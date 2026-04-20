Xiaomi ha lanciato due nuovi modelli della gamma REDMI Book 2026, dispositivi che si differenziano tra loro per le dimensioni del display: stiamo parlando di REDMI Book 14 2026 e REDMI Book 16 2026.

Entrambi i notebook, basati su Windows 11, possono contare su schermi con specifiche superiori rispetto a quelle di MacBook Neo (che ha un pannello IPS a 60 Hz), divenuto rapidamente uno dei dispositivi di riferimento del settore.

Le caratteristiche di REDMI Book 14 2026 e Book 16 2026

Iniziando da REDMI Book 14 2026, è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz, aspect ratio in 16:10 e luminosità di 500 nit.

REDMI Book 16 2026 presenta invece uno schermo da 16 pollici con risoluzione 1600p, refresh rate a 120 Hz e luminosità di 400 nit.

Tra le altre caratteristiche dei due notebook troviamo un processore Intel Core Ultra 5 125H (della serie Meteor Lake), fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di memoria di archiviazione (PCIe 4.0), una batteria da 80 Wh (con il supporto alla ricarica rapida a 100 W).

Per quanto riguarda le dimensioni, il modello da 14 pollici è largo 312 mm e ha un peso di circa 1,5 Kg mentre quello da 16 pollici ha una larghezza di 354,98 mm e pesa circa 1,8 Kg.

Prezzi e disponibilità dei nuovi notebook di Xiaomi

I due nuovi notebook non sono particolarmente economici: il modello da 14 pollici, infatti, viene proposto ad un prezzo di partenza di 5.499 yuan (pari, al cambio, a circa 685 euro) mentre quello da 16 pollici viene venduto ad un prezo di 5.699 yuan (pari, al cambio, a circa 710 euro).

Al momento non vi sono informazioni sull’eventuale lancio di REDMI Book 14 2026 e Book 16 2026 anche nei mercati europei ma nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.