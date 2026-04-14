Per anni, il MacBook Air è stato il notebook quasi perfetto, frenato da una dotazione di base (8GB di RAM e 256GB di SSD) che iniziava a stare stretta a molti. Con il nuovo MacBook Air M5, Apple ha finalmente ascoltato, proponendo una configurazione di partenza da 16GB di RAM e 512GB di SSD che cambia completamente le regole del gioco. Questo upgrade rende il portatile un vero e proprio campione di longevità e prestazioni, capace di gestire carichi di lavoro impegnativi senza alcun compromesso. Il momento per l’acquisto diventa ancora più interessante grazie a un’offerta su eBay che, tramite un coupon dedicato, porta il prezzo a un livello davvero competitivo, rendendolo un affare quasi irrinunciabile per chi cerca il massimo dell’efficienza in mobilità. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo portatile e i termini della promozione.

Apple MacBook Air M5: potenza silenziosa e specifiche finalmente al top

Il cuore pulsante del MacBook Air M5 è, ovviamente, il nuovo chip Apple M5. Nella configurazione in offerta, troviamo una CPU a 10 core e una GPU a 8 core, un’accoppiata che garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dall’editing video leggero alla gestione di decine di schede del browser. La vera magia, però, risiede nel design fanless: il portatile è completamente silenzioso, sempre, anche sotto sforzo. Questo è possibile grazie all’incredibile efficienza energetica del processore, che si traduce anche in un’autonomia da record, capace di raggiungere fino a 18 ore con una singola carica.

La vera svolta di questa generazione, come anticipato, è la dotazione di base. Finalmente si parte da 16GB di memoria unificata, il quantitativo ideale per un multitasking fluido e senza rallentamenti, e da un velocissimo SSD da 512GB, che non solo offre ampio spazio di archiviazione, ma garantisce anche tempi di caricamento e trasferimento file ridotti al minimo. Il tutto è racchiuso nell’iconico chassis unibody in alluminio, qui nella splendida colorazione Mezzanotte, con un peso di appena 1,24 kg.

A completare il quadro tecnico troviamo:

Display : Un pannello Liquid Retina da 13.6 pollici con luminosità di 500 nit e supporto alla gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti e per la produttività.

: Un pannello con luminosità di 500 nit e supporto alla gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti e per la produttività. Connettività : Supporto al nuovo standard Wi-Fi 7 per connessioni wireless ultra-veloci, due porte Thunderbolt 4 per il collegamento di periferiche e monitor esterni.

: Supporto al nuovo standard per connessioni wireless ultra-veloci, due porte per il collegamento di periferiche e monitor esterni. Ricarica : Il comodo connettore MagSafe 3 , che libera le porte Thunderbolt durante la ricarica e protegge il dispositivo da cadute accidentali.

: Il comodo connettore , che libera le porte Thunderbolt durante la ricarica e protegge il dispositivo da cadute accidentali. Audio e Video: Un sistema audio a quattro altoparlanti con supporto all’Audio Spaziale e una webcam FaceTime HD a 1080p.

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L’offerta su ebay: un prezzo che fa la differenza

Questa eccellente configurazione del MacBook Air M5 è attualmente protagonista di una promozione molto vantaggiosa su eBay. Il prezzo di listino ufficiale fissato da Apple è di 1.249€, ma grazie a questa offerta è possibile ottenere un risparmio significativo. Il portatile è infatti proposto da un venditore affidabile a un prezzo già scontato, che scende ulteriormente a soli 1.061,90€ applicando il codice sconto APR26 direttamente nel carrello prima di completare il pagamento.

Il risparmio complessivo rispetto al listino è di quasi 190€, una cifra notevole che posiziona questo modello a un prezzo estremamente aggressivo. L’offerta riguarda il modello da 13 pollici in colorazione Mezzanotte, con chip M5 (10-core CPU/8-core GPU), 16GB di RAM e 512GB di SSD. È importante sottolineare che la validità del coupon è limitata nel tempo e l’offerta è soggetta alla disponibilità dei pezzi, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato l’elevato interesse per questo prodotto.

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