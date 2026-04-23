La NASA torna a far parlare di sé con uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni: il Nancy Grace Roman Space Telescope che, come annunciato nelle scorse ore, potrebbe essere lanciato già all’inizio di settembre 2026. Una finestra temporale decisamente più ravvicinata rispetto agli obbiettivi iniziali (che puntavano a maggio 2027), segno evidente di come lo sviluppo della missione stia procedendo più rapidamente del previsto.

Si tratta, come spesso accade in questi casi, di un aggiornamento tutt’altro che banale, perché anticipare il lancio di una missione spaziale di questa portata significa avere prima accesso a dati che potrebbero ridefinire la nostra comprensione dell’universo.

Obbiettivi ambiziosi per il telescopio Roman della NASA

Per comprendere davvero il peso di questa missione è utile partire da un confronto che molti di voi avranno probabilmente già sentito, quello con il celebre Hubble Space Telescope. Il telescopio Roman, pur condividendo dimensioni dello specchio simili, adotta un approccio completamente diverso.

Il suo punto di forza non è tanto lo zoom su singoli oggetti quanto l’ampiezza del campo visivo, che risulta addirittura fino a 100 volte superiore rispetto a Hubble. Questo significa, in sostanza, poter osservare porzioni enormi di cielo in una sola volta, individuando fenomeni rari o transitori che altri strumenti, per loro natura più mirati, rischiano di non intercettare.

Non a caso, Roman lavorerà in sinergia con osservatori già operativi come il James Webb Space Telescope e il Chandra X-ray Observatory: il primo e il secondo potranno concentrarsi su oggetti specifici dopo che Roman li avrà individuati, creando così una sorta di ecosistema osservativo estremamente efficiente.

Entrando un po’ più nel dettaglio, la missione del telescopio Roman è tanto chiara quanto ambiziosa. L’osservatorio è stato progettato per affrontare alcune delle domande più complesse dell’astrofisica moderna, a partire dall’energia oscura che, nonostante rappresenti circa il 68% dell’universo, resta ancora oggi uno dei grandi misteri della scienza.

Accanto a questo, Roman giocherà un ruolo chiave nello studio degli esopianeti e della struttura cosmica su larga scala, sfruttando una combinazione di visione a infrarossi e strumenti avanzati, tra cui una fotocamera da oltre 300 megapixel e un coronografo ad alto contrasto, utile per osservare pianeti normalmente nascosti dalla luce delle loro stelle.

Come spesso e volentieri accade con missioni di questo tipo tuttavia, le scoperte più interessanti potrebbero essere proprio quelle che oggi non siamo nemmeno in grado di prevedere: grazie alla sua capacità di scandagliare vaste aree del cielo, Roman potrebbe infatti portare alla luce fenomeni completamente nuovi o classi di oggetti mai osservate prima.

Un altro aspetto che merita particolare attenzione riguarda la quantità di dati che verranno raccolti nel corso della missione. Secondo le stime della NASA, nei cinque anni della missione principale il telescopio potrebbe accumulare qualcosa come 20.000 terabyte di informazioni.

Numeri di questo tipo si traducono, nella pratica, in opportunità di ricerca praticamente illimitate: si parla di centinaia di milioni di galassie, miliardi di stelle e fino a 100.000 esopianeti potenzialmente identificabili; un archivio che gli scienziati potranno continuare a studiare per anni, anche ben oltre la fine della missione operativa.

Per quanto riguarda il lancio, il telescopio Roman verrà portato nello spazio a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX, con partenza dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo il decollo, l’osservatorio raggiungerà una posizione a circa 1 milione di miglia dalla Terra (1.609.344 chilometri), da cui inizierà le sue osservazioni.

Ovviamente, è bene sottolinearlo, la finestra di settembre rappresenta al momento l’ipotesi più anticipata, ulteriori dettagli sulla data precisa arriveranno solo nei prossimi mesi, man mano che i preparativi entreranno nella fase finale.

Al di là degli aspetti più tecnici, c’è poi un elemento che, come sempre, non va sottovalutato: l’impatto visivo. Se missioni come Hubble e James Webb ci hanno abituati a immagini spettacolari del cosmo, è lecito aspettarsi che anche Roman contribuisca ad arricchire questo patrimonio, offrendo nuove prospettive e, molto probabilmente, nuove meraviglie.