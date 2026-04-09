DREAME, produttore cinese noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha annunciato ufficialmente il nuovo DREAME Z30 Pro Aqua-A, dispositivo che punta a inaugurare una categoria di prodotto inedita nel settore della pulizia domestica.

L’azienda propone aspirapolvere senza fili due-in-uno progettato per combinare l’aspirazione a secco e il lavaggio a umido per semplificare la pulizia dei pavimenti rimuovendo polvere, detriti e macchie in un unico passaggio. Tra le peculiarità emergono un sistema integrato di gestione dell’acqua, spazzole anti-groviglio di nuova generazione e una base con funzioni di autopulizia e asciugatura a caldo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

DREAME Z30 Pro Aqua-A è ufficiale

Come anticipato in apertura, DREAME ha annunciato il nuovo DREAME Z30 Pro Aqua-A, dispositivo capace di unire l’aspirazione a secco e il lavaggio a umido e che semplifica la pulizia dei pavimenti in un unico passaggio. Il nuovo arrivato viene così presentato da Sean Chen, Managing Director di DREAME WEU:

“La nostra ambizione non è solo quella di soddisfare le esigenze dei clienti, ma di plasmare il futuro della pulizia domestica attraverso un’innovazione significativa. Piuttosto che perseguire la tecnologia per il solo gusto di essere i primi, ci concentriamo sullo sviluppo di nuovi form factor che ridefiniscano il modo in cui le persone interagiscono con i propri spazi abitativi. Guidata dalla nostra missione di semplificare la vita attraverso la tecnologia, la Z30 Pro Aqua introduce un nuovo approccio alla pulizia quotidiana. È progettata per trasformare le abitudini delle famiglie europee, rendendo l’esperienza di pulizia più semplice, più intuitiva e senza sforzo.”

Il cuore del dispositivo è un sistema di pulizia wet & dry

Il nucleo tecnologico di DREAME Z30 Pro Aqua-A è è la tecnologia AquaCycle 2.0 che opera attraverso un processo sincronizzato a quattro fasi: spruzzatura (tramite un getto a 8 fori che inumidisce le macchie più ostinate), raschiatura (per raccogliere l’acqua in eccesso), strofinamento (intenso e ad alta velocità) e aspirazione simultanea dei residui.

Per evitare contaminazioni, è stato integrato un sistema a tre zone che separa fisicamente, in tre scomparti indipendenti, l’acqua pulita, l’acqua sporca e i detriti solidi. In modalità di lavaggio, abbiamo fino a 40 minuti di autonomia con una singola ricarica, sufficienti per coprire superfici fino a 290 metri quadrati.

Sistema di aspirazione e filtraggio

Per quanto concerne la pulizia a secco, DREAME Z30 Pro Aqua-A è equipaggiato con il TurboMotor da 150.000 giri al minuto, in grado di erogare una potenza di 855 W e una forza aspirante da 28.000 Pa.

La tecnologia ciclonica sfrutta la forza centrifuga per separare la polvere, prevenendo l’intasamento del filtro e assicurando prestazioni costanti senza cali di rendimento. Abbiamo poi un sistema di filtraggio a cinque strati che è in grado di catturare il 99,9% di polveri sottili, pollini e peli di animali.

Il tutto è supportato da una batteria ai polimeri di litio che garantisce fino a 90 minuti di autonomia, sufficiente per pulire abitazioni fino a 200 metri quadrati con una sola ricarica.

Ci sono altre due importanti tecnologie

La spazzola di DREAME Z30 Pro Aqua-A è in grado di adattarsi a più superfici e abbandona i tradizionali pettini anti-groviglio in favore del sistema TangleCut: esso integra due raschiatori motorizzati a doppia lama che tagliano attivamente i capelli durante l’aspirazione, mantenendo il rullo libero da ostruzioni.

Per migliorare la precisione della pulizia, l’aspirapolvere è dotato inoltre del sistema di illuminazione CelesTect a 140 gradi pensato per proiettare una luce (a livello del pavimento) che aumenta fino a 16 volte la visibilità della polvere e dello sporco in un ambiente non illuminato.

Design, ergonomia e accessori in dotazione

Dal punto di vista dell’ergonomia, DREAME Z30 Pro Aqua-A è studiato per ridurre l’affaticamento dell’utente: l’asta di prolunga è flessibile e può piegarsi fino a 90 gradi, aspetto che consente di raggiungere facilmente i posti più scomodi, come il pavimento sotto i letti e sotto i mobili bassi, senza doversi accovacciare.

All’asta di prolunga flessibile si somma una testina con piattaforma rotante a 180 gradi che semplifica le manovre attorno agli ostacoli o negli spazi più stretti. In aggiunta, il dispositivo include diversi accessori pensati per le superfici morbide, utili per aspirare efficacemente su tessuti, cuscini e tappeti.

La stazione base è pensata per la manutenzione automatizzata

Al termine delle pulizie, la stazione base (per la ricarica) si preoccupa in automatico della manutenzione del dispositivo, limitando l’intervento dell’utente.

Premendo un solo tasto, è possibile avviare un ciclo di pulizia automatico e senza contatto: il sistema risciacqua automaticamente la spazzola con acqua pulita e procede poi con un ciclo di asciugatura igienizzante tramite un flusso di aria calda a 70°C.

Questa operazione, che dura circa 30 minuti, assicura che il rullo sia asciutto, inodore e pronto per il successivo utilizzo, riducendo drasticamente qualsiasi preoccupazione sul fronte dell’igiene.

Disponibilità e prezzi di DREAME Z30 Pro Aqua-A

Il nuovo DREAME Z30 Pro Aqua-A sarà ufficialmente in vendita in Italia a partire dal 22 aprile 2026, sia sul sito ufficiale del produttore cinese che su Amazon, al prezzo consigliato di 599 euro.

In occasione del lancio, dal 22 aprile al 5 maggio 2026, DREAME ha previsto un’offerta esclusiva a tempo limitato che permette di ottenere 100 euro di sconto tramite l’iscrizione alla newsletter (basta l’indirizzo e-mail) sul sito ufficiale.

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