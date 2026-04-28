Dopo averlo visto in anteprima al CES di Las Vegas, Samsung Odyssey G8 G80HS arriva ufficialmente anche sul mercato europeo, portando con sé una combinazione piuttosto rara nel panorama dei monitor gaming, non solo se guardiamo alle prestazioni ma anche e soprattutto alla versatilità.

Il nuovo modello da 32 pollici dell’azienda sudcoreana punta agli utenti più esigenti, proponendo una scheda tecnica da primo della classe che lo colloca nella fascia più alta dell’offerta di monitor consumer di Samsung.

Samsung Odyssey G8: un pannello 6K pensato per gaming e produttività

Il Samsung Odyssey G8 (G80HS) rappresenta la proposta con la risoluzione più elevata tra le varianti Odyssey G8 annunciate a inizio anno, distinguendosi per l’adozione di un pannello 32 pollici IPS Fast da 1 ms (GtG) con risoluzione nativa pari a 6144 × 3456 pixel e una densità di circa 224 PPI.

A questa definizione si abbina una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, caratteristica che lo rende utilizzabile non solo in ambito professionale ma anche in scenari gaming avanzati. Al pari dei più recenti monitor da gaming targati Samsung, uno degli elementi centrali di questo modello è la Dual Mode, ovvero una modalità che consente di modificare dinamicamente il comportamento del pannello.

Se infatti dalla risoluzione nativa 6K scendiamo a 3072 × 1728 pixel, il refresh rate del display può spingersi fino a 330 Hz, una peculiarità questa che permette di adattare il monitor a esigenze differenti, passando da una resa estremamente definita a una maggiore fluidità nelle applicazioni più sensibili alla latenza.

Sul fronte della qualità visiva, il monitor supporta gli standard HDR10 e HDR10+ Gaming, con l’obiettivo di migliorare la gestione di contrasto e gamma dinamica nei contenuti compatibili. Il pannello copre inoltre il 99% dello spazio colore sRGB e garantisce angoli di visione fino a 178 gradi, mantenendo una resa cromatica stabile anche osservando lo schermo da posizioni non frontali.

Non manca inoltre il supporto alle tecnologie di sincronizzazione adattiva come AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync (Compatible), pensate per rendere più stabile la resa durante il gioco evitando fenomeni come lo stuttering. Riguardo la connettività invece, il monitor integra DisplayPort 2.1, due porte HDMI 2.1 e un hub USB, offrendo diverse opzioni per collegare periferiche e diversi sistemi da gioco.

Il supporto ergonomico consente regolazioni complete in altezza, inclinazione, rotazione e pivot per adattarsi a diverse postazioni e scenari, mentre bisogna segnalare l’assenza di altoparlanti integrati e porta USB-C.

Scheda tecnica Samsung Odyssey G8 G80HS Dimensioni display 32″

Tipologia di pannello IPS Fast (piatto)

10 bit, 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC)

Risoluzione 6.144 x 3.456 pixel

Frequenza di aggiornamento 165 Hz, 330 Hz a 3.072 x 1.728 pixel

Tempo di risposta 1 ms GtG

Luminosità tipica 350 cd/㎡

Contrasto 1.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Gamut Copertura sRGB 99%

HDR10+ Gaming

Supporto AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync compatibile

Porte: 1x Display Port 2.1 2x HDMI 2.1

Hub USB 3.2 2x USB Type-A downstream 1x USB Type-B upstream

Jack cuffie da 3,5 mm

Stand regolabile

Supporto VESA 100

Consumo 33 watt

Prezzo e disponibilità

Il Samsung Odyssey G8 G80HS è già disponibile al preordine in Europa con un prezzo indicativo di 1.499 euro; le prime spedizioni sono previste a partire dal 19 giugno, probabilmente anche sul mercato italiano e presso rivenditori come Amazon.