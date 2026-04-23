In occasione della Giornata della Terra, Reolink vuole mostrare come le sue più recenti soluzioni alimentate a energia solare con tecnologia SolarEase possano contribuire a ridurre la dipendenza dalla rete elettrica. Telecamere di sicurezza di questo tipo possono non solo proteggere un’abitazione, ma anche contribuire a proteggere il pianeta.

Reolink e la Giornata della Terra 2026: telecamere per un pianeta più verde

L’energia solare rimane una delle fonti di energia più accessibili e rispettose dell’ambiente: proprio per questo Reolink afferma di continuare ad ampliare la sua gamma di prodotti alimentati a energia solare, integrando pannelli solari con telecamere di sicurezza wireless. Come riferito dall’azienda stessa, nel solo 2025 sono stati installati più di 616.000 pannelli solari Reolink in giro per il mondo, che complessivamente hanno generato più di 67.452 kWh di energia elettrica per alimentare le telecamere di sicurezza; parliamo di una quantità sufficiente ad alimentare una casa intera per quasi 5 anni e ad evitare circa 67,5 tonnellate di emissioni di CO2.

La nuova tecnologia Reolink SolarEase è progettata per offrire una ricarica solare più affidabile ed efficiente, e consente alle telecamere di mantenere stabili le prestazioni anche con poca illuminazione o ombreggiature parziali. Basta un’ora di luce diurna per supportare le esigenze di illuminazione notturna, mentre una ricarica completa può durare fino a tre mesi in condizioni di utilizzo tipiche. Con SolarEase, Reolink ha migliorato del 26% l’efficienza di ricarica, e tra i prodotti che sfruttano questa tecnologia troviamo la nuova Solar Floodlight, appena lanciata a livello globale.

L’impegno di Reolink per l’energia pulita va anche oltre l’ambito domestico, estendendosi a un impatto ambientale ed ecologico più ampio. L’azienda dichiara infatti di aver supportato oltre 55 ONG in 13 Paesi, con più del 70% dei progetti dedicati alla fauna e agli habitat, contribuendo a una visione condivisa di un pianeta più sostenibile. “In Reolink crediamo che la tecnologia che protegge la casa debba proteggere anche il mondo al di fuori di essa“, ha dichiarato Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director di Reolink. “La nostra collaborazione con organizzazioni come la National Wildlife Federation riflette questo impegno, non solo verso le persone, ma anche verso gli ecosistemi e le comunità che condividiamo“.

Nel 2026, l’azienda ha avviato partnership internazionali a supporto della sensibilizzazione e della tutela della fauna selvatica, tra cui quella con la National Wildlife Federation negli Stati Uniti e con il Deutscher Tierschutzbund in Germania. In Italia, l’impegno si concretizza attraverso il progetto WADAS (Wild Animal Detection and Alert System), sviluppato da Salviamo l’Orso, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Università dell’Aquila.

Le telecamere Reolink Go Ranger PT sono un elemento chiave per il monitoraggio della fauna selvatica in aree remote. Sfruttando connettività 4G, alimentazione autonoma e funzionalità avanzate come la visione notturna a infrarossi invisibili e il controllo pan-tilt, permettono un monitoraggio continuo e a basso impatto. Grazie all’integrazione con sistemi di intelligenza artificiale, queste soluzioni consentono di rilevare e riconoscere gli animali in tempo reale, contribuendo alla prevenzione degli incidenti e alla protezione delle specie a rischio. Il tutto segue pratiche volte a minimizzare l’impatto sugli ecosistemi, con tecnologie di monitoraggio installate in modalità non invasive, nel rispetto degli habitat naturali.

Guardando al futuro, Reolink vuole continuare a esplorare come le soluzioni di sicurezza intelligenti possano contribuire a un futuro più verde per le persone e la natura. Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’azienda per la Giornata della Terra e per l’ambiente potete consultare questo link.