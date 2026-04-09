Non tutti i mali vengono per nuocere, ma a quanto pare neanche tutti i beni vengono per giovare: il lancio di MacBook Neo, il nuovo laptop “economico” di Apple lanciato qualche settimana fa nei mercati di tutto il mondo, avrebbe infatti superato le aspettative di vendita originariamente preventivate dalla compagnia, tanto da portare a ritardi nelle consegne nella maggior parte dei mercati. Sarebbe proprio quest’ultimo fattore, secondo alcune indiscrezioni recenti, a scatenare problemi nella catena di produzione, incapace di soddisfare la domanda sempre più crescente da parte del pubblico: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Neo: quando il successo di vendite diventa un problema

Secondo quanto dichiarato dall’analista Tim Culpan, le scorte del chip proprietario A18 Pro (montato in origine su iPhone 16 Pro e ora presente anche su MacBook Neo, per l’appunto) starebbero giungendo al termine, non riuscendo più a soddisfare le richieste sempre più crescenti del nuovo laptop da parte del pubblico.

Una scarsità delle componenti interne rappresenterebbe per Apple un vero e proprio problema: la compagnia di Cupertino si troverebbe infatti di fronte alla possibilità di aumentare (ipoteticamente) i prezzi di listino, nel tentativo di “contenere” la domanda del pubblico, o in alternativa dovrebbe aumentare la produzione fisica del chip (da parte di TSMC), data la sua crescente rarità, con margini di guadagno conseguentemente inferiori.

Chiaramente è bene specificare che si tratta di una pura e semplice indiscrezione, non ancora confermata (o eventualmente smentita) in via diretta dalla compagnia di Cupertino. Quel che è ad oggi è certo, è che MacBook Neo si sta rivelando un forte successo dal punto di vista commerciale: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti o comunicati ufficiali in merito da parte di Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.