Anthropic torna a spingere con decisione sull’evoluzione della propria piattaforma di intelligenza artificiale e lo fa intervenendo su due direttrici sempre più centrali nel panorama attuale: da un lato la creazione e distribuzione di agenti IA su larga scala, dall’altro l’adozione concreta di questi strumenti all’interno delle organizzazioni. Le novità annunciate prendono forma in Claude Managed Agents e nell’espansione di Claude Cowork, ora ufficialmente pronto per l’ambiente enterprise.

Come spesso accade in questi casi, parliamo di aggiornamenti che non si limitano a introdurre nuove funzionalità, ma che ridefiniscono, almeno nelle intenzioni dell’azienda, il modo in cui sviluppatori e team aziendali possono interagire con l’IA nella quotidianità.

Anthropic lancia Claude Managed Agents: dall’idea al deployment in pochi giorni

Il primo grande annuncio di Anthropic riguarda Claude Managed Agents, una suite di API pensata per semplificare radicalmente la creazione di agenti IA ospitati nel cloud. L’obbiettivo dichiarato è ambizioso, ridurre da mesi a pochi giorni il tempo necessario per portare un agente in produzione.

Fino a oggi infatti, sviluppare agenti significava affrontare una lunga serie di complessità infrastrutturali (sandbox sicuri, gestione dello stato, autorizzazioni, orchestrazione dei cicli) che spesso rallentavano l’adozione su larga scala. Managed Agents si inserisce proprio qui, prendendosi carico di tutta questa componente e lasciando agli sviluppatori la definizione di attività, strumenti e obbiettivi.

Il sistema integra un’orchestrazione automatica che decide quando utilizzare strumenti, come gestire il contesto e come recuperare eventuali errori, introducendo anche sessioni persistenti capaci di lavorare autonomamente per ore. Non manca poi il coordinamento multi agente (ancora in anteprima), che consente a più agenti di collaborare e suddividere task complessi, un aspetto che, come molti di voi avranno intuito, rappresenta uno dei tasselli chiave per l’evoluzione dei sistemi IA più avanzati.

Anthropic sottolinea inoltre come questi agenti siano progettati per sfruttare al meglio i modelli Claude, arrivando persino ad auto valutarsi e iterare fino al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Nei test interni, si parla di un miglioramento fino a 10 punti percentuali nel tasso di successo rispetto ai classici cicli basati su prompt, soprattutto nei problemi più complessi.

Se tutto questo può sembrare ancora teorico, è interessante notare come diverse aziende abbiano già iniziato a sfruttare questi strumenti in scenari concreti; realtà come Notion, Rakuten, Asana e Sentry stanno utilizzano Managed Agents di Anthropic per automatizzare processi che vanno dallo sviluppo software alla gestione documentale, fino all’analisi finanziaria.

In alcuni casi, gli agenti sono in grado di leggere codice, pianificare modifiche e aprire direttamente una pull request; in altri, vengono impiegati per creare presentazioni, dashboard o interi flussi di lavoro collaborativi. Il denominatore comune è sempre lo stesso, ovvero ridurre drasticamente il tempo tra richieste e risultato.

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Claude Cowork cresce e diventa uno strumento aziendale completo

Parallelamente a quanto appena visto, Claude Cowork esce dalla fase di sperimentazione e si presenta in una veste decisamente più matura, pensata esplicitamente per le aziende. Già disponibile su macOS e Windows per tutti i piani a pagamento, Cowork si arricchisce ora di una serie di controlli fondamentali per l’adozione su larga scala.

Anthropic introduce infatti strumenti di governance che permettono agli amministratori di gestire accessi e ruoli, impostare limiti di spesa per team e monitorare in modo dettagliato l’utilizzo della piattaforma. Un passaggio tutt’altro che secondario, spesso infatti è proprio la mancanza di controllo e visibilità a frenare l’introduzione di nuove tecnologie nei contesti enterprise.

A questo si aggiunge un sistema di analisi avanzato che consente di osservare l’attività degli utenti, comprendere quali flussi di lavoro vengono adottati e individuare le aree su cui investire; il supporto ampliato a OpenTelemetry inoltre, permette di integrare i dati con pipeline SIEM esistenti, un aspetto cruciale per sicurezza e conformità.

Non meno importante è l’arrivo di nuove integrazioni, tra cui quella con Zoom, che porta all’interno di Cowork riepiloghi automatici delle riunioni, trascrizioni intelligenti e attività generate dall’IA. In altre parole, le conversazioni diventano direttamente materia prima per costruire workflow automatizzati.

Le prime aziende che hanno adottato Claude Cowork mostrano già scenari piuttosto interessanti: Zapier lo utilizza per individuare colli di bottiglia nei processi di sviluppo, mentre altre realtà lo impiegano per trasformare valutazioni, report o preparazioni strategiche in flussi di lavoro strutturati e riutilizzabili.

Guardando nel complesso questi annunci, emerge una direzione piuttosto evidente, Anthropic vuole spostare il focus dell’infrastruttura (complessa, costosa e lenta da gestire) al valore concreto generato dagli agenti IA.

Managed Agents e Corowk rappresentano dunque due facce della stessa medaglia, il primo pensato per chi costruisce, il secondo per chi utilizza. In mezzo, un ecosistema che punta a rendere l’intelligenza artificiale sempre più integrata nei flussi di lavoro reali, riducendo attriti e tempi di adozione.