La Gaming Week torna con una nuova ondata di offerte pensate per chi vuole migliorare la propria postazione senza spendere una fortuna. Tra i brand più attivi troviamo CORSAIR e i brand satelliti SCUF ed Elgato, nomi ormai imprescindibili nel mondo gaming e content creation, con sconti che spaziano dai componenti hardware alle periferiche più avanzate.
Che si tratti di aggiornare il proprio PC con RAM e sistemi di raffreddamento più performanti, oppure di fare un salto di qualità nello streaming con luci, microfoni e schede di acquisizione, le promozioni disponibili offrono soluzioni concrete per diverse tipologie di utente. In questo articolo vi proponiamo una selezione delle offerte più interessanti da tenere d’occhio proprio durante la Gaming Week.
Indice:
Migliori offerte Corsair per la Gaming Week 2026
Le offerte CORSAIR per la Gaming Week 2026 coprono praticamente ogni categoria, rendendo questo periodo particolarmente interessante sia per chi vuole assemblare un nuovo PC sia per chi desidera aggiornare la propria configurazione. Tra i prodotti più interessanti troviamo diverse soluzioni dedicate alle prestazioni pure, come le RAM DDR5 della serie Vengeance, disponibili anche in versione RGB e proposte in bundle con alimentatori della serie RMe (una combinazione ideale per chi punta a un upgrade completo).
Non mancano poi sistemi di raffreddamento a liquido, ventole RGB e case, perfetti per migliorare non solo le temperature ma anche l’estetica della build. Spazio anche alle periferiche, con tastiere meccaniche e mouse pensati per il gaming competitivo, oltre a headset wireless di fascia alta come la serie Virtuoso, che uniscono qualità audio e comfort. Interessanti anche gli sconti su scrivanie e soluzioni d’arredo, con ribassi molto importanti che permettono di rinnovare completamente la propria postazione.
Ecco le migliori che abbiamo selezionato:
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 6.000 MT/s 32 GB (2x 16GB) Bianco disponibili a 448,84 euro invece di 478 euro
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 6.000 MT/s 32 GB (2x 16GB) disponibili a 409 euro invece di 621,99 euro
- Bundle RAM CORSAIR VENGEANCE 32 GB DDR5 6400 MT/s + PSU RMe 850 Watt disponibili a 579,99 euro invece di 772,99 euro
- Alimentatore RM1000e White 1000 Watt, ATX 3.1 modulare, disponibile a 139,90 euro invece di 189,90 euro
- Alimentatore RM1000e Black 1000 Watt, ATX 3.1 modulare, disponibile a 119,90 euro invece di 174,90 euro
- Case CORSAIR 3500X RSR ARGB Tempered Glass Mid-Tower (Bianco), disponibile a 89,99 euro invece di 139,90 euro
- Case CORSAIR 3500X RSR ARGB Tempered Glass Mid-Tower (Nero), disponibile a 89,99 euro invece di 139,90 euro
- CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO 360 mm, disponibile a 147,97 euro invece di 204,90 euro
- Ventole CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB (kit da 3x 120 mm), disponibili a 64,90 euro invece di 74,90 euro
- Cuffie da gaming CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, DOlby Atmos Multipiattaforma, disponibili a 99,99 euro invece di 149,99 euro
- Cuffie da gaming CORSAIR VIRTUOSO MAX WIRELESS, disponibili a 209,99 euro invece di 227,99 euro
- Mouse da gaming CORSAIR SABRE v2 PRO MG Black, disponibile a 109,99 euro invece di 139,99 euro
- Tastiera da gaming CORSAIR K55 PRO, disponibile a 49,99 euro invece di 64,99 euro
- Tastiera da gaming CORSAIR Keyboards K100 Air, disponibile a 239,99 euro invece di 299,99 euro
- Tastiera da gaming CORSAIR K70 CORE TKL RGB, disponibile a 79,99 euro invece di 99,99 euro
4 x Xiaomi Smart Tag
Smart Tracker, compatibile con Apple Find My e Google Android Find Hub
Tante periferiche e accessori in sconto anche da SCUF ed Elgato
Non ci sono solo componenti, la Gaming Week 2026 è anche un’ottima occasione per aggiornare la propria postazione da streaming o migliorare l’esperienza di gioco con periferiche di qualità. Elgato propone diverse soluzioni dedicate ai content creator, tra cui webcam della linea Facecam con sconti importanti, ideali per chi vuole migliorare la qualità delle proprie dirette o video.
A queste si affiancano accessori più avanzati come il Prompter, pensati per chi punta a una produzione più professionale. Sul fronte gaming, invece, troviamo numerosi controller firmati SCUF, tra cui modelli wireless e con tecnologia Hall Effect, pensati per offrire maggiore precisione e durata nel tempo.
Camere:
- Camera Elgato Facecam Neo disponibile a 49,99 euro invece di 89,99 euro
- Camera Elgato Facecam MK.2 disponibile a 109,99 euro invece di 149,99 euro
- Camera Elgato Facecam 4K disponibile a 159,99 euro invece di 190,00 euro
- Camera Elgato Prompter disponibile a 249,99 euro invece di 299,99 euro
Controller:
- Controllers NOVABLADE PRO Hall Effect Leverless, disponibile a 179,99 euro invece di 249,90 euro
- Controllers SCUF VALOR PRO Wired, disponibile a 89,99 euro invece di 119,90 euro
- Controllers SCUF ENVISION PRO Wireless Hall Effect, disponibile a 169,99 euro invece di 199,99 euro
- Controllers SCUF VALOR PRO Wireless Grey, disponibile a 178,99 euro invece di 209,99 euro
- Controllers SCUF VALOR PRO Wireless Black, disponibile a 178,99 euro invece di 209,90 euro
Scrivanie:
- Desk Platform:4 Fixed Height, White with Light Wood, disponibile a 399,90 euro invece di 1.199 euro
- Desk Platform:4 Fixed Height Black, disponivile a 349,90 euro invece di 949 euro
- Desk Platform:4 Adj. Height Black, disponivile a 499,90 eruo invece di 1.199 euro
- Desk Platform:4 Adj. Height Wood, disponivile a 599,90 euro invece di 1.299 euro
- Desk Platform:4 Adj. Height, White with Light Wood, disponibile a 599,90 eruo invece di 1.299 euro
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