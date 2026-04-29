Il programma Artemis torna sotto i riflettori, ma questa volta per una questione che, come spesso accade quando si parla di missioni spaziali, riguarda le tempistiche. Secondo le ultime dichiarazioni, la missione Artemis III potrebbe infatti essere posticipata dalla metà del 2027 fino alla fine dello stesso anno, aprendo inevitabilmente a nuovi interrogativi sull’intero calendario lunare della NASA.

Una possibile revisione che arriva subito dopo il successo di Artemis II, missione che ha segnato il ritorno degli astronauti nelle vicinanze della Luna dopo decenni, e che ora lascia spazio alla fase più delicata, ovvero quella che porterà (progressivamente) verso un nuovo allunaggio con equipaggio.

Artemis III e il possibile rinvio a fine 2027

A parlare apertamente di questa eventualità è stato Jared Isaacman, amministratore della NASA, durante un’audizione al Congresso degli Stati Uniti. In questa occasione, Isaacman ha spiegato di aver ricevuto rassicurazioni da SpaceX e Blue Origin, i rispettivi lander lunari dovrebbero essere pronti proprio per la fine del 2027.

Ed è proprio questo elemento che, inevitabilmente, spinge la finestra di lancio di Artemis III verso gli ultimi mesi dell’anno. Rispetto alle previsioni precedenti, che parlavano della metà del 2027, si tratta quindi di uno slittamento di alcuni mesi che, come spesso accade in questi casi, rischia di avere un effetto a catena sulle missioni successive.

Come molti di voi sapranno, nel programma Artemis le missioni sono strettamente interconnesse, basta un piccolo ritardo per spostare in avanti l’intera sequenza.

Nello specifico, anche ipotizzando che Artemis III venga completata con successo entro la fine del 2027, resta comunque un passaggio fondamentale richiesto dalla NASA: un allunaggio di prova senza equipaggio dei lander. Un test cruciale che richiederà ulteriore tempo prima di poter procedere con missioni con astronauti.

Di conseguenza, il primo allunaggio con equipaggio del programma, attualmente associato ad Artemis IV, potrebbe slittare verso la seconda metà del 2028 (se non oltre), allontanando ulteriormente uno degli obbiettivi più attesi dell’intero progetto.

Nel frattempo, i lavori procedono, componenti fondamentali dello Space Launch System e della capsula Orion stanno già arrivando al Kennedy Space Center per l’assemblaggio.

Parallelamente, SpaceX continua a portare avanti i test del sistema Starship, mentre Blue Origin si prepara a testare il lander lunare Blue Moon; tuttavia, come sottolineato anche dalla stessa NASA, la disponibilità dell’hardware non è l’unico fattore: servono test, validazioni e soprattutto missioni dimostrative senza equipaggio.

A rendere il quadro ancora più interessante, e per certi versi più complesso, c’è la corsa internazionale alla Luna, con la Cina che continua a portare avanti il proprio programma con l’obbiettivo di un allunaggio entro il 2029 o il 2030.

In definitiva, il possibile rinvio di Artemis III alla fine del 2027 non rappresenta un cambiamento strutturale del programma, ma è comunque un segnale importante: le tempistiche restano fragili e fortemente dipendenti dallo sviluppo tecnologico e dai test sul campo.

Come spesso accade in ambito spaziale dunque, la prudenza è d’obbligo, e se da un lato il percorso verso il ritorno dell’uomo sulla Luna procede, dall’altro gli utenti dovranno, ancora una volta, mettere in conto qualche mese di attesa.