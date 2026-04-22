La Gaming Week torna con una nuova ondata di offerte pensate per chi vuole migliorare la propria postazione senza spendere una fortuna. Tra i brand più attivi troviamo CORSAIR e i brand satelliti SCUF ed Elgato, nomi ormai imprescindibili nel mondo gaming e content creation, con sconti che spaziano dai componenti hardware alle periferiche più avanzate.

Che si tratti di aggiornare il proprio PC con RAM e sistemi di raffreddamento più performanti, oppure di fare un salto di qualità nello streaming con luci, microfoni e schede di acquisizione, le promozioni disponibili offrono soluzioni concrete per diverse tipologie di utente. In questo articolo vi proponiamo una selezione delle offerte più interessanti da tenere d’occhio proprio durante la Gaming Week.

Migliori offerte Corsair per la Gaming Week 2026

Le offerte CORSAIR per la Gaming Week 2026 coprono praticamente ogni categoria, rendendo questo periodo particolarmente interessante sia per chi vuole assemblare un nuovo PC sia per chi desidera aggiornare la propria configurazione. Tra i prodotti più interessanti troviamo diverse soluzioni dedicate alle prestazioni pure, come le RAM DDR5 della serie Vengeance, disponibili anche in versione RGB e proposte in bundle con alimentatori della serie RMe (una combinazione ideale per chi punta a un upgrade completo).

Non mancano poi sistemi di raffreddamento a liquido, ventole RGB e case, perfetti per migliorare non solo le temperature ma anche l’estetica della build. Spazio anche alle periferiche, con tastiere meccaniche e mouse pensati per il gaming competitivo, oltre a headset wireless di fascia alta come la serie Virtuoso, che uniscono qualità audio e comfort. Interessanti anche gli sconti su scrivanie e soluzioni d’arredo, con ribassi molto importanti che permettono di rinnovare completamente la propria postazione.

Ecco le migliori che abbiamo selezionato:

Tante periferiche e accessori in sconto anche da SCUF ed Elgato

Non ci sono solo componenti, la Gaming Week 2026 è anche un’ottima occasione per aggiornare la propria postazione da streaming o migliorare l’esperienza di gioco con periferiche di qualità. Elgato propone diverse soluzioni dedicate ai content creator, tra cui webcam della linea Facecam con sconti importanti, ideali per chi vuole migliorare la qualità delle proprie dirette o video.

A queste si affiancano accessori più avanzati come il Prompter, pensati per chi punta a una produzione più professionale. Sul fronte gaming, invece, troviamo numerosi controller firmati SCUF, tra cui modelli wireless e con tecnologia Hall Effect, pensati per offrire maggiore precisione e durata nel tempo.

Camere:

Controller:

Scrivanie: