Nel panorama degli strumenti dedicati allo sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale, continua l’evoluzione di Claude Code, che nelle ultime ore ha ricevuto una novità piuttosto interessante, soprattutto per chi lavora su progetti complessi: si chiama Auto Mode (modalità automatica) ed è pensata per semplificare la gestione delle autorizzazioni senza rinunciare alla sicurezza.

Come spesso accade con questo tipo di aggiornamenti, l’obbiettivo è trovare un equilibrio tra controllo e produttività e, almeno a un primo sguardo, la nuova modalità sembra muoversi proprio in questa direzione.

Cos’è la modalità automatica di Claude Code e come funziona

Per capire il senso della novità bisogna partire dal funzionamento attuale di Claude Code: per impostazione predefinita, ogni operazione sensibile (come scrivere file o eseguire comandi bash) richiede un’approvazione manuale. Una scelta ovviamente prudente ma che, come molti sviluppatori hanno sperimentato, può rallentare parecchio i flussi di lavoro.

Dall’altra parte esiste anche un’opzione estrema, ovvero il flag –dangerously-skip-permissions, che consente di bypassare completamente i controlli; una soluzione drastica e potenzialmente rischiosa, consigliata solo in ambienti isolati.

La nuova modalità automatica si inserisce proprio nel mezzo, riduce la necessità di interventi manuali, mantiene attivi controlli di sicurezza e consente di avviare task lunghi senza supervisione continua.

Il cuore della modalità automatica è un sistema di analisi che valuta ogni azione prima della sua esecuzione, in pratica un classificatore controlla i comandi e le operazioni per individuare comportamenti potenzialmente pericolosi, per esempio cancellazione massiva di file, esfiltrazione di dati sensibili o esecuzione di codice malevolo; se l’azione viene considerata sicura, viene eseguita automaticamente, in caso contrario viene bloccata e Claude è costretto a trovare un’alternativa.

Nel caso in cui il sistema continui a tentare operazioni giudicate rischiose, entra nuovamente in gioco l’utente, che dovrà fornire un consenso esplicito.

Come spesso accade con le funzionalità basate su sistemi intelligenti, anche la modalità automatica non è esente da limiti. L’azienda stessa sottolinea alcuni aspetti da tenere in considerazione: nello specifico, il rischio non viene eliminato completamente, alcune opzioni potenzialmente pericolose potrebbero comunque passare, oppure operazioni innocue potrebbero essere bloccate per errore.

Inoltre, potrebbero esserci piccoli impatti su consumo di token, costi complessivi e latenza nelle chiamate agli strumenti. Insomma, si tratta di un compromesso, probabilmente utile nella maggior parte dei casi, ma da utilizzare comunque con una certa consapevolezza.

La modalità automatica è già disponibile in anteprima per gli utenti del piano Team di Claude Code e, come spesso avviene in questi casi, verrà estesa nei prossimi giorni anche ai piani Enterprise e agli utenti API.

Questa novità rappresenta, ancora una volta, un tentativo di rendere gli strumenti di sviluppo basati su IA sempre più autonomi, senza però rinunciare completamente al controllo umano.

L’idea di poter avviare task complessi e lasciar lavorare Claude senza dover confermare ogni singola operazione è ovviamente molto allettante, soprattutto per chi lavora su progetti articolati. Resta ora da capire come evolverà questa novità nel tempo e quanto riuscirà davvero a bilanciare sicurezza e produttività.