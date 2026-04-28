Govee porta al debutto uno dei prodotti più interessanti visti durante il CES 2026: stiamo parlando di Govee Ceiling Light Ultra, una plafoniera intelligente da ben 53 cm che risulta ora disponibile all’acquisto con uno speciale coupon. Vediamo cosa propone e come sfruttare lo sconto.

Govee Ceiling Light Ultra è disponibile in Italia

Govee lancia Ceiling Light Ultra (modello H1270), la nuova plafoniera che abbiamo conosciuto durante il CES 2026 di Las Vegas. Parliamo di un modello più grande di circa 15 cm rispetto al modello Light Pro, e che offre una luminosità superiore, che arriva a 5000 lumen: la nuova plafoniera è dotata di una matrice di pixel composta da 616 singoli LED, pensata per effetti luminosi personalizzati su parete o soffitto.

Ogni singolo pixel può essere controllato separatamente per comporre pixel art e un’ampia gamma di motivi, anche con il supporto di AI Lighting Bot 2.0 per contenuti basati su testo e altri input. Govee mette pure a disposizione un centinaio di scene preimpostate e ben 144 modalità musicali. Non manca la possibilità di regolare la temperatura del bianco tra 2700K e 6500K.

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La nuova plafoniera intelligente può essere posizionata sia sul soffitto, sia sulla parete, e fornisce secondo il produttore un’illuminazione particolarmente naturale, con regolazioni in base all’orario della giornata (DaySync, che varia automaticamente luminosità, colore e temperatura). Come ogni prodotto recente del marchio, anche Ceiling Light Ultra offre il supporto a Matter e SmartThings e al controllo vocale tramite Google Home e Amazon Alexa.

Prezzo e dove acquistarla in offerta con coupon

Govee Ceiling Light Ultra è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 249,99 euro, eventualmente in bundle con altri prodotti della gamma. Dopo aver aggiunto la nuova plafoniera al carrello, potete digitare il coupon CL50 per ottenere uno sconto di 50 euro, scendendo dunque a 199,99 euro.