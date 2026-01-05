Govee presenta diverse intriganti novità al CES 2026 di Las Vegas, naturalmente riguardanti l’illuminazione smart. Troviamo Govee Sky Ceiling Light e Ceiling Light Ultra, ossia due nuove plafoniere intelligenti (la prima punta a ricreare un effetto lucernario), ma anche la nuova lampada da terra Govee Floor Lamp 3 e la striscia per TV Govee TV Backlight 3, che si va ad aggiungere alla lineup già composta dalle versioni Lite e Pro. L’azienda annuncia anche nuove funzionalità in arrivo. Scopriamo tutto più da vicino.

Le novità Govee dal CES 2026 tra plafoniere smart, Floor Lamp 3 e TV Backlight 3

Le novità Govee dal CES 2026 non potevano che riguardare l’illuminazione intelligente: dal “palco” di Las Vegas vengono lanciati quattro prodotti per la casa, tra cui le due nuove plafoniere della linea Ceiling Light, e viene annunciata una partnership con Samsung SmartThings.

Govee Sky Ceiling Light è studiata per imitare la luce del giorno in modo naturale, in modo simile a un lucernario. Propone LED autoprodotti che simulano il colore e la chiarezza del cielo, una struttura di illuminazione perimetrale che ricrea un effetto alone e offre la possibilità di regolare il bianco tra 2700K e 6500K. Si spinge fino a 5200 lumen di luminosità e supporta AI Lighting Bot 2.0 e DaySync.

Govee Ceiling Light Ultra è più grande di circa 15 cm rispetto al modello Light Pro già in commercio, e offre una luminosità superiore (5000 lumen). Propone una matrice di 616 pixel ultra-densa per una maggiore chiarezza, con una completa compatibilità con i contenuti. Supporta contenuti generati dall’IA, con modifica a livello di pixel per una libertà creativa superiore, e offre una regolazione della temperatura del bianco tra 2700K e 6500K. Secondo quanto riferito, supporterà l’imminente aggiornamento di AI Lighting Bot 2.0 ed è adatta a spazi fino a 28 metri quadrati.

Govee Floor Lamp 3 è la nuova lampada da terra presentata al CES 2026. Offre un’illuminazione con LED RBIC a 16 bit che consente di riprodurre oltre 281 trilioni di colori e un bianco tra i 1000K e i 10000K. Propone illuminazione Skyline a doppio lato (emette luce sia davanti che dietro per un effetto visivo più immersivo) e mette a disposizione una base luminosa migliorata, con illuminazione d’atmosfera a doppio anello.

Supporta la tecnologia LuminBlend+, per sfumature più morbide e una maggiore precisione, così come il nuovo sistema DaySync, in grado di adattare gli effetti di luce in base all’ora del giorno (verrà implementato a partire da aprile 2026). AI Lighting Bot 2.0 (in arrivo) integra la tecnologia proprietaria con modelli generativi avanzati per creare un’illuminazione più espressiva, intuitiva e reattiva. Per quanto riguarda le luci lineari, come le strisce luminose, consente reazioni in tempo reale rispetto a umore o contesto ed è in grado di apprendere comportamenti dell’utente. Per quanto riguarda le luci grafiche, comprese quelle a tendina, genera istantaneamente immagini animate per effetti di luce più ricchi e vivaci.

Tutte e tre i prodotti sono naturalmente compatibili con l’app Govee, che permette di personalizzare illuminazione e giochi di luce, ma anche con Samsung SmartThings, Google Assistant/Home, Matter e Amazon Alexa. Govee sta espandendo il suo ecosistema per la casa intelligente attraverso una nuova partnership con Samsung SmartThings, così da garantire un’integrazione migliore tra i principali prodotti di illuminazione intelligente. Questa compatibilità consente agli utenti di gestire l’illuminazione Govee insieme ad altri dispositivi connessi all’interno di un sistema unificato, per un’automazione più semplice in tutta la casa.

Non dimentichiamoci infine di Govee TV Backlight 3, striscia LED che si va ad aggiungere alla gamma attualmente composta dai modelli Light e Pro. Il nuovo modello si piazza nel mezzo e offre una striscia luminosa RGBWIC con 60 LED/m: grazie alla doppia fotocamera il sistema è in grado di catturare i colori visibili sulla TV e “proiettarli” nella parte posteriore, aumentando l’immersività.

Purtroppo per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli: per prezzi e disponibilità dovremo attendere. Quale delle novità Govee vi attira di più?