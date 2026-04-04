Il team di Anthropic ha annunciato un’importante novità in virtù della quale per gli utenti Claude AI usare OpenClaw diventerà più costoso.

A partire da oggi, infatti, gli utenti non potranno più usare i limiti del proprio abbonamento per sfruttare le potenzialità dei servizi di terze parti, incluso OpenClaw.

Stando a quanto è stato reso noto dall’azienda attraverso un’e-mail inviata agli utenti nelle scorse ore, coloro che desiderano usare OpenClaw con Claude dovranno optare per un “pagamento a consumo”, che verrà addebitato separatamente rispetto all’abbonamento già sottoscritto.

Una brutta novità per gli utenti Claude AI

Ora che Peter Steinberger, il creatore di OpenClaw, lavora per OpenAI, Anthropic potrebbe avere deciso che è arrivato il momento di provare ad incoraggiare i propri abbonati a utilizzare maggiormente gli strumenti sviluppati dall’azienda, come ad esempio Claude Cowork.

A dire di Boris Cherny, dirigente di Anthropic, l’azienda si è impegnata a fondo per far fronte all’aumento della domanda di Claude, precisando che gli abbonamenti non erano stati pensati per le modalità di utilizzo degli strumenti di terze parti e, dato che la capacità è una risorsa che Anthropic gestisce con attenzione, è stata presa la decisione di dare priorità ai clienti che utilizzano i prodotti e le API proprietari (a tal proposito, pare che il crescente successo di OpenClaw stesse mettendo a dura prova l’infrastruttura di Anthropic).

In pratica, sempre secondo Cherny, il cambiamento nella politica di Anthropic ha come obiettivo primario quello di riuscire a gestire la crescita dell’azienda in modo mirato, così da continuare a servire i clienti in un’ottica di sostenibilità anche nel lungo termine.