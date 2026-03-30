Reolink ha annunciato il lancio della nuova Solar Floodlight, una videocamera di sicurezza da esterno completamente wireless che combina la potenza di un faretto tradizionale con la libertà di un’installazione senza fili.

La Solar Floodlight è dotata di una fotocamera 2K (4 MP) HD, faretti da 1000 lumen e rilevamento intelligente basato su intelligenza artificiale, il tutto alimentato da un pannello solare integrato. Una soluzione pensata per chi desidera un elevato livello di sicurezza domestica senza dover affrontare interventi tecnici invasivi o cablaggi complessi.

Autonomia garantita dalla tecnologia SolarEase

A differenza delle tradizionali telecamere con faretto, che richiedono punti di installazione fissi e collegamenti elettrici, la Solar Floodlight integra un pannello solare e una batteria da 7.800 mAh che lavorano in sinergia per garantire una protezione affidabile e continua.

Grazie alla tecnologia proprietaria SolarEase Enhanced Solar Technology, è sufficiente un’ora di esposizione alla luce solare per alimentare il dispositivo per un’intera giornata, incluso il supporto energetico per l’illuminazione notturna. L’efficienza di ricarica raggiunge il 26%, circa il 20% in più rispetto alle precedenti generazioni di pannelli solari Reolink.

La tecnologia SolarEase garantisce un’alimentazione stabile anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 2.000 lux, e continua a fornire energia anche in presenza di ombra parziale causata da foglie o alberi. Una ricarica completa può durare fino a tre mesi anche senza ulteriore apporto solare, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

Rilevamento AI e integrazione con l’ecosistema Reolink

La videocamera registra in 2K con un ampio campo visivo di 150°, offrendo un’immagine chiara di vialetti, ingressi e spazi esterni. L’intelligenza artificiale integrata direttamente nel dispositivo distingue tra persone, animali e veicoli, regolando automaticamente l’intensità del faretto: aumentando la luminosità per scoraggiare potenziali intrusi o attenuandola in presenza di animali domestici.

Il dispositivo include anche un allarme integrato da 110 dB che può essere attivato all’occorrenza. Il live streaming è gestito tramite l’app Reolink, che consente di personalizzare i livelli di illuminazione, ricevere notifiche istantanee e comunicare in tempo reale grazie all’audio bidirezionale. La Solar Floodlight si integra inoltre con Reolink Home Hub e con i sistemi NVR dell’azienda, permettendo di espandere l’impianto fino a creare un sistema di sicurezza domestica completo.

“In Reolink crediamo che sia la sicurezza ad adattarsi alla tua casa, non il contrario“, ha dichiarato Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director di Reolink. “La Solar Floodlight segna un’importante evoluzione nella sicurezza all’aperto, unendo la luminosità intensa di un faro tradizionale alla libertà di un’installazione senza fili“.

La Solar Floodlight è già disponibile al prezzo consigliato di 99,99 euro, acquistabile su Amazon con un coupon sconto del 15% e sul sito ufficiale di Reolink.

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