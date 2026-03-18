Le novità in materia di intelligenza artificiale non sono solamente quelle legate all’introduzione di modelli sempre più performanti. Un esempio interessante è quello proposto da Anthropic che con Dispatch propone una nuova tipologia di integrazione, ovvero quella tra dispositivi mobile e desktop. Anthropic ha infatti annunciato una nuova espansione delle capacità di Claude Cowork, l’agente desktop che porta le funzionalità agentiche di Claude Code anche a coloro che non hanno competenze tecniche.

Dopo il lancio iniziale su macOS per i piani Max, l’apertura ai piani Pro e l’arrivo su Windows Claude Cowork è ora accessibile anche da smartphone, attraverso la funzionalità chiamata Dispatch. Cowork ora mette a disposizione un’unica conversazione continua con Claude, raggiungibile sia dal telefono che dal desktop. L’utente può ora assegnare un task, fare altro, e tornare quando il lavoro è terminato. Claude opera sul computer dell’utente, con accesso ai file locali, ai connettori e ai plugin già configurati in Cowork, e invia il risultato una volta completata l’operazione.

Come funziona Dispatch

Il sistema prevede un thread unico che non si azzera. Claude mantiene il contesto dei task precedenti, così da poter riprendere la conversazione esattamente da dove ci si era fermati. Si può inviare un messaggio da mobile la mattina durante il tragitto verso il lavoro e poi riprendere dal desktop una volta arrivati in ufficio o, viceversa, avviarla da desktop poco prima di staccare dal lavoro e proseguire da mobile mentre si è sul treno o sulla metropolitana.

Quando si assegna un task, Claude lo esegue sul computer desktop dell’utente, sfruttando i file, i connettori e i plugin già impostati in Cowork, e comunica direttamente l’esito finale (un foglio di calcolo, una nota, una tabella comparativa) invece di mostrare ogni singolo passaggio del processo. Dal telefono è possibile delegare a Claude task che normalmente richiederebbero di sedersi davanti al computer. Si può, per esempio, chiedere di raccogliere i dati da un foglio di calcolo e trasformarli in un report, fare una sintesi delle ultime e-mail e dei messaggi ricevuti, costruire una presentazione a partire da documenti salvati su Google Drive, o semplicemente riordinare i file in una cartella. Claude esegue tutto sul desktop, utilizzando i file e i servizi già collegati, e restituisce il risultato nella stessa conversazione.

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Come attivarlo

Per usare Dispatch sono necessari la versione più recente dell’app desktop Claude installata e attiva sul computer (macOS o Windows x64), la versione più recente dell’app mobile Claude su iOS o Android, e un piano Pro o Max, è inoltre necessario che entrambi i dispositivi siano connessi a internet. Per attivare Dispatch è sufficiente aprire Cowork sul telefono o sul computer, cliccare su “Dispatch” nel pannello laterale sinistro, e seguire la procedura guidata per completare la configurazione.

Come per tutte le funzionalità di Cowork in research preview, ci sono alcune limitazioni da tenere presenti. Il computer deve essere attivo e l’app desktop aperta affinché Claude possa lavorare. Non esiste la possibilità di avviare thread multipli e non sono attualmente disponibili notifiche al completamento di un task, né è possibile usare le attività programmate all’interno di questo thread.

I primi test indipendenti condotti riportano un tasso di successo di circa il 50% sui task più complessi. Il riassunto e il recupero di dati dal computer funzionano bene, mentre la condivisione degli output si è rivelata inaffidabile. Anthropic stessa non nasconde i limiti, definendo esplicitamente Dispatch una realtà ancora in fase di sviluppo e promettendo aggiornamenti nelle prossime settimane.

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Efficacia e sicurezza

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Per quanto innovativa e interessante, è Anthropic a segnalare i rischi connessi all’utilizzo di Dispatch. Dal telefono è ora possibile accedere a tutto ciò che si trova sul desktop tramite Claude, inclusi file, connettori e plugin installati. Collegare un agente mobile a un agente desktop crea una catena in cui le istruzioni inviate dallo smartphone possono innescare azioni reali sul computer (lettura di file, spostamento o cancellazione di documenti, interazione con servizi collegati, controllo del browser, eccetera). Prima di abilitare questa funzionalità, è consigliabile assicurarsi quali app e servizi verranno utilizzati, capire a quali file e account Claude può accedere, e sapere come disconnettere o revocare rapidamente l’accesso.

Con Dispatch, Anthropic compie un passo ulteriore verso la visione di Claude come un collaboratore sempre disponibile. Uno strumento AI non più legato a una postazione fisica, ma raggiungibile e operativo ovunque ci si trovi, lasciando che sia il computer a fare il lavoro pesante.