimostrato nel tempo grande affidabilità, ma presenta limiti evidenti quando si guarda oltre la Luna o Marte, soprattutto in ottica di missioni con equipaggio.

Non è un caso che enti come la NASA stiano già esplorando alternative come la propulsione nucleare, ma nel frattempo la ricerca si sta muovendo anche su fronti decisamente più futuristici. Tra questi spicca la cosiddetta propulsione ottica basata sui metajet, una tecnologia ancora nelle primissime fasi ma che, almeno sulla carta, potrebbe rivoluzionare il modo in cui viaggiamo nello spazio.

Cosa sono i metajet e perché potrebbero cambiare tutto

Alla base di questo approccio troviamo un concetto tanto affascinante quanto complesso: utilizzare la luce (nello specifico laser) per generare movimento, senza bisogno di carburante. I metajet sono dispositivi microscopici realizzati con metasuperfici, ovvero materiali ultrasottili progettati su scala nanometrica per controllare il comportamento della luce con estrema precisione.

In termini semplici, quando la luce colpisce queste superfici trasferisce una piccola quantità di moto, creando una forza capace di spingere l’oggetto; un principio che può ricordare, per fare un paragone efficace, il rimbalzo di una pallina su una superficie, la luce rimbalza e imprime movimento.

La vera novità emersa dagli studi condotti dalla Texas A&M University e dalla Northeastern University riguarda la capacità di controllare questo movimento in tre dimensioni, un traguardo che finora non era mai stato raggiunto in modo così completo con la propulsione ottica.

Nel test di laboratorio, utilizzando laser e strutture composte da minuscoli pilastri (dimensioni dell’ordine dei nanometri), i ricercatori sono riusciti a ottenere movimenti sia laterali che verticali, superando uno dei principali limiti delle tecnologie precedenti. Il tutto con un’efficienza di rifrazione che può arrivare a circa il 78%, a dimostrazione di quanto il controllo della luce sia ormai estremamente sofisticato.

Dalla microbiotica allo spazio interstellare

Ovviamente, è bene chiarirlo fin da subito, siamo ancora lontanissimi da applicazioni pratiche dei metajet su larga scala; i dispositivi testati hanno dimensioni inferiori allo spessore di un capello umano e si muovono a velocità estremamente ridotte, il che rende evidente quanto la strada verso navicelle spaziali spinte dalla luce sia ancora lunga.

Eppure, come spesso accade in ambito scientifico, il potenziale è tutto nei principi fisici alla base. Un aspetto particolarmente interessante è che la forza generata dipende dalla potenza della luce e non dalle dimensioni del dispositivo: questo significa che, almeno teoricamente, aumentando la potenza dei laser si potrebbero applicare gli stessi concetti anche a sistemi molto più grandi.

Ed è proprio qui che lo scenario si fa davvero intrigante, se oggi raggiungere Alpha Centauri richiederebbe centinaia di migliaia di anni con le tecnologie attuali, alcune stime suggeriscono che un sistema di propulsione ottica avanzato basato su metajet potrebbe ridurre questo tempo a circa 20 anni; un orizzonte che, pur rimanendo estremamente ambizioso, inizierebbe a entrare nella scala temporale delle missioni spaziali concepibili dall’uomo.

Un percorso lungo e pieno di ostacoli

Naturalmente, tra teoria e pratica c’è di mezzo un divario enorme. Per rendere questa tecnologia di propulsione ottica con metajet realmente utilizzabile nello spazio serviranno progressi significativi su più fronti, dalla generazione di laser sufficientemente potenti e precisi, fino allo sviluppo di materiali in grado di resistere a condizioni estreme.

Nel frattempo, la traiettoria più realistica resta quella di un’evoluzione graduale, la propulsione chimica continuerà a essere utilizzata per le missioni nel Sistema Solare interno, affiancata sempre più da soluzioni nucleari (termiche o elettriche), mentre tecnologie come quella dei metajet rimarranno per anni, se non decenni, nel campo della ricerca avanzata.

Ciò non toglie che il lavoro portato avanti dai ricercatori rappresenti un passo importante verso un futuro in cui la luce potrebbe non servire solo per osservare l’universo, ma anche per attraversarlo; e se oggi può sembrare fantascienza, è proprio da studi come questi che, spesso e volentieri, nascono le rivoluzioni tecnologiche di domani.