Il tema della tutela dei minori online torna ancora una volta al centro del dibattito internazionale e, come molti di voi avranno notato negli ultimi mesi, si sta progressivamente trasformando in interventi normativi sempre più concreti. In questo contesto si inserisce la decisione del parlamento turco, che ha approvato un disegno di legge destinato a limitare in modo significativo l’accesso ai social media per i minori di 15 anni, segnando un ulteriore passo avanti in una direzione che diversi Paesi stanno iniziando a percorrere.

La proposta deve ora passare al vaglio del presidente Recep Tayyip Erdogan, che avrà 15 giorni di tempo per firmarla e renderla effettiva; si tratta dunque di un passaggio formale ma decisivo, che potrebbe trasformare rapidamente questa iniziativa in una delle regolamentazioni più restrittive in materia di utilizzo dei social da parte dei più giovani.

Stop agli account social per gli under 15 e nuove responsabilità per le piattaforme

Entrando nel merito, la legge introduce obblighi piuttosto stringenti per le piattaforme digitali, che saranno chiamate a implementare sistemi di verifica dell’età più efficaci, impedendo di fatto ai minori di 15 anni di creare account. Allo stesso tempo, viene richiesta l’introduzione di strumenti di controllo parentale, con l’obbiettivo di offrire alle famiglie una maggiore supervisione sull’attività online dei figli.

Non meno importante è l’aspetto legato alla moderazione dei contenuti, perché le aziende dovranno intervenire in maniera più tempestiva in presenza di materiali ritenuti dannosi; questo significa, in concreto, una maggiore pressione su piattaforme come Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, che già da tempo si trovano al centro di critiche per la gestione dei contenuti sensibili e per l’impatto sui più giovani.

La normativa non si limita ai social network in senso stretto, ma coinvolge anche le società di gaming online, che dovranno nominare un rappresentante nel Paese per garantire il rispetto delle nuove regole. In caso contrario, sono previste sanzioni che possono arrivare fino alla riduzione della larghezza di banda o a multe imposte dalle autorità competenti.

Un contesto delicato tra sicurezza, cronaca e controllo dell’informazione

L’approvazione alla legge arriva in un momento particolarmente delicato per la Turchia, a seguito di un grave episodio di cronaca avvenuto a Kahramanmaras, dove un ragazzo di 14 anni ha ucciso nove studenti e un insegnante in una scuola media. Le autorità stanno indagando anche sull’attività online dell’autore dell’attacco, nel tentativo di comprendere le motivazioni, e questo elemento ha inevitabilmente contribuito ad accelerare il dibattito politico.

Lo stesso Erdogan, intervenuto pubblicamente dopo la tragedia, ha utilizzato toni molto duri nei confronti delle piattaforme social, arrivando a definirle senza mezzi termini delle cloache e sottolineando la necessità di intervenire per proteggere la sicurezza e la privacy dei minori. Parole che rendono piuttosto evidente l’orientamento del governo e che lasciano intuire come l’approvazione della legge sia tutt’altro che improbabile.

Va però sottolineato come non manchino le critiche, soprattutto da parte dell’opposizione, che ha espresso preoccupazioni legate ai diritti e alle libertà di accesso all’informazione; secondo alcuni esponenti politici, la tutela dei minori dovrebbe passare attraverso politiche educative e strumenti di supporto, piuttosto che tramite divieti generalizzati.

Una tendenza globale sempre più evidente

Al di là del caso specifico, questa iniziativa si inserisce in un quadro molto più ampio, che vede diversi Paesi muoversi nella stessa direzione. Negli ultimi mesi si è infatti assistito a un’accelerazione significativa delle politiche volte a limitare l’accesso dei più giovani ai social media, spesso con soglie di età comprese tra i 15 e i 16 anni.

Alcuni esempi concreti arrivano dall’Australia, dove sono già state introdotte restrizioni per i minori di 16 anni con la rimozione di milioni di account, ma anche da Indonesia, Spagna, Francia e Regno Unito, che stanno valutando o implementando misure simili; in tutti questi casi, il filo conduttore è rappresentato dalla crescente preoccupazione per i rischi legati all’esposizione a contenuti non regolamentati, tra cui cyberbullismo, dipendenza, truffe online e materiale inappropriato.

Nel caso della Turchia però, il discorso si intreccia anche con una storia recente di rapporti complessi tra il governo e le piattaforme digitali. Negli ultimi anni non sono mancati episodi di restrizioni temporanee o blocchi, come nel caso di Instagram nel 2024 o di X in diverse occasioni, spesso in concomitanza con eventi politici o situazioni di crisi.

Un equilibrio ancora tutto da definire tra tutela e restrizioni

Nel complesso, la legge approvata dal parlamento turco rappresenta un ulteriore segnale di come il rapporto tra minori e piattaforme social stia diventando un tema centrale a livello globale. Se da un lato è evidente la necessità di introdurre strumenti più efficaci per proteggere i più giovani, dall’altro resta aperto il dibattito su quale sia il giusto equilibrio tra sicurezza, libertà e accesso alle informazioni.

Molti utenti, soprattutto osservando quanto sta accadendo anche in Europa, potrebbero chiedersi se misure di questo tipo rappresentino davvero la soluzione più efficace o se rischino, invece, di spostare il problema senza risolverlo alla radice.

Quello che è certo è che, con l’eventuale approvazione definitiva da parte di Erdogan, la Turchia si preparerebbe a diventare uno dei Paesi più restrittivi in materia, contribuendo a ridefinire i confini dell’esperienza digitale per le nuove generazioni.