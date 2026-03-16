Dreame ha iniziato a esplorare il concetto di sistema modulare di pulizia già con H12 Dual, per poi affinarlo con H14 Dual, un dispositivo 5-in-1 che combinava lavapavimenti wet & dry e scopa elettrica cordless con accessori dedicati, 18.000 Pa di potenza, autopulizia con acqua a 60°C e asciugatura a caldo. L’idea di fondo era chiara: ridurre il numero di elettrodomestici separati in casa, condividere batteria e motore tra più configurazioni e centralizzare la manutenzione in un’unica base intelligente. Ma quel primo approccio lasciava ancora spazio a miglioramenti, soprattutto sul fronte della versatilità reale e della gestione degli spazi più difficili da raggiungere.

Con Dreame H15 Mix il sistema fa un salto ulteriore: la piattaforma diventa 7-in-1, con aspirazione fino a 23.000 Pa, autonomia fino a 75 minuti e una configurazione modulare che unisce lavaggio e aspirazione multiuso. Al centro resta sempre un unico motore, una batteria rimovibile da 5.000 mAh e una base HCBAO che gestisce ricarica, autopulizia e asciugatura, ma stavolta il sistema si articola in tre configurazioni principali: lavapavimenti wet & dry con braccio robotico GapFree AI per aderire ai battiscopa, scopa elettrica cordless con spazzola multisuperficie illuminata e pulitore portatile per tappeti, divani e interni auto con acqua fino a 60 °C. Ogni modulo condivide logiche di controllo, display LED e gestione dell’energia, così si riducono ridondanze e si semplifica davvero la routine domestica.

Il posizionamento è da fascia alta, con l’ambizione di sostituire diversi prodotti separati e concentrare la manutenzione in un solo ecosistema: la domanda resta se questa architettura modulare riesca davvero a lavare bene i pavimenti, aspirare con efficacia e pulire a fondo i tessuti, oppure se il compromesso tra versatilità e prestazioni finisca per penalizzare l’esperienza d’uso. Nelle prossime sezioni scopriamo come si comporta H15 Mix in ogni configurazione, quali risultati offre nella pulizia quotidiana e se il sistema 7-in-1 mantiene davvero le promesse di semplicità e completezza.

Dreame H15 Mix lavapavimenti: caratteristiche tecniche e come funziona davvero

Nella configurazione lavapavimenti il corpo principale è quello più imponente e strutturato del sistema. Misura circa 236 x 1.134 x 275 mm, pesa tra 5,7 e 5,8 kg e integra un serbatoio dell’acqua pulita da 700–780 ml e uno per l’acqua sporca che in orizzontale arriva a 700 ml e in verticale a 450 ml, dimensionati per coprire fino a 400 m² per sessione in condizioni ideali. La testa può inclinarsi fino a 180° e raggiunge spazi sotto mobili con luce di circa 14 cm, mentre il display LED circolare sulla parte superiore del corpo, in prossimità dell’impugnatura mostra modalità (intelligente, Turbo, solo aspirazione e personalizzata da app), livello batteria e indicazioni sui messaggi vocali. L’accesso ai serbatoi e ai filtri è frontale, con sportellini che si aprono verso l’alto senza richiedere smontaggi complessi, e nel complesso restituisce la sensazione di una macchina solida, progettata per un uso intenso e frequente, con un livello di cura degli ingombri poco comune in fascia per un dispositivo così completo.

Il gruppo rullo lavora con una potenza nominale di 400 W e una potenza di aspirazione fino a 23.000 Pa, mentre la spazzola ruota a circa 480 giri/minuto, numeri che si traducono in una combinazione piuttosto energica di sfregamento e aspirazione. La rumorosità intorno ai 63 dBA resta su un livello accettabile per l’uso domestico, percepibile ma non assordante, e viene accompagnata da un sistema di filtrazione dell’acqua sporca con filtro lavabile che separa liquidi e residui più grossi. Il braccio robotico GapFree AI DescendReach utilizza sensori di movimento per capire quando stai tirando la macchina verso di te e in circa 0,2 secondi fa scendere un braccio che aderisce al battiscopa, portando idealmente a 0 mm lo spazio non coperto su tre lati.

A completare il quadro c’è il raschietto flessibile TangleCut 2.0, che taglia peli e capelli già durante la rotazione della spazzola, e il sistema di dosaggio del detergente Smart Ratio, attivo durante il lavaggio del pavimento, che varia la concentrazione tra 1:200 e 1:30 in base al livello di sporco rilevato dai sensori, così il rullo lavora sempre con una miscela coerente con la situazione reale.

A fine uso la lavapavimenti si appoggia sulla base, che funge da modulo di manutenzione controllata. La stazione HCBAO (Home Cleaning Base All‑in‑One) è ingombrante ma ben organizzata: ospita la vasca ThermoTub che immerge il rullo in acqua riscaldata fino a 100 °C, quindi avvia un ciclo di asciugatura a scelta tra una modalità rapida a 90 °C per 5 minuti e una più lunga a 85 °C per 30 minuti, con una potenza assorbita fino a 670 W in fase di asciugatura. La base integra i contatti di ricarica, l’elettronica Wi‑Fi a 2,4 GHz, i supporti laterali per riporre accessori e spazzole e un sistema di gestione degli stand-by che riduce i consumi quando la macchina è ferma. In pratica, dopo aver agganciato il corpo principale e avviato il ciclo dal pulsante sulla maniglia, l’utente non deve più intervenire sul rullo: lavaggio, sterilizzazione e asciugatura avvengono senza mani, con un livello di automazione ancora poco comune in fascia.

Prestazioni di lavaggio: come se la cava con lo sporco di tutti i giorni

Nell’uso di tutti i giorni la lavapavimenti si presta bene in tutti gli ambienti; nel nostro caso, essendo la cucina l’area più adatta, abbiamo iniziato proprio da lì, dove briciole, piccoli schizzi e sporco vario, sono all’ordine del giorno. Durante i nostri test abbiamo visto che lo sporco leggero scompare in un solo passaggio e il pavimento resta solo lievemente umido, ma si asciuga in fretta, senza strisce o aloni evidenti. Anche lungo il perimetro dei mobili la sensazione è che il bordo sia davvero rifinito, tanto che non viene spontaneo ripassare con il panno a mano.

In sala, con uno sporco più distribuito fatto di polvere, tracce di impronte e residui portati da chi entra e esce di casa, il comportamento resta molto prevedibile. Si apprezza la possibilità di muoversi in traiettorie ampie, senza doversi fermare di continuo a gestire serbatoi o rullo: dopo il passaggio la superficie ha un aspetto uniforme, non si notano zone più lucide o più opache e, quando ci si cammina sopra pochi minuti dopo, non si avverte lo sgradevole effetto di suola che si attacca al pavimento. Per uno sporco normale il risultato è semplicemente ottimo, tanto da far passare in secondo piano l’idea di tornare al secchio tradizionale.

Nel bagno, dove gli spazi sono più stretti, la lavapavimenti si comporta bene se si pianifica un minimo il percorso. Procedendo per piccole aree e sfruttando i movimenti avanti e indietro si riesce a pulire con precisione anche vicino alla base dei sanitari e lungo i bordi delle pareti, senza urti fastidiosi né schizzi sulle superfici verticali.

Abbiamo fatto la nostra solita prova con del caffè rovesciato volutamente sul pavimento, lasciando che si allargasse in una piccola macchia. Il primo passaggio ha raccolto quasi tutto il liquido, senza spruzzi laterali e senza spingere la macchia oltre il bordo della testa di lavaggio. Un secondo passaggio più lento ha finito il lavoro, eliminando l’alone residuo, con il risultato finale di una superficie pulita e uniforme, come se l’incidente non fosse mai avvenuto.

Dal punto di vista della manovrabilità, la lavapavimenti dà il meglio quando ci si lascia aiutare dalla trazione del rullo, accompagnando la macchina più che spingendola. Nelle stanze grandi si procede quasi in automatico, con movimenti ampi che non richiedono troppa forza, mentre nei giri più lunghi ci si accorge soprattutto del peso quando la si tira spesso indietro per rifinire i bordi. La percezione generale è quella di una macchina importante tra le mani, ma che una volta trovata la giusta andatura si lascia guidare con naturalezza anche nelle pulizie di routine.

Dreame H15 Mix come aspirapolvere cordless: prestazioni, autonomia e comfort

Quando si passa alla scopa elettrica cordless, si sganciano blocco motore e batteria dalla lavapavimenti e li si inserisce ciascuno nella propria sede sull’impugnatura, trasformando il sistema in un aspirapolvere verticale tradizionale per pulizie a secco. La configurazione privilegia un peso percepito minore sulla mano, grazie al bilanciamento tra motore, batteria e contenitore della polvere da circa 0,35 litri, e adotta un sistema ciclonico AirGuard a 5 stadi che cattura fino al 99,95% delle particelle da 0,3 micron e oltre. La potenza di aspirazione raggiunge ancora i 23.000 Pa in modalità Turbo, un valore elevato per una scopa elettrica pensata per l’uso domestico.

La spazzola multisuperficie CelesTect è l’elemento che caratterizza di più la scopa: integra un’illuminazione LED frontale radente che evidenzia polvere e briciole altrimenti invisibili, soprattutto lungo i bordi e in stanze con luce artificiale, e utilizza un rullo anti‑groviglio che resiste bene a capelli lunghi e peli di animali. La bocca frontale può aprirsi di più per aspirare detriti voluminosi come cereali o crocchette, oppure chiudersi quasi completamente per concentrare la depressione sulla polvere fine e sugli allergeni, tramite una piccola levetta meccanica posta sulla testa della spazzola. Anche in questa configurazione l’impugnatura mantiene il display LED superiore, i controlli di modalità (Standard e Turbo) e il pacco batteria estraibile, così a fine sessione puoi sganciare blocco motore e batteria, rimontarli sulla lavapavimenti e poi appoggiarla alla base per la ricarica, mantenendo un’unica catena di manutenzione.

Prova d’uso della scopa elettrica: briciole, polvere e capelli

Durante le pulizie di ogni giorno la scopa elettrica torna utile soprattutto dopo pranzo o cena. In questi casi basta una passata lenta nella zona centrale e una più precisa vicino alle sedie per ritrovarsi il pavimento pulito, senza granelli che scricchiolano sotto i piedi e senza residui sparsi ai bordi. La sensazione è che la macchina sappia dosare da sola la forza, perché non dà mai l’idea di “strappare” il pavimento, ma allo stesso tempo non lascia indietro la sporcizia visibile.

In salotto il contesto cambia, ma il risultato resta coerente: tra divano, tavolino e passaggi verso il corridoio si accumulano polvere fine, piccoli residui di snack (soprattutto se si ha figli piccoli) e qualche sassolino portato dall’esterno. Passando con movimenti larghi e qualche aggiustamento vicino ai battiscopa, si ottiene un buon risultato senza dover insistere più volte sulle stesse zone. Durante le nostre prove la potenza di aspirazione è rimasta costante e ci è sembrata sempre adeguata allo sporco che incontrava, al punto che non ci siamo mai ritrovati a pensare di dover riaccendere la macchina per raccogliere ciò che era rimasto.

Nel bagno, dove di solito compaiono capelli, peli e residui vari vicino al lavandino o alla doccia, la spazzola fa un lavoro particolarmente convincente. I capelli vengono raccolti in un unico passaggio, tra l’altro, durante le nostre prove non si sono praticamente mai attorcigliati attorno al rullo, nemmeno quando si trattava di ciocche più lunghe. È un dettaglio che sul momento passa quasi inosservato, ma che nel tempo fa la differenza.

Dal punto di vista della manovrabilità, la scopa si sente più leggera di quanto ci si potrebbe aspettare guardando il corpo motore, soprattutto perché il peso si distribuisce bene tra mano e asta. Nelle pulizie veloci di tutti i giorni si riesce a fare il giro completo di cucina, salotto e zona notte senza avvertire affaticamento particolare a polso o spalla, e la possibilità di passare dai pavimenti alle superfici sopraelevate con un semplice cambio di impugnatura invoglia a usarla anche per sessioni brevi. L’autonomia, nelle prove pratiche, si è rivelata sufficiente per coprire un appartamento medio mantenendo la modalità più equilibrata e riservando la potenza massima solo ai punti davvero critici, con la sensazione di avere sempre un buon margine prima che la batteria chieda di tornare alla base.

Dreame H15 Mix portatile: come pulisce tappeti, moquette e divani

Il terzo volto del sistema è il pulitore portatile per tappeti e tessuti, pensato per dare una risposta specifica a divani, materassi, sedili auto e, più in generale, a tutte le superfici morbide e fissate. Qui il blocco motore alimenta un corpo compatto con serbatoi integrati per acqua pulita e sporca e un tubo flessibile da 1,5 metri collegato a una spazzola dedicata; la potenza di aspirazione arriva a 19.000 Pa, sufficiente per sollevare sporco annidato tra le fibre senza trascinare via il tessuto. L’acqua di lavaggio può raggiungere i 60 °C, temperatura scelta per essere efficace su macchie organiche e residui grassi ma ancora sicura per la maggior parte dei tessuti domestici, mentre l’umidità residua dopo il trattamento scende intorno al 5%, così divani e tappeti tornano utilizzabili in tempi contenuti senza odore di bagnato persistente.

La spazzola per tessuti integra un sistema spray che distribuisce acqua e detergente in modo uniforme sulla zona da trattare, con la possibilità di attivare anche uno spray deodorante per aggiungere profumazione durante il lavaggio. Subito dietro l’area di spruzzo lavora l’ugello di aspirazione, che raccoglie liquido e sporco in un unico passaggio, mentre il corpo centrale ospita il sistema di filtrazione AirGuard e una maniglia ergonomica che rende naturale spostare l’unità tra stanze, scale o garage. Quando hai finito, puoi avviare un breve ciclo di autopulizia del tubo per evitare ristagni interni e poi riportare la batteria alla base, così tutte le configurazioni tornano al loro “punto zero” nello stesso luogo.

Prova del modulo portatile: tappeti, moquette, divani e interni auto

Il modulo portatile trova il suo terreno ideale sui tappeti a pelo corto e sulla moquette e naturalmente sul divano e sugli interni dell’auto. Nelle pulizie di mantenimento basta spruzzare su una zona di tessuto e procedere con movimenti lenti avanti e indietro: lo sporco superficiale sparisce subito, mentre quello annidato tra le fibre viene via in uno o due passaggi in più, con il tappeto che cambia letteralmente aspetto. Al tatto resta solo una sensazione di umidità controllata e, dopo un po’ di tempo di asciugatura naturale, non compaiono aree più scure o aloni che tradiscono il punto esatto in cui si è intervenuti.

Sul divano in tessuto la differenza rispetto a un semplice aspirapolvere si nota ancora di più, soprattutto sui braccioli e sui cuscini dove si appoggiano mani e a volte la testa. Lavorando a piccole sezioni, con spruzzi mirati sulle zone più segnate, si riesce a rinfrescare davvero il tessuto: le macchioline leggere e gli aloni di uso spariscono, gli odori si attenuano e la superficie torna visivamente più uniforme. La testina non tende a incollarsi al tessuto e segue bene le cuciture, così si possono rifinire gli angoli senza lasciare righe o “stacchi” tra una zona trattata e quella accanto.

Negli interni dell’auto il risultato è altrettanto valido, ma con qualche compromesso pratico. Sui sedili, soprattutto quelli più sagomati, il lavoro richiede un po’ di pazienza perché bisogna seguire bene le forme e cambiare spesso angolazione alla testina; in compenso, sui tappetini removibili l’esperienza è molto più semplice, perché si possono estrarre dall’abitacolo, appoggiarli a terra e lavorare con passaggi più comodi e regolari. Nel complesso il modulo portatile dà la sensazione di rendere gestibili in autonomia piccoli incidenti e una manutenzione periodica di tessuti e tappeti, senza dover ricorrere a trattamenti esterni o a prodotti dedicati per ogni superficie.

Dal punto di vista della manovrabilità, il portatile si comporta come un piccolo estrattore compatto: lo si sposta facilmente tra una stanza e l’altra afferrandolo per la maniglia, mentre il tubo flessibile permette di raggiungere senza troppa fatica le diverse superfici da pulire. Nelle sessioni più lunghe, per esempio quando si decide di pulire in sequenza tappeti, divano e sedili dell’auto, si avverte che il peso complessivo rimane gestibile e non costringe a continue pause. L’autonomia, nell’uso reale, è sufficiente a completare questo tipo di giro senza l’ansia di rimanere a metà lavoro, con la sensazione di avere un attrezzo sempre pronto per gli interventi mirati senza dover organizzare ogni volta una “grande pulizia” strutturata.

Accessori Dreame H15 Mix: cosa include la confezione e a cosa servono

La dotazione di accessori segue la filosofia del sistema e cerca di coprire praticamente ogni scenario domestico senza costringere a ulteriori acquisti, perché oltre al corpo lavapavimenti principale con maniglia integrata e alla base di ricarica HCBAO in confezione trovi anche l’impugnatura motore per la scopa elettrica, il pacco batteria rimovibile da 5.000 mAh e la spazzola multisuperficie CelesTect con LED, pensata per lavorare su superfici dure e tappeti con la stessa testa, mentre l’asta di prolunga con sgancio rapido permette di passare velocemente da una pulizia a pavimento a un uso sopraelevato, per ripiani e mensole, senza dover riconfigurare il sistema da zero.

Per pulire divani, materassi e superfici in alto ci sono la mini-spazzola motorizzata per materassi e tessuti, efficace su acari e peli, e due accessori flessibili dedicati: Deep Reach, che arriva in profondità tra cuscini, sedili e fessure strette, e Daily Reach, più orientato alla manutenzione quotidiana di angoli, cornici di finestre e punti alti; una prolunga per superfici rigide aiuta a trattare con delicatezza scrivanie, tastiere e monitor, mentre il pulitore portatile per tappeti con tubo da 1,5 metri completa il quadro per i tessili più impegnativi, e nella confezione trovano spazio anche una spazzola a rullo di ricambio, un filtro aspirapolvere di ricambio, una piccola spazzola per la manutenzione, 2–3 bottiglie di soluzione detergente a seconda della versione regionale e un supporto porta accessori removibile che si aggancia alla base e tiene in ordine l’intero corredo, con manuale multilingue e certificati di garanzia che chiudono il pacchetto e fanno percepire l’insieme come un vero kit completo più che come un singolo elettrodomestico con qualche extra.

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Funzioni smart Dreame H15 Mix: cosa si controlla da app e dalla base

Dreame H15 Mix dialoga con l’app Dreamehome principalmente quando la macchina è in configurazione lavapavimenti agganciata alla base: in questo scenario la connessione riguarda la macchina principale e la stazione, che insieme si comportano meno come un semplice elettrodomestico e più come un piccolo sistema domotico. Dalla schermata principale puoi regolare potenza di aspirazione e flusso d’acqua della lavapavimenti per ogni modalità, creare un profilo personalizzato per le pulizie quotidiane e uno più aggressivo per le sessioni straordinarie, e decidere se attivare o meno il dosaggio automatico del detergente Smart Ratio durante il lavaggio dei pavimenti.

Quando utilizzi la scopa elettrica o il modulo portatile, i parametri si gestiscono invece dai comandi a bordo: questi moduli non appaiono come dispositivi separati nell’interfaccia, ma sfruttano la stessa batteria e gli stessi aggiornamenti firmware del sistema. L’app gestisce soprattutto la parte dietro le quinte della base: puoi programmare cicli di autopulizia del rullo a orari prestabiliti, scegliere tra diversi programmi di asciugatura e controllare lo stato di usura di filtri, spazzola e batteria, con notifiche quando arriva il momento di sostituire i componenti principali. Le statistiche di utilizzo mostrano cronologia delle sessioni, durata e modalità usate.

La funzione che incide di più sul quotidiano resta la combinazione fra autopulizia programmabile e asciugatura a caldo: posata la lavapavimenti sulla base e avviato il ciclo, il rullo viene lavato, sterilizzato e asciugato senza ulteriori interventi manuali.

Dreame H15 Mix: prezzo, sconti Black Friday e opinioni finali

Dreame H15 Mix si inserisce in fascia alta, con un prezzo di listino intorno agli 899 euro e, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, si trova su Amazon intorno a 599 euro. È un investimento pensato per chi vuole sostituire più dispositivi separati sfruttando la modularità 7-in-1.

In sintesi, H15 Mix è un sistema completo, potente e altamente automatizzato, con qualche compromesso su peso e complessità iniziale, ma capace di ridurre in modo concreto il tempo dedicato alla pulizia.

Pro: Sistema modulare 7-in-1 con batteria estraibile;



Braccio GapFree;



Base ThermoTub con lavaggio a 100 °C;



Dosaggio intelligente del detergente;



Ruota omnidirezionale e testa reclinabile a 180°. Contro: Serbatoi non enormi per case molto grandi;



Sistema complesso: richiede un po' di tempo per capire tutte le configurazioni.