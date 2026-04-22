Il percorso di esplorazione del Pianeta Rosso continua a riservare sorprese decisamente interessanti e, per certi versi, anche piuttosto significative per il futuro della ricerca scientifica: il rover Curiosity della NASA ha infatti individuato la più ampia varietà di molecole organiche mai trovata su Marte, un risultato che non rappresenta ancora una prova diretta della presenza di vita, ma contribuisce ad arricchire in modo sostanziale il quadro complessivo.

La scoperta, descritta in un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, arriva dopo anni di analisi su un campione roccioso raccolto nel 2020 in una regione particolarmente interessante del pianeta, e apre scenari che, come vedremo, potrebbero avere implicazioni anche per le missioni future.

Una scoperta che amplia ancora le possibilità di vita su Marte

Il rover Curiosity ha analizzato un campione denominato Mary Anning 3, prelevato in un’area del Monte Sharp che miliardi di anni fa ospitava laghi e corsi d’acqua, un contesto dunque tutt’altro che secondario quando si parla di potenziale abitabilità.

All’interno di questo campione sono state identificate ben 21 molecole contenenti carbonio, tra cui sette mai rilevate prima su Marte: si tratta di un risultato particolarmente rilevante, soprattutto perché le molecole organiche rappresentano i cosiddetti mattoni della vita e la loro presenza suggerisce che il Pianeta Rosso, in un passato remoto, possedesse condizioni chimiche favorevoli allo sviluppo di processi biologici.

È bene sottolineare come non sia ancora possibile stabilire con certezza se queste molecole abbiano origine biologica oppure geologica, entrambe le ipotesi restano valide; tuttavia, il fatto che tali composti siano riusciti a conservarsi per miliardi di anni nonostante l’esposizione alle radiazioni marziane rappresenta già di per sé un elemento di grande interesse.

Tra le molecole scoperte anche precursori di DNA e RNA

Uno degli aspetti più affascinanti della scoperta riguarda la presenza di eterocicli azotati, strutture molecolari che includono azoto e che sono considerate precursori chimici di molecole fondamentali come DNA e RNA.

Si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale, questi composti infatti non erano mai stati identificati sulla superficie marziana né nelle meteoriti provenienti da Marte, rendendo la scoperta ancora più significativa dal punto di vista scientifico.

Accanto a questi, gli strumenti del rover hanno individuato anche molecole più complesse come il benzotiofene (già noto per essere presente in alcune meteoriti), oltre a idrocarburi a catena lunga scoperti in precedenza, tra cui decano, undecano e dodecano. Tutti elementi che contribuiscono a delineare un quadro chimico sempre più ricco e articolato.

Il ruolo chiave del laboratorio SAM e della chimica in soluzione

Gran parte del merito di questa scoperta va attribuito allo strumento SAM (Sample Analysis at Mars), un vero e proprio laboratorio miniaturizzato integrato all’interno del rover Curiosity.

Questo sistema consente di analizzare i campioni attraverso un processo piuttosto sofisticato: le rocce vengono polverizzate, riscaldate in un forno ad alta temperatura e i gas rilasciati vengono studiati per determinarne la composizione. Tuttavia, la vera novità riguarda l’utilizzo della cosiddetta chimica in soluzione.

Per la prima volta su Marte infatti, è stato impiegato il tetrametilammonio idrossido (TMAH), un reagente in grado di scomporre molecole organiche più grandi in composti più semplici e quindi più facilmente rilevabili; questo approccio ha permesso di individuare molecole che, altrimenti, sarebbero probabilmente rimaste nascoste.

Non è un caso che gli scienziati abbiano testato la stessa tecnica anche sulla Terra, utilizzando il celebre meteorite Murchison (vecchio di oltre 4 miliardi di anni), ottenendo risultati coerenti con quelli osservati su Marte: un passaggio fondamentale per validare il metodo e rafforzare le conclusioni dello studio.

Un tassello in più (ma non ancora la risposta definitiva)

Come spesso accade nel contesto delle missioni spaziali, ogni scoperta rappresenta anche un punto di partenza per le ricerche successive. In questo caso, i risultati ottenuti da Curiosity contribuiranno direttamente allo sviluppo di strumenti di nuova generazione, come il Mars Organic Molecular Analyzer destinato al rover Rosalind Franklin dell’ESA.

Allo stesso modo, tecnologie simili verranno impiegate anche nella missione Dragonfly della NASA, che esplorerà Titano, una delle lune di Saturno, ampliando ulteriormente il raggio d’azione della ricerca di composti organici nel sistema solare.

In conclusione, la scoperta di questa ampia varietà di molecole organiche rappresenta un ulteriore passo avanti nella comprensione del passato di Marte, non si tratta ancora della prova definitiva dell’esistenza della vita, ma è evidente come il mosaico stia diventando sempre più completo.

Marte continua a raccontarci una storia molto più complessa, e potenzialmente anche più affascinante, di quanto si potesse immaginare solo pochi anni fa; non ci resta che attendere per avere risposte più concrete.