Lo scorso mese Amazon ha annunciato un nuovo livello di abbonamento a pagamento per lo streaming di film, serie TV ed eventi sportivi destinato a prendere il posto dell’attuale opzione senza pubblicità: stiamo parlando di Amazon Prime Video Ultra.

Il giorno scelto dal colosso statunitense per l’esordio ufficiale di questo nuovo abbonamento negli USA era il 10 aprile e così ieri è diventato effettivamente disponibile.

Cosa offre Amazon Prime Video Ultra

Il nuovo piano di abbonamento senza pubblicità per Prime Video (che sostituisce quello precedente) è disponibile per gli utenti Amazon Prime al prezzo di 4,99 dollari al mese.

Si tratta di un aumento significativo del canone mensile rispetto a quello disponibile fino ad oggi, proposto a 2,99 dollari ma il nuovo abbonamento garantisce alcuni miglioramenti che contribuiscono a renderlo più attraente rispetto al piano con pubblicità.

La caratteristica più importante è senza dubbio lo streaming in risoluzione 4K/UHD, che è un’esclusiva di Amazon Prime Video Ultra: ciò significa che tale soluzione sarà quella su cui probabilmente punteranno coloro che desiderano avere uno streaming di altissima qualità.

Ed ancora, gli utenti Ultra possono avere ora fino a cinque streaming simultanei mentre il precedente piano senza pubblicità supportava solo tre streaming.

Infine, chi deciderà di sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime Video Ultra potrà contare anche su fino a 100 download per la visione offline (un notevole aumento rispetto al precedente limite, pari a 25).

Nel caso in cui tale nuovo abbonamento dovesse avere successo è probabile che Amazon decida di lanciarlo anche in altri mercati e di portarlo quindi pure in Europa. Staremo a vedere.