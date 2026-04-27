Amazon annuncia oggi i nuovi Made in Italy Days, in programma dal 13 al 19 maggio 2026: si tratta della quinta edizione per questa iniziativa, che regala una settimana di offerte su migliaia di prodotti d’eccellenza Made in Italy in 11 Paesi del mondo.

La nuova edizione dei Made in Italy Days di Amazon sta arrivando

I Made in Italy Days 2026 stanno arrivando su Amazon: l’iniziativa si tiene in collaborazione con Agenzia ICE e rappresenta un’ottima occasione per dare visibilità internazionale a oltre 5500 eccellenze italiane. Oltre all’Italia, saranno coinvolti Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, per un totale di più di 3 milioni di prodotti. Basti pensare che lo scorso anno le vendite all’estero dei partner di vendita italiani hanno raggiunto i 3,5 miliardi di euro attraverso il noto negozio online.

L’iniziativa viene inoltre riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tra le attività della Giornata Nazionale del Made in Italy. Nella giornata di domani, 28 aprile, è previsto un evento istituzionale presso la Camera dei Deputati, dal titolo “Sostenere il Made in Italy nel mondo: PMI, e-commerce e politiche per l’export“: sarà un’occasione di confronto tra istituzioni e imprese su temi chiave come il ruolo degli shop online, le barriere ancora esistenti e le priorità per rafforzare la competitività del sistema Italia, a partire dalla semplificazione della burocrazia e dal pieno sviluppo del Mercato Unico Europeo.

In più, il prossimo 19 maggio, presso la Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrà luogo l’evento di chiusura del progetto “IP Education Plan”, un percorso di formazione di Agenzia ICE nato dalla collaborazione pubblico/privato nell’ambito del protocollo d’intesa firmato da Ministero degli Affari Esteri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e Amazon lo scorso aprile 2024.

“Nell’ambito del Patto per l’Export del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che individua nell’e-commerce uno dei principali strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese, Agenzia ICE conferma il proprio impegno a supportare le PMI tricolori rinnovando la collaborazione con Amazon per la vendita dei prodotti sulle vetrine Made in Italy dei marketplace di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda e Stati Uniti“, ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE. “La quinta edizione dell’accordo ICE-Amazon prevede il potenziamento delle attività promozionali tramite pacchetti marketing sulle vetrine online, un servizio di supporto per le aziende italiane venditrici e l’attivazione di percorsi di consulenza strategica rivolti sia ai nuovi venditori sia a quelli già presenti sulla piattaforma. In un mondo dove con l’e-commerce più sviluppato è già possibile ricevere un pacco entro 15 minuti dalla richiesta – con un record fissato negli Emirati Arabi di appena 6 minuti – lo sviluppo dell’e-commerce diventerà sempre più centrale nelle abitudini dei consumatori che potranno beneficiare di velocità e varietà di scelta a tutto vantaggio delle imprese che sapranno meglio usare uno strumento che diventa sempre più potente. Oggi anche come soluzione delle aziende che vogliono continuare a raggiungere le zone critiche del Medioriente dove lo snellimento delle fasi commerciali diventa una condizione indispensabile“.

“I Made in Italy Days rappresentano da ormai cinque anni un momento significativo per celebrare e promuovere le eccellenze del nostro Paese sul piano internazionale“, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia. “Amazon è orgogliosa di essere al fianco delle imprese italiane, sostenendo la promozione e l’internazionalizzazione del Made in Italy attraverso strumenti concreti che permettono alle nostre PMI di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo. La collaborazione con le istituzioni, come quella con Agenzia ICE, è fondamentale per creare un ecosistema favorevole alla crescita: solo lavorando insieme possiamo mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di vendere agevolmente online, superando le barriere burocratiche e tecnologiche che ancora oggi limitano il loro potenziale. Il nostro impegno non si ferma alla promozione: attraverso la formazione e la tutela della proprietà intellettuale, vogliamo garantire che i brand italiani possano competere con successo sui mercati globali, preservando l’autenticità e la qualità che rendono unico il Made in Italy“.