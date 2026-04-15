Il mondo dello sviluppo software continua a muoversi sempre più velocemente e, come molti di voi avranno probabilmente notato, anche gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale stanno progressivamente cambiando approccio, passando da semplici assistenti reattivi a veri e propri sistemi proattivi. In questo contesto si inseriscono le ultime novità annunciate da Anthropic per il suo Claude Code, che introducono due cambiamenti piuttosto significativi: da un lato le nuove routine automatizzate, dall’altro una profonda riprogettazione dell’app desktop.

Si tratta, in entrambi i casi, di aggiornamenti che puntano a semplificare (e in parte ridefinire) il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con l’IA durante il ciclo di sviluppo, con un’attenzione particolare all’automazione e alla gestione di attività in parallelo.

Le routine: automazioni intelligenti che lavorano anche senza il PC acceso

La novità più interessante è rappresentata dall’introduzione delle cosiddette routine, attualmente disponibili in anteprima di ricerca. In sostanza, parliamo di automazioni configurabili una sola volta (includendo prompt, repository e connettori) e in grado di essere eseguite automaticamente nel tempo, sia secondo una pianificazione precisa sia in risposta a eventi specifici.

Come sempre, il concetto è piuttosto semplice ma le implicazioni sono ampie: invece di avviare manualmente operazioni ripetitive (come analizzare bug, gestire pull request o monitorare sistemi), gli sviluppatori possono delegare queste attività a Claude Code, che le esegue direttamente nella propria infrastruttura cloud, quindi indipendentemente dal fatto che il computer dell’utente sia acceso o meno.

Entrando più nel dettaglio, le routine possono essere attivate in diversi modi. Possono essere programmate con una cadenza regolare (ad esempio ogni notte o ogni settimana), possono essere richiamate tramite API (integrandosi così con pipeline di deployment, sistemi di alert o strumenti interni), oppure possono reagire automaticamente a eventi provenienti da piattaforme come GitHub, creando sessioni dedicate per ogni pull request e aggiornandosi nel tempo in base alle modifiche.

Questo approccio, come spesso accade con le soluzioni più moderne, mira a ridurre il carico operativo sugli sviluppatori, eliminando la necessità di gestire manualmente cron job, infrastruttura e strumenti aggiuntivi. Non a caso, tra gli utilizzi più comuni emergono attività come la gestione automatica del backlog, la revisione del codice, il monitoraggio dei deployment o persino la generazione di correzioni preliminari a partire da segnalazioni di errore.

Le novità sono già disponibili per gli utenti dei piani Pro, Max, Team ed Enterprise di Claude Code, anche se non mancano alcune limitazioni legate all’utilizzo; le routine consumano risorse in modo analogo alle sessioni interattive e sono soggette a limiti giornalieri (gli utenti Pro possono eseguirne fino a 5 al giorno, gli utenti Max fino a 15 e gli utenti Team ed Enterprise fino a 25), con la possibilità comunque di estendere tali soglie tramite l’acquisto di risorse aggiuntive.

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Claude Code si rifà il look

Parallelamente all’introduzione delle routine, Anthropic ha deciso di ripensare completamente anche l’esperienza desktop di Claude Code, con l’obbiettivo di adattarla a un modello di sviluppo sempre più agentico e distribuito.

In altre parole, non si tratta più (o non solo) di lanciare un comando e attendere il risultato, ma di gestire più flussi di lavoro contemporaneamente: un refactoring in un repository, una correzione in un altro, magari dei test in esecuzione altrove, il tutto supervisionato in tempo reale.

La nuova applicazione desktop di Claude Code riflette proprio questo cambiamento. Troviamo una barra laterale completamente ridisegnata che consente di tenere sotto controllo tutte le sessioni attive e recenti, con la possibilità di filtrare, raggruppare e riprendere rapidamente il lavoro; le sessioni completate, come l’unione di una pull request, vengono archiviate automaticamente per mantenere l’interfaccia pulita e focalizzata.

Allo stesso tempo, è stato introdotto un sistema di chat laterali che permette di porre domande o avviare conversazioni secondarie senza inquinare il flusso principale, una soluzione che, soprattutto nei progetti più complessi, può fare la differenza in termini di organizzazione.

Un altro aspetto su cui Antrhopic è intervenuta in modo deciso riguarda l’integrazione degli strumenti. La nuova app desktop di Claude Code include infatti un terminale integrato per eseguire test o build, un editor di file per modificare direttamente il codice e un visualizzatore di differenze ottimizzato per gestire anche grandi quantità di modifiche.

A questo si aggiunge un sistema di anteprima più avanzato, che consente di visualizzare file HTML o PDF direttamente all’interno dell’applicazione, oltre a eseguire server locali nel riquadro dedicato. Il tutto organizzabile tramite un layout a griglia completamente personalizzabile, con supporto al drag-and-drop per adattare l’interfaccia alle proprie esigenze.

Non manca poi la compatibilità con i plugin già utilizzati da riga di comando, così come il supporto alle sessioni sia locali sia in cloud (con estensione anche alle connessioni SSH su macOS), segno di una piattaforma che punta a rimanere flessibile e integrabile nei flussi di lavoro esistenti.

Al di là delle singole novità, quello che emerge in modo piuttosto evidente è la direzione intrapresa, strumenti sempre più autonomi, capaci non solo di assistere lo sviluppatore ma di agire in modo proattivo, orchestrando attività complesse e riducendo al minimo gli interventi manuali.

Resta ovviamente da capire quale sarà l’adozione reale di queste soluzioni e, soprattutto, quanto riusciranno a integrarsi nei flussi di lavoro quotidiani senza introdurre complessità aggiuntiva.